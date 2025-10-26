ETV Bharat / opinion

बिहारमध्ये निवडणुकीमुळे तापलं राजकीय वातावरण, फक्त महाबोधीत लोकांच्या मनात आहे शांतता

अध्यात्मातून शांती शोध घेणाऱ्या पर्यटक आणि यात्रेकरूंना बोधीवृक्षाचे आकर्षण जाणवते.

mahabodhi gaya
महाबोधी गया (Sources- ETV Bharat Reporter)
By Bilal Bhat

Published : October 26, 2025 at 8:35 PM IST

(देव राज आणि ब्रिज्म पांडे यांनी बातमीसाठी योगदान दिलं आहे)

गया: बिहार निवडणुकीनिमित्तानं धामधूम सुरू असताना संपूर्ण राज्यात फक्त एकच ठिकाण हे संपूर्ण गोंधळापासून आणि बाह्यजगापासून दूर आणि शांत आहे. ते ठिकाण म्हणजे महाबोधी मंदिर आहे. सुमारे तीन हजार वर्षांपूर्वी शाक्य वंशातील राजकुमार सिद्धार्थ यांना येथे ज्ञानप्राप्ती झाल्यानंतर ते गौतम बुद्ध प्रसिद्ध झाले. तेव्हापासून, हे ठिकाण जगभरातील त्यांच्या अनुयायांसाठी सर्वात पवित्र ठिकाण ठरलं आहे.

संपूर्ण राज्यात राजकारणाची चर्चा शिगेला पोहोचली असताना मंदिराला भेट देणारे यात्रेकरू शांती शोधण्यासाठी येतात. ते येथे प्रार्थना करतात. मंत्रांचे पठण करून धार्मिक विधींमध्ये भाग घेतात. ते बाहेरील जगात होणाऱ्या राजकीय गोंधळाकडे दुर्लक्ष करतात.

महाबोधी मंदिरातील बौद्ध भिक्षू (Source- ETV Bharat Reporter)

महाबोधी मंदिर कसे आहे?

युनेस्कोनं जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेलं महाबोधी मंदिर पाटण्यापासून सुमारे ११५ किमी अंतरावर दक्षिण बिहारमध्ये आहे. हे ठिकाण आध्यात्मिक ठिकाण आहे. जीवनातील धावपळीचा चांगल्या प्रकारे सामना करण्यास मदत करण्याकरिता हे चांगले अध्यात्मिक ठिकाण आहे. त्यामुळे अनेकजण सांसारिक व्यवसाय सोडून येथे येतात. ते मंत्र जपतात. पवित्र वृक्षाला प्रदक्षिणा घालतात, वंदन करतात. पवित्र वृक्षाचं चुंबन घेतात. पवित्र ग्रंथांनी कोरलेल्या भिंतींना प्रेमानं लिंगन देतात.

mahabodhi gaya
महाबोधी मंदिरातील बौद्ध भिक्षू (Source- ETV Bharat Reporter)

मंदिरातील गुणगुणणे आणि प्रतिध्वनी यांनी एक विशेष ऊर्जा निर्माण होते. हे ध्वनी मनाला आणि हृदयाला एक अनोखी शांती देतात. आपल्यामधील विश्वासाला बळकटी देतात. या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्यांनाही महाबोधी मंदिरात प्रवेश करताना शांत राहणं विचार न करणे पसंत आहे. छप्रा येथील नयन ठाकूर हे त्यांच्या मित्रासोबत पाच दिवसांच्या तीर्थयात्रेसाठी आलेत.

६ नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ठाकूर मतदान करणार आहेत. तथापि, ते सध्या त्याबद्दल विचार करू इच्छित नाहीत. त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, "मी निश्चितपणे मतदान करणार आहे. माझे धार्मिक कर्तव्य पूर्ण केल्यानंतरच कोणाला मतदान करायचं हे ठरवणार आहे."

महाबोधी हे ११.९ एकरमध्ये पसरलेले बिहारमधील प्रमुख पर्यटन आकर्षण आहे. लोक पवित्र स्थळाचे दर्शन घेण्यासाठी येतात. "भूमिस्पर्श मुद्रा" (पृथ्वीला स्पर्श करणारी मुद्रा) मध्ये बुद्धांची सोन्याचा मुलामा दिलेली मूर्ती काचेत स्थापित आहे. पुतळ्यामागील वर्तुळ आणि त्याच्या मांडीवर असलेला कप हिऱ्यांनी जडविण्यात आलेला आहे. यात्रेकरू आणि भिक्षू बाहेरील भिंतींना झुकून किंवा मंदिराच्या भिंतींना तोंड करून पूजा आणि ध्यान करतात.

mahabodhi gaya
महाबोधी मंदिरात पूजा करणारे भाविक (Source- ETV Bharat Reporter)

काही लोक बोधी वृक्षासमोर (पिंपळाचे झाड किंवा फिकस रिलिजिओसा) पूजा करण्यासाठी समुहामध्ये जमतात. बोधी वृक्षाखाली बुद्धांनी ध्यान करून ज्ञान प्राप्त केलं. ही मूळ झाडाची एक फांदी आहे. याचे रोपटे प्रथम श्रीलंकेतील अनुराधापुरा येथे नेण्यात आले होतं. नंतर, १८८१ मध्ये वादळात झाडे कोलमडल्यानंतर त्याचा पुनरुज्जीवन करण्यात आलं. सम्राट अशोकानं ठेवलेला एक दगडी पाला, बुद्ध जिथे बसले होते त्या जागेचे चिन्हांकित करतो. पारंपारिकपणे त्याला बुद्धाचे वज्रासन किंवा हिरकण सिंहासन असे म्हटलं जातं.

पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि बोधगया येथील मगध विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक शंकर शर्मा यांच्या मते, मंदिर परिसर हा बुद्धांच्या काळातील घटनांशी संबंधित पुरातत्वीय महत्त्वाचा एक अद्वितीय ठेवा आहे. शर्मा म्हणाले, "हे अशोकाच्या काळापासून बौद्ध उपासनेच्या उत्क्रांतीचे चित्रण दर्शविते. त्यानंतरच्या शतकांमध्ये, भारतीय आणि विदेशी शासकांनी असंख्य पवित्र स्थळे आणि मठ बांधली होती"

महाबोधी मंदिर परिसर ही बिहार सरकारची मालमत्ता आहे. बोधगया मंदिर कायदा, १९४९ अंतर्गत बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समिती (BTMC) आणि एक सल्लागार मंडळ आहे. ते मंदिराचं व्यवस्थापन आणि मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी जबाबदार आहे.

बोधगया येथे वर्षभर मोठ्या संख्येने देशांतर्गत पर्यटक येतात. यात मुख्यत्वे बौद्ध यात्रेकरूंचा समावेश आहे. विदेशी पर्यटक ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान भेट देण्यास प्राधान्य देतात. कारण, पावसाळा संपल्यानंतर येथील हवामान थंड होते. अधिकृत आकडेवारी दर्शवते की २०२४ मध्ये ७.३६ लाख विदेशी पर्यटकांनी बिहारला भेट दिली होती. त्यापैकी १.१२ लाख पर्यटकांनी बोधगयाला भेट दिली होती. या काळात, राज्यात भेट देणाऱ्या देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या ६.५४ कोटी होती.

बोधगयाला भेट देणारे बहुतेक विदेशी लोक आशियातील विविध बौद्ध देशांमधून आले होते. त्याचप्रमाणं युरोप आणि अमेरिकेतील बौद्ध अनुयायांचा समावेश आहे. बीटीएमसीच्या एका अधिकाऱ्यानं ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "सध्या म्यानमार, थायलंड आणि श्रीलंकेतून मोठ्या संख्येने यात्रेकरू येतात. एकदा हवामान थंड झालं की, जपान, कोरिया, इतर आग्नेय आशियाई देश, युरोप आणि अमेरिकेतून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल."

या ठिकाणाहून बाहेर पडताच तुम्हाला सर्वत्र गर्दी आणि धावपळीचं जग दिसते. येथे एक किओस्क आहे आणि दुकान आहे. बरेच लोक पूजा वस्तू, मूर्ती, स्मृतिचिन्हे, नॅक-नॅक आणि इतर वस्तू विकत आहेत. राजकीयदृष्ट्या जागरूक लोक येथे त्यांचे दैनंदिन जीवन जगतात. तर मंदिराच्या आत आणि बाहेरील जगात खूप फरक जाणवतो.

११ नोव्हेंबर रोजी मतदान करणारे बोधगया येथील नंदू सिंह येथे छायाचित्रे आणि धार्मिक पुस्तके विकतात. ते म्हणतात की त्यांना नवीन सरकारकडून चांगले बदल घडतील, अशी आशा आहे. परंतु ते कोणाला मतदान करतील याची त्यांना खात्री नाही. सिंह यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "मी ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान करणार आहे. जो पक्ष सरकार बनवेल त्यांच्याकडून मला काहीतरी चांगले मिळेल, अशी आशा आहे."

