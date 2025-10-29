बिहार निवडणूक २०२५ : सायबर गुन्हे आणि परीक्षा घोटाळ्यांनी नालंदाच्या समृद्ध वारशावर घाला
बिहार निवडणुकीत नालंदाचं नाव नाही घेतलं तर नवल होईल. समृद्ध वारसा असलेले नालंदा सायबर गुन्हेगारीमुळे गाजले आहे. यासंदर्भात प्रणव चौधरी यांचा लेख.
Published : October 29, 2025 at 4:03 PM IST
प्रणव चौधरी
नालंदा (बिहार) : ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची स्थापना होण्यापूर्वी जवळजवळ ५०० वर्षे आधी, भारतातील नालंदा विद्यापीठात ९० लाख पुस्तके होती आणि जगभरातील किमान १०,००० विद्यार्थी तिथे शिकत होते. दुसरीकडे शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असण्याच्या एवढ्या मोठ्या वारशाच्या पूर्णपणे विरुद्ध, आजच्या बिहारमधील नालंदा हे परीक्षा पेपर लीक आणि सायबर गुन्ह्यांचे केंद्र होत आहे.
नालंदावरील अशा प्रकारचा पहिला काळा डाग २००३-०४ दिसून आला. तेव्हा जिल्ह्यातील हिलसा ब्लॉकमधील रहिवासी डॉ. कुमार सुमन सिंग उर्फ रणजीत डॉन हा कॅट पेपर लीकचा सूत्रधार म्हणून चर्चेत आला होता. रणजीतने शेकडो इच्छुकांना आयआयएम, एम्स, वैद्यकीय महाविद्यालये यासारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात आणि देशभरातील बँकांमध्ये नोकऱ्या मिळवण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने कॅट घोटाळ्यात सिंग याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, परंतु त्यामुळे त्याला २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लढण्यापासून रोखता आले नाही. रणजित डॉन याने बेगुसराय मतदारसंघातून स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि केवळ ६०,००० हून अधिक मते मिळवली नाहीत तर जद(यू) चे राजीव रंजन सिंह आणि काँग्रेसचे कृष्णा साही यांच्यानंतर तो तिसऱ्या क्रमांकावर होता.
गळती आणि मतपत्रिका - हिलसा ब्लॉकमधील खाड्डी लोदीपूर गावात जमिनीचा एक छोटासा तुकडा असलेल्या कुटुंबात जन्मलेला रणजित पुढे एक असा माणूस बनला की त्यानं भारतातील व्यवस्थापन अभ्यासाच्या सर्वोच्च संस्थांची विश्वासार्हता जवळजवळ पुसून टाकली. त्याला मोठी राजकीय आकांक्षा होती. त्याची पत्नी दीपिका २०१५ मध्ये निवडणूक लढली. हिलसा विधानसभा मतदारसंघातून एलजेपीच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवली आणि तिला आरजेडीचे शक्ती सिंह यादव उर्फ अत्री मुनी यांच्याविरुद्ध उभे केले. यावेळीही दीपिका निवडणूक लढवणार होती, पण ती प्रत्यक्षात आली नाही.
२०१२-१३ मध्ये नालंदाच्या नागरनौसा येथील पेपरफुटी घोटाळ्यातील आणखी एक प्रमुख आरोपी संजीव मुखिया होता. त्याची पत्नी ममता देवीने २०२० च्या निवडणुकीत लोजपाच्या तिकिटावर हरनौत विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली होती.
ममताच्या प्रचाराची आठवण करून देताना स्थानिक रहिवासी राम बाबू सिंह म्हणाले, “ममता नालंदामधील त्याच नागरनौसा भागातील रहिवासी आहे आणि भुथाखर पंचायतीच्या मुखिया म्हणून निवडून आल्या होत्या. तिच्या पतीने 'मुखिया' ही पदवी घेतली आणि नंतर त्यांना संजीव मुखिया म्हटले जाऊ लागले. ममता गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आहे.”
२०२४ च्या नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणात, संजीव मुखियाची ओळख पटवण्यात आली होती. त्याच्यावर आंतरराज्यीय 'सॉल्व्हर गँग' चालवण्याचा आरोप होता ज्याने प्रत्यक्ष चाचण्यांपूर्वी परीक्षा पेपर मिळवले आणि वाटले. सीबीआय आणि बिहार आर्थिक गुन्हे शाखेने त्याचे नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाबमधील साथीदारांशी जोडले होते.
संजीववर बीपीएससी शिक्षक भरती परीक्षा आणि बिहार पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा यासारख्या अनेक राज्यस्तरीय परीक्षांमध्ये पेपरफुटी प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप होता. यावर्षी एप्रिलमध्ये त्याला दानापूर येथून अटक करण्यात आली होती. जरी त्याला जामीन मिळाला असला तरी त्याला अजूनही चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा मुलगा शिव देखील घोटाळ्याच्या आरोपाखाली न्यायालयीन कोठडीत होता.
सायबर गुन्ह्यांचे केंद्रबिंदू कात्रीसराय - अलीकडे नालंदाची कात्रीसराय पंचायत सायबर गुन्ह्यांचे केंद्र बनत चालली आहे. विशेषतः बनावट नोकरीच्या ऑफर, बनावट भरती, सिम कार्ड आणि मोबाईल फोन हँडसेट फसवणुकीसह असे अनेक अवैध उद्योग तिथे चालतात. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही वर्षात, सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित शेकडो प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि दिल्ली, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगळुरू तसंच हैदराबादमधील सायबर गुन्हे पोलीस फसवणुकीच्या प्रकरणांच्या संदर्भात भेट देत राहतात.
कात्रीसरायचा फ्रेश फेस इन फ्राय - राजदने यावेळी अस्थानन विधानसभा मतदारसंघातून रवी रंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया याला उमेदवारी दिली आहे आणि त्याची लढत जेडी(यू) चे सहा टर्म विद्यमान आमदार जितेंद्र कुमार यांच्याविरुद्ध आहे. एका बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा आणि कात्रीसराय येथील रहिवासी असलेला छोटू २६ वर्षांचा आहे आणि तो कात्रीसराय मुखिया संघाचा अध्यक्ष आहे. लोका रहिवासी कबूल करतात की छोटू मुखिया खूप कमी काळात लोकप्रिय झाला आहे. परंतु जुन्या काळातील लोक त्यातही सावधगिरीनं बोलतात. आरजेडीने अस्थावनमधून छोटूला जितेंद्र कुमार यांच्या विरोधात उभे करून खूप धोका पत्करला आहे, असं ते म्हणाले.
अस्थावनमध्ये आणखी एक उमेदवार देखील खूप प्रसिद्धी मिळवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील लता सिंह जन सुराज पक्षाच्या तिकिटावर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. लता या माजी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह यांच्या कन्या आहेत. उत्तर प्रदेश कॅडरचे माजी आयएएस अधिकारी सिंह एकेकाळी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे जवळचे सहकारी होते. नालंदा येथील रहिवासी असलेले आरसीपी सिंह यांनी काही महिन्यांपूर्वी 'आशा' नावाचा एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केला होता आणि नंतर त्यांनी प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षात आपला पक्ष विलीन केला होता.
छोटू मुखिया आणि लता सिंह यांच्यासारखे तरुण चेहरे भावी पिढ्यांसाठी स्वच्छ आणि आशादायक नालंदा बांधण्याचे वचन देतात. ते पेपर लीक आणि सायबर गुन्ह्यांपासून दूर राहून नालंदाबद्दल बोलतात. पण, येत्या निवडणुकीत ते जद(यू) च्या बालेकिल्ल्याच्या नालंदामध्ये काही गंभीर धक्का बसवू शकतील का? ते बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी १४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, त्यावेळी कळेल.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
