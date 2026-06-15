'जीडीपीच्या पलीकडे' प्रगती आणि कल्याणासाठी नवीन जागतिक 'ब्लूप्रिंट'
जीडीपीच्या पलीकडे जाण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला एक फ्रेमवर्क स्थापन करण्याची विनंती करणाऱ्यात अनेक युरोपीय राष्ट्रांसह भारताचा समावेश होतो.
Published : June 15, 2026 at 7:51 PM IST
'Beyond GDP' वर UN महासचिवांच्या स्वतंत्र उच्च-स्तरीय तज्ञ गटाने अधिकृतपणे एक जागतिक ब्लूप्रिंट प्रसिद्ध केली आहे ज्यामध्ये पारंपारिक GDP उपायांना पूरक-आणि त्यापलीकडे जाण्यासाठी 31 नवीन निर्देशक प्रस्तावित केले आहेत.
2024 पॅक्ट फॉर द फ्युचर मधून विकसित केलेला आराखडा मानवी कल्याण, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आर्थिक आरोग्याचा मागोवा घेऊन प्रगती मोजण्यासाठी डिझाइन केला आहे.
कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीचे अर्थशास्त्रज्ञ कौशिक बसू आणि टुलेन युनिव्हर्सिटीच्या नोरा लुस्टिग यांच्या सह-अध्यक्ष असलेल्या विद्वान आणि धोरणकर्त्यांच्या समितीने तयार केलेल्या काउंटिंग व्हॉट काउंट्स नावाच्या अहवालात नवीन निर्देशक सादर केले आहेत. 7 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेला हा दस्तऐवज अनेक दशकांपासून हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा कळस आहे.
आर्थिक वाढ पारंपारिकपणे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) द्वारे मोजली जाते. हे नफा, नोकऱ्या आणि नावीन्य आणते, परंतु मूलतः असमानता किंवा पर्यावरणीय हानीसाठी जबाबदार नाही. अनियंत्रित वाढीचे फायदे जगातील केवळ पाचव्या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत, ज्यामुळे वातावरणातील बदल आणि वाढती असमानता या सियामी जुळ्या मुलांचा सामना करण्यासाठी समाज सोडला आहे. केनेशियन आर्थिक सिद्धांताच्या समर्थकांचा असा विश्वास आहे की आपण आपली अर्थव्यवस्था वाढवू शकतो आणि तंत्रज्ञान-निश्चितीद्वारे पर्यावरणीय ऱ्हास मागे टाकू शकतो.
याउलट खऱ्या समृद्धीसाठी सर्वसमावेशक समाज, सशक्त व्यक्ती आणि स्वातंत्र्य, कल्याण यांचे रक्षण करणारा मजबूत सामाजिक करार आवश्यक आहे. टिम जॅक्सन सारख्या पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञांनी एक पर्यायी दृष्टीकोन ठेवला आहे - जो अमर्यादित ग्राहकवादावर अवलंबून राहून GDP ची आर्थिक उद्दिष्टे सोडून देतो. त्याऐवजी, ते देशांना आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिवर्तने एकत्रित करणारे मॅक्रो इकॉनॉमिक मॉडेल विकसित करण्यास उद्युक्त करतात. प्रगतीचे उपाय म्हणून जीडीपी बदलण्याचे प्रयत्न अनेक दशके मागे जातात.
पर्यायी विकास मॉडेल्सच्या विकासातील टप्पे
प्रचलित ग्रोथ मॉडेल आणि बायोफिजिकल मर्यादेवरील त्याचा प्रभाव यावरील सर्वात मजबूत आणि सर्वात आधीच्या समालोचनांपैकी एक 1972 च्या द लिमिट्स टू ग्रोथ नावाच्या अहवालातून आला आहे, जो डोनेला मीडोज यांच्या नेतृत्वाखालील शास्त्रज्ञांच्या गटाने तयार केला आहे.
या अहवालात पृथ्वीच्या जैवभौतिक मर्यादा आणि घातांकीय लोकसंख्या वाढीच्या प्रकाशात औद्योगिक समाजाच्या पायावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. 2009 मध्ये, जगातील अग्रगण्य पृथ्वी-सिस्टम शास्त्रज्ञांनी "ग्रहांच्या सीमा" फ्रेमवर्कची ओळख करून दिली, जी मानवी क्रियासाठी सुरक्षित जागा दर्शवते. अमर्याद आर्थिक विकासाचा पाठपुरावा आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वाढता उत्खनन मानवतेला जैवविविधता हानी, हवामान बदल, गोडे पाणी आणि जमीन-प्रणाली बदल, जैव-रासायनिक प्रवाह आणि नवीन घटकांसह यापैकी अनेक सीमा ओलांडण्यास भाग पाडत आहे.
प्रमुख मैलाचा दगड म्हणजे ब्रुंडलँड कमिशन - औपचारिकपणे जागतिक पर्यावरण आणि विकास आयोग, जे UN ने 1983 मध्ये स्थापन केले होते आणि नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान ग्रो हार्लेम ब्रुंडलँड यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. अवर कॉमन फ्युचर जारी केल्यानंतर 1987 मध्ये आयोग विसर्जित करण्यात आला, ज्याने शाश्वत विकासाची व्याख्या "भविष्यातील पिढ्यांच्या स्वत:च्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता सध्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची" अशी केली होती. जोसेफ स्टिग्लिट्झ, अमर्त्य सेन आणि जीन-पॉल फिटोसी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक कामगिरी आणि सामाजिक प्रगतीच्या मोजमापावरील आयोगाच्या 2009 च्या अहवालात सामाजिक प्रगतीचे मोजमाप म्हणून GDP च्या मर्यादा तपासल्या गेल्या आणि कल्याण, समानता आणि टिकाव यावर अधिक भर देण्याचे आवाहन केले.
मे 2023 मध्ये, युरोपियन संसदेने विकासानंतरच्या कल्पनांच्या लढाईत एक महत्त्वाचे वळण दिले. ही बैठक युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्या भाषणाने सुरू झाली, ज्याचा समारोप शाश्वत समृद्धी, सामाजिक न्याय आणि पुरेशा उपलब्धतेवर आधारित आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी "चळवळीच्या चळवळी" मध्ये सामील होण्यासाठी एक धक्कादायक आवाहनाने झाला. परिषदेने यावर जोर दिला की जीडीपी हे केवळ बाजारातील उत्पादन आणि उपभोगाचे मोजमाप आहे, संपत्तीचे वितरण किंवा सामाजिक कल्याण याबद्दल काहीही प्रकट करत नाही. जीडीपी, असा युक्तिवाद केला आहे, खोट्या आधारावर बांधला गेला आहे, आर्थिक वाढ मानवी प्रगतीच्या बरोबरीची आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेला सविस्तर अहवाल, UN रिपोर्टरने तयार केला आणि 2024 मध्ये जारी केला, असे ध्वजांकित केले आहे की पारंपारिक GDP वाढ असमानता वाढवते, नैसर्गिक भांडवल कमी करते आणि गरिबी निर्मूलनास अपयशी ठरते. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, "गेल्या चार वर्षांत जगातील पाच सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी त्यांची संपत्ती दुप्पट केली आहे, तर 5 अब्ज लोक अधिक गरीब झाले आहेत."
मे 2026 चा अहवाल
अर्थतज्ज्ञ आणि नियोजकांना भेडसावणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मानवी आणि आर्थिक विकासाचे उपाय म्हणून जीडीपीमधून पृथ्वीच्या मर्यादांचा आदर करणाऱ्या आणि मानव कल्याण निर्देशांकाद्वारे यश मोजणाऱ्या प्रणालीकडे कसे संक्रमण करायचे. अशा विकासोत्तर दृष्टीचा एक सैद्धांतिक पाया अद्याप पूर्णपणे स्थापित झालेला नाही. UN-प्रायोजित तज्ञ गटाची स्थापना मे 2025 मध्ये करण्यात आली होती आणि त्याचा अहवाल, आता प्रसिद्ध झाला आहे, काउंटिंग व्हॉट काउंट्स: अ कंपास ऑफ प्रोग्रेस फॉर पीपल अँड प्लॅनेट, हे अंतर दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
अहवालात स्पष्ट, व्यावहारिक अंमलबजावणी अजेंडासह, GDP च्या पलीकडे प्रगती मोजण्यासाठी जागतिक मानदंड प्रस्तावित केले आहेत. म्हणजेच एक संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क, निर्देशकांचा डॅशबोर्ड, भविष्यातील हेडलाइन निर्देशकांसाठी मार्ग आणि सांख्यिकीय विकास, संशोधन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील प्रगतीसाठी प्राधान्ये. हे जगाच्या आर्थिक वाढीच्या मुख्य मापासाठी "पूरक आणि पुढे जाण्यासाठी" 31 नवीन निर्देशक पुढे ठेवते.
प्रस्तावित वार्षिक निर्देशक अनेक श्रेणींमध्ये पसरलेले आहेत. आर्थिक मेट्रिक्समध्ये प्रति व्यक्ती घरगुती डिस्पोजेबल उत्पन्न समाविष्ट आहे. पर्यावरणीय डेटा देशाच्या हरितगृह वायू उत्सर्जन आणि कणांच्या पातळीचा समावेश करतो. आरोग्य आणि शिक्षण निर्देशक-जसे की आयुर्मान आणि मुलांचे वाचन आणि गणितातील कार्यप्रदर्शन-सुध्दा शारीरिक हिंसाचार, लैंगिक हिंसाचार किंवा दोन्हींना बळी पडलेल्या महिला आणि मुलींचे प्रमाण यांसारख्या कल्याण उपायांसह समाविष्ट आहेत.
नवीन मेट्रिक्समध्ये मानवी हक्क मध्यवर्ती भूमिका बजावतात, सरकार आणि कॉर्पोरेशनना त्यांच्या सामाजिक प्रभावांसाठी जबाबदार धरण्यासाठी सार्वत्रिक कायदेशीर मानक (मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याद्वारे उदाहरण) प्रदान करतात. 31 प्रस्तावित निर्देशकांपैकी, 15 आधीच UN च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) दिशेने प्रगती मोजण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या आहेत.
मात्र, दस्तऐवज चेतावणी देतो की, नवीन मेट्रिक्सची अंमलबजावणी करताना अनेक मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, मुख्यतः खोलवर रुजलेल्या GDP ची जागा कल्याण आणि टिकाऊपणाच्या उपायांच्या विस्तृत संचाने बदलण्याच्या अडचणीतून उद्भवते. एका प्रस्थापित चौकटीचे उत्तरदायित्व प्रणालीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी शाश्वत, दीर्घकालीन राजकीय बांधिलकी आवश्यक आहे. जीडीपी सार्वभौम कर्ज मेट्रिक्स, आंतरराष्ट्रीय पतपात्रता आणि संस्थात्मक सामर्थ्य यांच्याशी जोडलेले असल्यामुळे, सरकारांना खोलवर एम्बेडेड सिस्टमची पुनर्रचना करण्याचे मोठे काम आहे. मानवी कल्याण, इक्विटी, समावेशन आणि इकोसिस्टम हेल्थ यासारख्या अमूर्त आणि जटिल घटकांचे मोजमाप करण्यासाठी प्रगत सांख्यिकीय प्रणाली, तांत्रिक कौशल्य आणि सतत डेटा-संकलन क्षमता आवश्यक आहेत.
स्पेन आणि गयानाची सरकारे आता अहवालाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करतील, ज्यामध्ये देश सहमत होऊ शकतील अशा स्वरूपात निर्देशकांना परिष्कृत करण्यासह हे होईल. जीडीपीच्या पलीकडे जाण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला एक फ्रेमवर्क स्थापन करण्याची विनंती करणाऱ्या अनेक युरोपीय राष्ट्रांसह भारताचा समावेश होतो. आता प्रश्न असा आहे की, मानवी कल्याणाविषयीच्या आपल्या आकलनात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि मर्यादित साधनसंपत्तीच्या ग्रहावर असीम वाढ टिकवून ठेवण्याच्या अशक्यतेला तोंड देण्यासाठी भारत चर्चेत राहून जगाला मार्गदर्शन करेल का? सामाजिक प्रगती, मानवी विकास, पर्यावरणीय न्याय आणि हवामान उद्दिष्टांवर डेटा-चालित मेट्रिक्स तयार करणे ही एक मूलभूत आवश्यकता आहे. पण या आघाड्यांवर भारताचा कारभार विरोधाभासांनी भरलेला आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक स्तरावर भारताने महत्त्वाकांक्षी हवामान उद्दिष्टे जिंकली आहेत, तरीही या वचनबद्धता वारंवार जमिनीवरील वास्तवाशी टक्कर देतात.
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