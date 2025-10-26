नियोजन आणि प्रत्यक्ष काम यांच्यातील तफावत हाच खरा भारताच्या संक्रमण-केंद्रित शहरी विकासात अडथळा
शहरांच्या विस्ताराचा प्रश्न बिकट होत आहे. अनियोजित विकासाबरोबरच नियोजनाचं काटेकोर पालन न केल्यानं हे घडतं. यासंदर्भात सौम्यदीप चट्टोपाध्याय यांचा लेख.
Published : October 26, 2025 at 4:57 AM IST
भारतीय शहरांमध्ये अनियमित विकासातून केवळ पसरलेली किंवा पसारा झालेली दिसतात. शहरी विस्तार अविरतपणे शहरा बाहेर पसरतो. वाहनांची संख्या वाढत असताना हवेची गुणवत्ता घसरते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मागणीपेक्षा खूपच तुटपुंजी ठरते. वाहतूक कोंडी अपवादाऐवजी सर्वसामान्य झाल्याचं दिसतं. ही संकटं एकमेकांना पोषक आणि पूरक ठरतात. यामुळे आपल्या शहरांचं राहणीमान आणि आर्थिक चैतन्य दोन्ही धोक्यात येतं. यावर लवकरच उपाययोजना केल्या नाहीत तर या गोष्टी भारतीय शहरांच्या वाढीच्या क्षमतेला आणि जीवनमानाला बाधा आणू शकतात. आता संक्रमण-केंद्रित विकास (ToD) हा एक प्रमुख धोरण पर्याय म्हणून उदयास आला आहे, याचा अलीकडील केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि नियोजनात वारंवार उल्लेख केला गेला आहे.
ToD ची उपयुक्तता - शहरांसाठी ToD एक सरळ उपाय देते. अर्थात जिथे पायाभूत सुविधा आधीच अस्तित्वात आहेत तिथे वाढ केंद्रित करा. निवासी, व्यावसायिक आणि नागरी वस्ती एकत्रित करून, शहरांमधील प्रवासाचे अंतर कमी करू शकतात. सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराला प्रोत्साहन देऊ शकतात आणि पुढील सुधारणांसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी वाढत्या जमिनीच्या मूल्यांवर नियंत्रण करू शकतात. जगभरातील शहरांमधील अभ्यासावरुन असे दिसते की, चांगल्या प्रकारे अंमलात आणलेले ToD सार्वजनिक वाहतूक प्रवासी संख्या आणि खासगी वाहनांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करते. यामुळे गर्दी कमी होते, नोकरीची उपलब्धता सुधारते आणि शहरी स्पर्धात्मकता वाढते.
धोरण तयार मात्र... - २००६ च्या राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरण (NUTP) ने पहिल्यांदा सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर आणि पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठ्यासाठी जमिनीच्या मूल्यांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. तेव्हापासून भारताची ToD धोरण रचना लक्षणीयरीत्या विकसित झाली आहे. २०१४ च्या NUTP मसुद्यात ट्रान्झिट स्टेशनजवळ मिश्र-वापर विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वरच्या मजल्यावरील क्षेत्रफळ गुणोत्तर आणि सुधारित इमारत नियम यासारख्या संकल्पना सादर केल्या गेल्या. JNNURM ते AMRUT आणि स्मार्ट सिटीज पर्यंतच्या मिशन-आधारित कार्यक्रमांनी सार्वजनिक वाहतूक गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. २०१७ मध्ये, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने राष्ट्रीय TOD धोरण तयार केले जे राज्ये आणि शहरांना शहरी विकास धोरण म्हणून TOD स्वीकारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरण (२०१४) आणि मेट्रो रेल धोरण (२०१७) द्वारे ते पूरक होते, ज्यामुळे एक परस्पर जोडलेले धोरण परिसंस्था तयार झाली. मेट्रो प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय मदत २०१८-१९ मध्ये १५६०० कोटी (सुधारित अंदाज) होती, ती २०२४-२५ मध्ये जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (२०२४-२५) तीस लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ शहरांसाठी ToD धोरणे देखील आखण्यात आली आहेत. अनेक राज्ये आणि शहरांनी TOD धोरणे स्वीकारली आहेत किंवा ती तयार करत आहेत आणि मेट्रो रेल तसंच बस रॅपिड ट्रान्झिट (BRT) त्यांच्या वाहतूक प्रणालींमध्ये समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, २०२१ मध्ये दिल्लीच्या TOD धोरणाचे उद्दिष्ट लोक आणि नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीच्या जवळ आणणे आहे, ज्यामुळे कॉम्पॅक्ट, चालण्यायोग्य, मिश्र वापराच्या विकासाला चालना मिळेल. मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये समान TOD धोरणे आहेत. मात्र या सगळ्याची योग्य आणि वास्तवातील अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते.
वास्तव आणि अंमलबजावणीत तफावत - कितीही चांगली धोरणे असली तरी धोरणात्मक ठरवलेल्या गोष्टी आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यातील दरी चिंताजनकपणे मोठी आहे. अनेक संरचनात्मक अडथळे ToD चा हेतू साध्य होण्यापासून रोखतात. शहरी प्रशासनव्यवस्था विकास योजनांद्वारे जमिनीच्या वापराचे नियमन करतात. मात्र, वाहतूक नियोजनात अनेक संस्थांचा समावेश असतो. त्यात राज्य संस्था, पॅरास्टेटल, खासगी ऑपरेटर यांचा समावेश होतो. प्रत्येकाचे वेगवेगळे आदेश आणि नियोजन प्रक्रिया असतात. यामुळे मूलभूत गैरसमज निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी मेट्रो अधिकाऱ्यांना विकास अधिकारांची आवश्यकता असते. शहरी विकास अधिकारी हे अधिकार नियंत्रित करतात. परंतु ट्रान्झिट एजन्सींसोबत महसूल वाटण्याचे बंधन त्यांच्यासमोर नाही. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण यांच्यातील वारंवार होणारे संघर्ष या बिघाडाचे प्रतीक आहेत. तसं पाहिलं तर संयुक्त नियोजन यंत्रणेशिवाय, ट्रान्झिट आणि जमीनीवरील कामात नेहमीच विरोधाभास दिसून येतो.
ToD चे बहुआयामी स्वरूप आव्हान वाढवते. त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सुरक्षित पदपथ, पादचाऱ्यांसाठी उपयुक्त रस्ते, शेवटच्या टोकापर्यंत कनेक्टिव्हिटी आणि कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय स्टेशनवर प्रवेश आवश्यक आहे. बहुतेक भारतीय शहरांमध्ये चांगल्या प्रकारे डिझाइन केलेल्या पादचाऱ्यांच्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे वाहतूक कठीण आणि धोकादायक बनते. शहरी प्रशासनांना नॉन-मोटराइज्ड वाहतूक धोरण, स्ट्रीट व्हेंडर धोरण आणि पार्किंग धोरण तयार करणे आणि मंजूर करणे आवश्यक आहे. बहुतेक शहरांमध्ये, यापैकी कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही आणि जेथे तयार केले जाते, ते मंजूर किंवा अंमलात आणलेले नाही.
वाहतूक प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच ट्रान्झिट नोड क्षेत्रांचे नियोजन सामान्यतः सुरू होते. यासाठी बेंगळुरूचा अनुभव सांगण्यासारखा आहे. मेट्रो ऑपरेशन्स (२०११) आणि टीओडी अधिसूचना (२०२२) मध्ये दशकभराचे अंतर होते. जे २०१५ मध्ये मूळतः नियोजित शहर मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा करण्यात झालेल्या विलंबामुळे होते. आपल्या मोठ्या शहरांमध्येही हीच पद्धत पुनरावृत्ती होते. त्यापैकी बहुतेक ठिकाणी, मेट्रो लाईन्स धावतात तर शेवटच्या टोकापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी मंदावते. योग्य नियोजनाशिवाय, ते अधिकाधिक वेगळे होत जाते.
बहु-मॉडल एकात्मता साध्य करणे अशक्य - उदाहरणार्थ, शेवटच्या मैलावरील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या विद्यमान बस आणि इतर मध्यवर्ती सार्वजनिक वाहतुकीचे मार्ग बदलणे. यासाठीच्या कठोर नियामक चौकटी अतिरिक्त संघर्ष निर्माण करतात. नियोजन दृष्टिकोन विकास सक्षम करण्याऐवजी जमिनीचा वापर नियंत्रित करण्यावर केंद्रित राहतात. दिल्लीतील एका ToD प्रकल्पासाठी तेरापेक्षा जास्त विभागीय मंजुरीची आवश्यकता ही 'नियामक दलदल' दर्शवते. अहमदाबादमध्ये, शहरी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या BRT नेटवर्क आणि मेट्रोभोवती 4-5 च्या उच्च FSI ला परवानगी दिली आहे - सरासरी 1.8 च्या तुलनेत - आणि स्थानिक क्षेत्र योजनांसाठी सुधारित नगर नियोजन नियम, मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगळीच गोष्ट सांगते. या योजना अनेकदा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामध्ये स्थानिक योजना रस्त्यावर कार पार्किंगला प्राधान्य देतात तेव्हा पार्किंग व्यवस्थापन सार्वजनिक वाहतूक उद्दिष्टांच्या विरोधात जाते. पादचाऱ्यांसाठी अनुकूल डिझाइनमध्ये जमिनीची उपलब्धता किंवा विद्यमान आस्थापनांकडून पुनर्विकास संमती गृहीत धरली जाते. दाटीवाटीच्या भारतीय शहरांमध्ये याबाबतची हमी दिलेली नाही.
परवडणारी घरे हा आणखी एक चिंतेचा विषय बनला आहे. प्रमुख शहरांमध्ये (उदा. बेंगळुरू), ट्रान्झिट पायाभूत सुविधांनी मालमत्तेचे मूल्य वाढवले आहे. ज्यामुळे विकासकांना ट्रान्झिट नोड्सभोवती उच्च दर्जाची घरे आणि व्यावसायिक जागा बांधण्यास भाग पाडले आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीवर सर्वाधिक अवलंबून असलेल्यांना वगळण्यात आले आहे. कमी उत्पन्न असलेले रहिवासी हे ToD च्या समावेशक उद्दिष्टांनाच हरताळ फासत आहेत. सध्याचे FSI नियम वाहतूक उपलब्धतेकडे दुर्लक्ष करून घनता समानतेने वितरीत करतात, परवडण्यायोग्यतेच्या तरतुदी न करता स्थानकांजवळील जमिनीच्या किमती वाढवतात.
नियोजनापासून प्रत्यक्ष वापरापर्यंत - ToD च्या संभाव्य मागण्या लक्षात घेऊन अनेक आयामांमध्ये समन्वित हस्तक्षेप करुन संस्थात्मक सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. २००६ च्या राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरणात सर्वच दहालाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये शहरी महानगर वाहतूक प्राधिकरण (UMTA) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. ही शिफारस २०१७ च्या मेट्रो रेल धोरणात पुन्हा सांगितली गेली होती. तरीही ५३ पैकी फक्त १५ पात्र शहरांनी UMTA स्थापन केले आहेत. ज्यामुळे संस्थात्मक प्रगती मंदावली आहे. या अधिकाऱ्यांनी वाहतूक विभाग, विकास प्राधिकरणे आणि शहर प्रशासन यांचा समन्वय साधला पाहिजेत, घनता, डिझाइन मानके, जमीन-वापर मिश्रण, परवडणारे गृहनिर्माण प्रमाण आणि पार्किंग व्यवस्थापन यासाठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे सेट केली पाहिजेत.
मास्टर प्लॅनमध्ये ToD चा प्रामुख्याने समावेश केले पाहिजे. घनता वाढवण्यापासून दर्जेदार शहरीकरणाकडे लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. उत्तम दर्जाचे रस्ते नेटवर्क, चांगले पदपथ आणि एकात्मिक हरित नेटवर्क असावे. आर्थिक यंत्रणेची पुनर्कल्पना करणे आवश्यक आहे. ToD झोनमध्ये जमिनीच्या मूल्यात लक्षणीय वाढ होते जी सध्या खासगी विकासक आणि जमीन मालकांना समृद्ध करते. शहरांनी ही वाढ अशा धोरणांद्वारे मिळवावी जी परवडणाऱ्या घरांसाठी, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि ToD कॉरिडॉरमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूकीसाठी वाढीव महसूल वाढवते.
गृहनिर्माण तरतुदींनी विविध उत्पन्न गटांना सेवा दिली पाहिजे—आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग, कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि परवडणाऱ्या भाडेपट्ट्या यांचा त्यात समावेश होतो. ToD झोनमध्ये उच्च FSI जमिनीच्या किमती वाढवते, परंतु बहूमजल्यामुळे जागेत वाढ झाल्याने निवास खर्च कमी होऊ शकतो. जर परवडणाऱ्या घरांच्या आवश्यकता पर्यायी ऐवजी अनिवार्य असतील तर हे साध्य होते.
शेवटी, प्रत्येक प्रकल्पात अर्थपूर्ण समुदाय सहभाग आवश्यक राहतो. समावेशक निकालांसाठी निर्णय घेण्यामध्ये सर्व भागधारकांचा, विशेषतः विस्थापन आणि बहिष्कारासाठी सर्वात असुरक्षित असलेल्यांचा, खुला, सुलभ आणि न्याय्य सहभाग आवश्यक आहे. पुढे जाण्याचा मार्ग थोडक्यात, भारतीय शहरांमध्ये धोरणात्मक चौकटी आहेत. त्यांच्याकडे ज्याची कमतरता आहे ती म्हणजे अंमलबजावणी: संस्थात्मक सायलो नष्ट करणे, नियमांचे आधुनिकीकरण करणे, एजन्सींचे समन्वय साधणे आणि असुरक्षित समुदायांचे संरक्षण करणारे समावेशक फायदे सुनिश्चित करणे हे घडत नाही. या अंमलबजावणीतील तफावती दूर केल्याशिवाय, ToD ही परिवर्तनकारी वास्तवाऐवजी एक आकांक्षापूर्ण संकल्पनाच राहील आणि आपली शहरे अकार्यक्षमता, गर्दी आणि असमानतेकडे झेपावत राहतील. त्यामुळे आता खरी कृती करण्याची वेळ आली आहे.