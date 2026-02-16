ETV Bharat / opinion

ट्रेड वॉरमध्ये भारताचा मोठा विजय : अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या व्यापार कराराचा काय परिणाम होणार?

दोन्ही करारांवर वर्षानुवर्षे काम सुरू असताना, अमेरिकेच्या बदलत्या टॅरिफ धोरणांमुळं जागतिक व्यापार कूटनीतिमध्ये अभूतपूर्व निकड निर्माण झाली आहे.

Prime Minister Narendra Modi, with European Commission President Ursula von der Leyen, chairs the India–EU Business Forum, in New Delhi on Jan 27, 2026
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन. (ANI)
By Vivek Mishra

Published : February 16, 2026 at 8:07 PM IST

भारतानं काही आठवड्यांतच दोन महत्त्वाचे व्यापार करार केले आहेत. पहिला, युरोपियन युनियन (EU) सोबत आणि दुसरा, अमेरिकेसोबत बहुप्रतिक्षित करार. दोन्ही करारांवर वर्षानुवर्षे काम सुरू असताना, अमेरिकेच्या बदलत्या टॅरिफ धोरणांमुळं जागतिक व्यापार कूटनीतिमध्ये अभूतपूर्व निकड निर्माण झाली आहे.

या परिस्थितीमुळं देशांना नवीन करार करावे लागले आहेत, त्यांच्या बाजारपेठांमध्ये विविधता आणावी लागली आहे आणि प्रमुख आर्थिक केंद्रांवर, विशेषतः अमेरिका आणि चीनवर पुरवठा-साखळी अवलंबित्व कमी करण्यास भाग पाडले आहे. अनेक वर्षांपासून, अमेरिकन धोरणानं उत्पादनासाठी केवळ चीनवर अवलंबून राहू नये म्हणून "चीन-प्लस-वन" धोरणाला प्रोत्साहन दिलं. आता, डोनाल्ड ट्रम्पच्या पुनरागमनानंतर, हे गणित आणखी बदललं आहे.

वॉशिंग्टन आता आपल्या मित्र राष्ट्रांना केवळ त्याच्याशी वाटाघाटी करण्यासच नव्हे तर जागतिक स्तरावर त्यांचा व्यापारी संबंध वाढवण्यास भाग पाडत आहे. या नवीन धोरणाचे परिणाम देशांच्या आर्थिक आकार, ताकद आणि मोकळेपणानुसार बदलू शकतात. भारताच्या बाबतीत, युरोपियन युनियनसोबतचा करार आणि कॅनडा आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) सारख्या भागीदारांसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींमुळं वॉशिंग्टन (अमेरिका) ने नवी दिल्लीसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम केला आहे. दोन्ही करार समान आहेत, कारण ते भारताला जगातील सर्वात मोठ्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या आर्थिक समुहांशी जोडतात.

PM Narendra Modi, with European Commission President Ursula von der Leyen and President of the European Council António Luís Santos da Costa, during the 16th India-EU Summit in New Delhi on Jan 27, 2026.
27 जानेवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली इथं 16 व्या भारत-EU शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुइस सँटोस दा कोस्टा यांच्यासोबत बैठक. (ANI)

युरोपियन युनियनसोबतची ही व्यवस्था भारताला अंदाजे 24 ट्रिलियन डॉलर्सच्या एकत्रित आर्थिक क्षेत्राशी जोडते, ज्यामुळे जवळजवळ दोन अब्ज लोकांना फायदा होतो. दरम्यान, अमेरिकेसोबतचा करार कालांतरानं अब्जावधी डॉलर्सच्या बाजारपेठेच्या संधी उघडण्याचा दावा करतो. दोन्ही करारांमध्ये जे साम्य आहे, ते म्हणजे त्यांचा भारतातील कापड आणि वस्त्रे, सागरी उत्पादने, चामडे आणि पादत्राणे, रसायने, प्लास्टिक आणि रबर वस्तू, क्रीडा उपकरणे, खेळणी आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम होईल.

सध्या सुरू असलेल्या देशांतर्गत राजकीय स्पर्धेला न जुमानता, अमेरिकेच्या करारामुळं आर्थिक तणाव कमी करण्याचे आणि काही काळापासून तणावाचे संकेत देणाऱ्या संबंधांना पुनरुज्जीवित करण्याचं आश्वासन मिळतं. या करारांचे राजकीय आणि आर्थिक महत्त्व केवळ वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक आणि धोरणात्मक परिस्थितीचे प्रतिबिंबित करत नाही तर भारताच्या स्वतःच्या विकास प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा देखील दर्शवते.

चीनचा उदय हे एक उपयुक्त उदाहरण आहे. 1978 मध्ये जेव्हा चीननं आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या, तेव्हा चीन जागतिक स्तरावर 11 व्या स्थानावर होता. दरम्यान, 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा भारतानं उदारीकरण केलं, तेव्हा तो 17 व्या स्थानावर होता. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत मोजले असता ही तफावत आणखीनच धक्कादायक होते.

संरक्षणवादी प्रवृत्ती आणि धोरणात्मक स्पर्धेमुळं आकारलेल्या आजच्या जगात ही वास्तवे महत्त्वाची आहेत. अमेरिकेच्या करवाढीच्या धोरणांमुळं भारतासाठी आव्हानं आणि संधी दोन्ही निर्माण झाल्या आहेत. याशिवाय, त्यांनी देशांना त्यांच्या आरामदायी क्षेत्रातून बाहेर पडून एकमेकांशी अधिक जवळून संवाद साधण्यास भाग पाडले आहे. जपान, जर्मनी आणि ब्राझील सारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि युरोपियन युनियन सारख्या आर्थिक समूहांना जर अमेरिकेच्या या धोरणांचा दबाव आला नसता तर कदाचित भारताशी करार करण्यास ते इतक्या लवकर तयार झाले नसते.

Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump deliver a joint press statement after their meeting at the White House, in Washington on Feb 14, 2025.
14 फेब्रुवारी 2025 रोजी वॉशिंग्टनमधील व्हाईट हाऊस इथं झालेल्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली होती. (ANI)

भारताचा जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचा उदय आणि तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याचा प्रयत्न अत्यंत अशांत आंतरराष्ट्रीय वातावरणात होत आहे. भारताचा विकास वेगाने होत असतानाच जगाला अनेक मोठे धक्के बसले. कोविड-19 महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि गाझा-इस्रायल संघर्ष यामुळं जागतिक व्यवस्था अस्थिर झाली आहे.

गेल्या तीन दशकांत चीनच्या वाढीच्या विपरीत, जी खुल्या पाश्चात्य व्यापार व्यवस्थेत कोणत्याही मोठ्या व्यत्ययाशिवाय भरभराटीला आली. भारताचा उदय धोरणात्मक स्पर्धा आणि मर्यादित आर्थिक खुलेपणामध्ये होत आहे. जगातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती (अमेरिका) आता त्याच्या मित्र राष्ट्रांनाही बिनशर्त बाजारपेठ प्रवेश देण्यास तयार नाही. दरम्यान, सीमा वादामुळं भारताचे चीनशी असलेले संबंध संरचनात्मकदृष्ट्या मर्यादित आहेत, ज्यामुळं संबंध मोठ्या बदलांऐवजी फक्त 'व्यवस्थापित' कनेक्शन बनलं आहे.

भारताचे अमेरिकेशी दीर्घकाळापासून अनुकूल संबंध आहेत. राजकीय समानता, मोठ्या प्रमाणात भारतीय समुदाय, लोकांमधील मजबूत संपर्क आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात संतुलन राखण्यासाठी सामायिक हितसंबंध, यामुळं हे संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. मात्र, व्यापार आणि आर्थिक भागीदारीकडे वॉशिंग्टनचा दृष्टिकोन अधिक व्यवहारात्मक होत असल्यानं या संबंधांच्या अटी आता बदलत आहेत. त्याच वेळी, अलिकडच्या वर्षांत बाह्य आर्थिक दबावांना तोंड देऊनही भारताची विकासाची गती राखण्याची क्षमता सिद्ध झाली आहे. हे भारताच्या ऐतिहासिकदृष्ट्या संरक्षित देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेनं तयार केलेल्या सुरक्षिततेच्या जाळ्यामुळं आहे.

युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबतच्या नवीन करारांद्वारे, तसंच अलिकडच्या वर्षांत झालेल्या आणि सध्या वाटाघाटी सुरू असलेल्या अनेक मुक्त व्यापार करारांद्वारे, भारत आता स्पष्टपणे अधिक खुल्या आर्थिक धोरणाकडे वाटचाल करत आहे. या बदलामुळं काही आव्हानं अपरिहार्यपणे येतील, ज्यात वाढत्या स्पर्धा आणि नियामक बदलांशी जुळवून घेणं समाविष्ट आहे. मात्र, जागतिक मूल्य साखळीत आपले पाय मजबूत करू पाहणाऱ्या एका मोठ्या, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी, हे करार ही एक धोरणात्मक किंमत असू शकतात, जी भारत देण्यास तयार आहे.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असे नाही.)

