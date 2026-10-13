बंगाल आसाम पोटनिवडणूक 2026 : भाजपाकडे आता अल्पसंख्याक मतदार खरंच वळलेत का?
पोटनिवडणुकांमध्ये मतांचं ध्रुवीकरण भाजपाच्या फायद्याचं ठरलं आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधात गेलं. कारण मतदारांसमोर एकजूट होण्यासाठी कोणताही चेहरा नव्हता.
By Bilal Bhat
Published : October 13, 2026 at 7:00 PM IST
जिथे ऐतिहासिकदृष्ट्या अल्पसंख्याकांची मते निर्णायक मानली जातात त्या पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या दोन जागांवर, भारतीय जनता पार्टी पक्षाने मिळवलेल्या प्रचंड विजयांमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न मुद्दा उपस्थित होतो की, मतदारांनी स्वेच्छेने किंवा नाइलाजाने, निवडणुकीच्या रिंगणातील इतर पक्षांपेक्षा भाजपाला पसंती दिली आहे का? दोन्ही मतदारसंघांमध्ये धार्मिक घटकही अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी ठरलेला दिसत नाही. नंदिग्राम आणि रेजीनगर हे मतदारसंघ भाजपाने इतक्या मोठ्या फरकाने जिंकले की, इतर सर्व पक्ष आणि उमेदवार एकत्र आले असते तरी ते भाजपाच्या उमेदवारांना हरवू शकले नसते.
नंदिग्राममध्ये, भाजपाच्या उमेदवार हसी राणी रथ यांना राजकीय हिंसाचाराला विरोध करणाऱ्यांकडून सहानुभूतीची मते मिळण्याची अपेक्षा होती. हसी राणी रथ या राज्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे निकटचे सहकारी आणि राजकीय कार्यकर्ते चंद्रनाथ रथ यांच्या आई आहेत. चंद्रनाथ रथ यांची 6 मे रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. हसी यांना 1,64,427 मते मिळाली, तर काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना 41,674 मते मिळाली. यामध्ये विजयाचा फरक 1,22,753 मतांचा होता. निवडणुकीच्या रिंगणातील नऊ उमेदवारांपैकी सहा उमेदवार अल्पसंख्याक समुदायांचे होते. तरीही, भाजपाच्या उमेदवाराला वगळून इतर सर्व उमेदवारांना मिळून भाजपाच्या उमेदवारापेक्षा खूपच कमी मते मिळाली.
त्याचप्रमाणे, रेजीनगरमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या पंधरा उमेदवारांपैकी दहा उमेदवार अल्पसंख्याक समुदायांचे होते. इतर सर्व उमेदवारांना मिळून मिळालेली एकूण मतंही भाजपाच्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा खूपच कमी होती. निकाल जवळपास नंदिग्रामसारखाच होता. पक्षाने दोन जागा जिंकल्यानंतर सुवेंदू यांनी आपल्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, यावरून असे सूचित होऊ शकते की मुस्लिमांसह सर्व समुदायांच्या मतदारांनी भाजपाला मतदान केलं. परंतु केवळ निकालांवरून मुस्लिम मतदारांनी कसं मतदान केलं हे स्पष्ट होत नाही.
या दोन जागा रिक्त झाल्यानंतर पोटनिवडणूक झाली. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत सुवेंदू अधिकारी यांनी जिंकलेल्या दोन जागांपैकी, त्यांनी बाबनीपूरची जागा कायम राखली आणि नंदिग्रामची जागा रिक्त ठेवली. त्याचप्रमाणे, दोन जागा जिंकलेल्या आम जनता उन्नयन पार्टीचे (एजेयूपी) प्रमुख हुमायून कबीर यांनी नौडा मतदारसंघ राखल्याने आणि रेजीनगरमध्ये पोटनिवडणूक झाल्याने रेजीनगरची जागा रिक्त झाली. पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगालमधील दोन विधानसभा जागा आणि आसाममधील एका लोकसभा जागेवरील भाजपाच्या यशाचं श्रेय भाजपा कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला दिलं.
आसाममधील नागाव लोकसभा जागेचं चित्र पश्चिम बंगालमधील दोन विधानसभा जागांपेक्षा काहीसं वेगळे होतं. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये दोन गोष्टी समान होत्या. त्या म्हणजे भाजपाचा सहज विजय आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या उमेदवारांची मोठी संख्या. नागावच्या निवडणुकीतील पंधरा उमेदवारांपैकी अकरा उमेदवार अल्पसंख्याक समुदायांचे होते.
नागाव हे तेच ठिकाण आहे जिथून मुमताज बेगम यांना परदेशी नागरिक घोषित करून बांगलादेशला पाठवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे दुसरीकडे गुवाहाटी उच्च न्यायालयानं परराष्ट्र मंत्रालयाला त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या परतीची सोय करण्याचे निर्देश दिलेत. तसंच त्यांच्या पतीला दोन लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेशही कोर्टानं दिलेत. बंगालच्या पोटनिवडणुकांप्रमाणे नाही, तर आसाममध्ये अल्पसंख्याक घटक भाजपाच्या विरोधात गेला असता, जर अल्पसंख्याक समुदायांच्या अपक्ष उमेदवारांसह विरोधी पक्षांनी संयुक्त आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली असती.
काँग्रेस आणि एआययूडीएफला मिळून 48.24 टक्के मते मिळाली, म्हणजेच 7,01,617 एकूण मते त्यांना मिळाली आहेत. भाजपाच्या उमेदवाराच्या 7,14,349 मतांपेक्षा ही मतं 12,732 मतांनी कमी आहेत. अपक्ष उमेदवारांना मिळून 23,763 मते मिळाली, जी एकूण मतांच्या सुमारे 1.6 टक्के होती. जर ही मतंही एकाच विरोधी उमेदवाराला मिळाली असती, तर गणित बदललं असतं. पण हे एक काल्पनिक गणित आहे; संयुक्त लढतीत त्या मतदारांनी कसं मतदान केलं असतं हे यातून सिद्ध होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये, सर्व विरोधी पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनी मिळून मते मिळवली असती तरीही दोन्ही जागा भाजपालाच मिळाल्या असत्या.
हासी यांनी आपल्या निकटतम प्रतिस्पर्ध्याचा 1,22,753 मतांनी पराभव केला. सुवेंदू अधिकारी यांनी 2016 मध्ये टीएमसीसोबत असताना नंदीग्राम मतदारसंघ जिंकला होता. या मतदारसंघातील मतदारांमध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण सुमारे 27 टक्के आहे. ही आकडेवारी पाहूनच अधिकारी यांनी या निकालाला अल्पसंख्याक मतदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्याचा पुरावा मिळाल्याचं म्हटलं आहे. मतदारसंघात मोठी अल्पसंख्याक लोकसंख्या असूनही, भाजपाचे उमेदवार शंखरव सरकार यांनी रेजीनगर मतदारसंघ 75,816 मतांनी जिंकला.
अल्पसंख्याक समाजातील मतदारांनी सुवेंदू यांच्या निवडणुकीपूर्वीच्या भाजपाला मतदान करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला की नाही, हे महत्त्वाचं नाही, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भाजपाने या जागा जिंकल्या. जेव्हा लोकांना लोकशाही प्रक्रियेत कोणताही खरा पर्याय उरला नाही असं वाटतं, तेव्हा ते शांत राहू शकतात किंवा प्रवाहाबरोबर जाऊ शकतात. सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सुरू ठेवण्यासाठी किंवा आपल्या मुलाबाळांचं पोट भरण्यासाठी, लोकांना 'कुठेच नाही' आणि 'कुठेतरी' यापैकी एकाची निवड करावी लागते. टीएमसीच्या राजवटीत आणि पराभवानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या स्थितीमुळे, त्याला आपोआपच तारणहार म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.
अल्पसंख्याक मतदारांना मतदान करणं बंधनकारक होतं, कारण त्यामुळेच ते मतदानाचा हक्क नसलेल्या आणि संशयाच्या घेऱ्यात असलेल्या लोकांपासून वेगळे ठरत होते. ‘मियाँ मुस्लिम’ या घोषणेनं भारतीय आणि तथाकथित भारतीय यांच्यात दरी निर्माण केली. दोघेही भारतीय असू शकतात, परंतु अपुरी कागदपत्रे असलेल्या लोकांना वादग्रस्त प्रकरणे म्हणून पाहिले जाते आणि ते भारतीय असणे आणि तथाकथित भारतीय असणे यांत अधांतरी राहतात.
साबर इन्स्टिट्यूटच्या मते, नंदीग्राममधील सात पुरवणी याद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या मतदारांपैकी 95.5 टक्के मतदार मुस्लिम होते. संस्थेच्या विश्लेषणात त्या याद्यांचा समावेश होता, मतदारसंघातील प्रत्येक वगळलेल्या नावांचा नाही. ज्यांनी आपले मतदानाचे हक्क कायम ठेवले आहेत, त्यांना सत्तेवर कोण येते यापेक्षा आपल्याच देशात एक भारतीय म्हणून आपली विश्वासार्हता अधिक महत्त्वाची वाटत असेल. आसाम आणि बंगालमधील खरे भारतीय प्रचंड दबावाखाली आहेत, विशेषतः ‘मिया मुस्लिम’ या घोषणेनंतर हा दबाव वाढला आहे. जेव्हा एखाद्याची ओळख धोक्यात येते किंवा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते, तेव्हा ते जे पर्याय निवडू शकतात त्याचे महत्त्वच डळमळीत होते.
एकाचवेळी चाललेल्या घोषणा, नावे वगळणे आणि प्रचारमोहिमा यांमुळे अल्पसंख्याक समुदायासमोर एकच पर्याय उरला होता, तो म्हणजे कोणत्याही धार्मिक घटकाशी स्वतःला जोडून न घेणे. ध्रुवीकरण भाजपाच्या फायद्याचे आणि विरोधी पक्षांच्या तोट्याचे ठरले, कारण मतदारांकडे असा कोणताही चेहरा नव्हता ज्याच्यामागे ते एकवटू शकतील. पश्चिम बंगाल आणि आसाम या दोन्ही राज्यांमध्ये ते चेहराहीन होते. जिथे एआययूडीएफसारखा पक्ष होता, तिथे तो स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढत होता.
पश्चिम बंगाल आणि आसाम या दोन्ही राज्यांमध्ये धार्मिक अजेंडा राबवणाऱ्या पक्षांना भाजपा वगळता मोठा फटका बसला आहे. भाजपाच्या नेत्यांनाही याचा फटका बसत आहे. भाषा, विशेषतः आसाममध्ये, वादाचा मुद्दा बनली आहे. ज्यांच्या आसामी भाषेवर बंगाली भाषेचा प्रभाव आहे, त्यांना 'मिया मुस्लिम' म्हणून पाहिले जाते, हे असे लोक आहेत जे बांगलादेशातून स्थलांतरित झाले आहेत असे मानले जाते. ते कधी स्थलांतरित झाले किंवा बंगालच्या कोणत्या भागातून आले, याने काही फरक पडत नाही; ते पश्चिम बंगालमधून आले असतील, पण आसाममध्ये त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो.
बंगाल आणि आसाममधील अल्पसंख्याक समुदायांचे लोक, अस्मिता आणि अस्तित्वाचे संकट आणि निवडणुकीचे निर्णय घेणे यांमध्ये अडकले आहेत, त्यांना परिस्थिती सामान्य होण्यासाठी वेळ लागेल. तेव्हाच हे लोक इतर विचारांनी प्रेरित न होता, त्यांच्या खऱ्या पसंतीनुसार निर्णय घेऊ शकतील. नंदीग्राम, रेजीनगर आणि नागाव ही या घटनेची उत्तम उदाहरणे आहेत.
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