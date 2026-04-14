विश्लेषण : छत्तीसगडमधील पाणीटंचाई ही राष्ट्रीय चिंतेचा विषय का असावी?
छत्तीसगडमध्ये भरपूर पाऊस पडतो आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे वनांचं प्रमाणही अधिक आहे. असं असूनही, हे राज्य पाणीटंचाईच्या समस्येचा सामना करत आहे.
Published : April 14, 2026 at 7:26 PM IST
एप्रिल महिन्याची सुरुवात होत असतानाच, छत्तीसगडमधील ओढे, नाले आणि नद्या कोरड्या पडू लागल्या आहेत. जशपूर, बलरामपूर, अंबिकापूर, सूरजपूर इत्यादी सर्वच भागांतून पाणीटंचाईच्या बातम्या येत आहेत. या समस्येची सर्वात चिंताजनक बाजू म्हणजे, छत्तीसगडमध्ये मुबलक पाऊस पडतो आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे वनक्षेत्रही अधिक आहे; असं असूनही, पाण्याची कमतरता मात्र वाढतच चालली आहे.
दरवर्षी होणारी बेसुमार वृक्षतोड, औद्योगिक प्रदूषण, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे यांमुळे पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात खालावत चालली आहे. त्यामुळे, 'मुबलकता असूनही टंचाई' (plenty yet scarcity) याचं हे एक उत्तम उदाहरण ठरलं आहे.
चला तर मग, काही वस्तुस्थिती तपासून पाहूया, छत्तीसगडमधील सरासरी पर्जन्यमान 1200 ते 1400 मिमी (सुमारे 50-55 इंच) इतके असते. या राज्यात 'उष्णकटिबंधीय मान्सून' प्रकारचं हवामान आढळतं; येथील एकूण पावसापैकी 80-85% पाऊस नैऋत्य मान्सूनच्या काळात मुख्यतः जून ते सप्टेंबर या महिन्यांत पडतो.
इतर राज्यांच्या तुलनेत पाहता, छत्तीसगडमध्ये मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडतो. तरीही, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत येथे नक्कीच अधिक पाऊस पडतो. असं असूनही, छत्तीसगडला मात्र वर नमूद केलेल्या राज्यांप्रमाणेच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे; विशेष म्हणजे, ती राज्ये तर 'कमी पर्जन्यमान' असलेल्या पट्ट्यात मोडतात.
दुसरीकडे, वनक्षेत्राचा विचार करता, संपूर्ण भारतात छत्तीसगडचा क्रमांक तिसरा लागतो; याबाबतीत ते राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इत्यादी पाणीटंचाईग्रस्त राज्यांच्या कितीतरी पुढे आहे. हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की, पाऊस पडण्यास अनुकूल असं 'सूक्ष्म-हवामान क्षेत्र' (microclimatic zones) निर्माण करण्यासाठी वनक्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचं असतं. तसंच, जमिनीमध्ये पाणी साठवून ठेवण्यात आणि कालांतराने ते पाणी ओढे आणि नाल्यांमध्ये प्रवाहित करण्यातही जंगले महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे, आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, छत्तीसगडमधील नद्या बारमाही का नाहीत? आणि छत्तीसगड हे राज्य पाणीटंचाईग्रस्त का बनले आहे?
राज्याला अनेक नैसर्गिक संसाधने आणि जैवविविधतेची देणगी लाभली आहे, जे एक वरदानच आहे. पण छत्तीसगडची परिस्थिती शाप ठरत आहे. या शापाचा पहिला पैलू म्हणजे अवैध जंगलतोड. खाणी तयार करण्यासाठी असो किंवा अवैध खाणकामासाठी, जंगलेच पहिले बळी ठरतात. या भागातील लाकूडमाफिया खूप काळापासून सक्रिय असून, ते मोठ्या प्रमाणात जुनी झाडे तोडत आहेत.
या प्रकरणात कोणतीही अधिकृत कठोरता किंवा लाकूड माफियाला शिक्षा होत नसल्यामुळे, आता सामान्य लोकांनीही खासगी फायद्यासाठी जंगलतोड करण्याचं धाडस केलं आहे. एकेकाळी जंगलांचे रक्षक असलेले आदिवासीसुद्धा आता झाडे तोडून अधिकाऱ्यांना चकमा देण्यासाठी उन्हाळ्याच्या महिन्यांत वणवे पेटवू लागले आहेत. दुर्मीळ झाडे, पवित्र झाडे आणि जैवविविधता यांचीही कोणत्याही तपासणीशिवाय अवैध विक्रीसाठी तोड केली जात आहे. काही दशकांपूर्वी परिस्थिती अशी नव्हती.
जंगले आणि झाडे नाहीशी होत असताना, पाणी आणि सूक्ष्म हवामानदेखील नाहीसे होत आहे. छत्तीसगडमध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर जंगलतोडीची मोठी समस्या आहे, कारण परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे की स्थानिक लोकांनी पैशांच्या बदल्यात जंगल आणि पाण्याशी असलेले आपले संबंध तोडले आहेत. जंगलतोडीमुळे पावसाळ्यात नद्या आणि ओढे दुथडी भरून वाहू लागतात, ज्यामुळे पुरासारखी परिस्थिती निर्माण होते. तसंच, डोंगर आणि जंगलांमधील सुपीक जमिनीची धूप होऊन ती नद्यांमध्ये आणि नंतर समुद्रात वाहून जाते. हे छत्तीसगडच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी एक वाईट लक्षण आहे.
दुसरी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अतिक्रमण. ओढे आणि लहान नद्या यांसारखे जलस्रोत आटल्यामुळे लोकांनी नदीच्या परिसरावर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. नद्या आणि ओढ्यांच्या बहुतेक पूरमैदानांवर आणि जलमार्गांवर मोठे अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण करणारे बहुतेक शेतकरी आहेत, ज्यांनी नदीचा काही भाग ताब्यात घेऊन तो अडवला आहे आणि त्याचे हंगामी भातशेतीत रुपांतर केले आहे. त्याचवेळी, शहरी लोकांनी कोरड्या नदीपात्रांवर अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत.
मागील सरकारनं एक कायदा आणून या अतिक्रमणाला प्रोत्साहन दिलं, ज्याद्वारे व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या वन किंवा सरकारी जमिनींची नोंदणी करून सरकारला नुकसान भरपाई देण्याची मुभा होती. ही छत्तीसगड सरकारनं केलेली सर्वात मोठी चूक होती. परिणामी, कोरड्या जलमार्गांवरील सर्व जमिनी सहजपणे बळकावण्यात आल्या आणि त्यांचं नियमितीकरणही करण्यात आलं. यामुळे छत्तीसगडच्या नदीप्रणालींचं मोठं नुकसान झाले आहे आणि पूरमैदान व नदीपात्रांवर बांधकामास प्रतिबंध करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या हे विरोधात आहे.
बेकायदेशीर अतिक्रमणांनंतर बेकायदेशीर बांधकामे झाली, ज्यामुळे कोरड्या पडलेल्या नदी आणि ओढ्यांचे पात्रही व्यापले गेले आहे. नवीन कामगारांच्या ओघामुळे छत्तीसगडमधील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. छत्तीसगडची शहरे या दाट शहरी वस्त्यांची सोय करण्यासाठी कधीच तयार केली गेली नव्हती. शहरी लोकसंख्येच्या अतिदाटपणामुळे, शहरी केंद्रांकडे येणारे सर्व नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्र आणि जलमार्ग बांधकामाखाली आले. जुनी तळीसुद्धा आता गाळाने भरून आणि बांधकामाखाली गाडली गेली आहेत. काँक्रीटच्या जंगलात पाणी जमिनीत मुरणेही थांबले आहे.
शेवटी, छत्तीसगड हे एक असे राज्य आहे जिथे मोठ्या संख्येने उद्योग आहेत. येथे मोठ्या खाणी आणि लोह, ॲल्युमिनियमपासून ते वीज उत्पादनापर्यंतचे उद्योग आहेत. हे उद्योग निःसंशयपणे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणारे आहेत आणि स्थानिक पाणी आणि हवेच्या प्रदूषणासाठी जबाबदार आहेत. बिलासपूर, रायपूर, रायगड इत्यादी मोठी शहरेसुद्धा प्रदूषणापासून मुक्त नाहीत.
अवजड उद्योग जलप्रदूषणासाठीही जबाबदार आहेत, ज्यामुळे पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे. आता, ही बाब भारतासाठी चिंतेची का आहे? छत्तीसगड हे महानदी, इंद्रावती यांसारख्या प्रमुख नद्यांचे उगमस्थान आहे आणि गोदावरी आणि नर्मदा नद्यांचे पाणलोट क्षेत्रही येथेच आहे. जर, वर नमूद केलेल्या कारणांमुळे पाण्याची पातळी कमी झाली, तर या नद्यांच्या प्रवाहातही अडथळा निर्माण होईल, ज्यामुळे नदीच्या खालच्या बाजूच्या मोठ्या भूभागावर परिणाम होईल.
दुसरे म्हणजे, छत्तीसगडचा बराचसा भाग जंगलमय आहे, पण आता हे क्षेत्र जंगलतोडीकडे वळत आहे. या बदलासोबतच, समाजाची पर्यावरणीय जाणीवही नकारात्मक दिशेने बदलत आहे. हे एक अत्यंत वाईट लक्षण आहे, कारण ते पर्यावरणीय कर्करोगाची अंतिम अवस्था दर्शवते.
वनरक्षक आता पैशांच्या बदल्यात पर्यावरणीय मूल्ये आणि संसाधने विकत आहेत. जर छत्तीसगडचा समाज अशा प्रकारे वागत असेल, तर इतर राज्यांची काय अवस्था असेल याची कल्पना करा? आपल्या देशात पर्यावरणीय जाणीव पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे का?
आता, जर सरकारला यात सुधारणा करायची असेल, तर सर्वप्रथम त्यांना राज्यव्यापी नदीप्रणाली आणि जल परिसंस्थांचे नकाशे तयार करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील प्रत्येक जिल्ह्याला, अस्तित्वात असलेल्या सर्व नद्या, खाड्या आणि ओढे यांचे नकाशे तयार करण्यासाठी तसंच जिल्हा जल नकाशा बनवण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे. त्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या कामासाठी स्थानिक भू-महसूल अधिकाऱ्यांचा वापर केला पाहिजे. नदीप्रणालींचे सर्व उगमस्थान, पाणलोट क्षेत्रासह, निश्चित केले पाहिजेत.
पुढे, जलप्रणालींचा ऱ्हास आणि अतिक्रमण याबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी, नवीन माहितीची तुलना किमान २५ वर्षांपूर्वीच्या रिमोट सेन्सिंग माहितीशी किंवा नवीनतम उपलब्ध माहितीशी केली पाहिजे. एकदा सर्व नकाशे तयार झाले आणि माहितीच्या संचांची तुलना झाली की, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील नदीप्रणाली अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. या भागांमध्ये बांधकामावर कठोर बंदीचे धोरण लागू केले पाहिजे.
या टप्प्याटप्प्याच्या प्रक्रियेत, नदी बनवणाऱ्या किमान पाच मुख्य उपनद्या किंवा मुख्य खाड्यांवर प्रकाश टाकला जातो आणि त्यानंतर त्यांच्यावरील सर्व अतिक्रमण हटवले जाईल याची खात्री केली जाते. जिथे लोकांनी कोरड्या नदीपात्रांवर घरे बांधली आहेत, तिथे त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. पाण्याच्या पुनरुज्जीवनाची नैसर्गिक चक्रे पुन्हा स्थापित करण्यासाठी, सेकुआ, अर्जुन, सीता अशोक यांसारखी स्थानिक जैवविविधता वाढवणारी झाडे आणि बाज किंवा सहज यांसारखी जल-पुनरुज्जीवक झाडे लावून एक आक्रमक वनीकरण मोहीम सुरू केली पाहिजे.
लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, सरकारने नद्या आणि खाड्यांच्या काठावर कृषी-वनिकी किंवा फळबाग पिके आणि सेंद्रिय शेतीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यामुळे सरकार आणि जनता या दोघांनाही फायदा होतो आणि पर्यावरण कृषी अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात नव्हे, तर तिच्यासोबत काम करते. आता छत्तीसगडने पर्यावरणीय दृष्ट्या नेतृत्व करण्याची आणि पाणी तसंच जैवविविधतेच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक असा आदर्श सादर करण्याची वेळ आली आहे, ज्याचे इतर राज्ये अनुकरण करू शकतील. या पर्यावरणीय प्रक्रियेत, राज्याचे धोरणकर्ते स्वतःची जंगले, पाणी आणि समाजाचे रक्षण करतील.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)