विश्लेषण : लष्करप्रमुखांची पाकिस्तानला धमकी; म्हणाले, "सुधारला नाही तर काही खरं नाही"

भारत - पाकिस्तान युद्धबंदीसाठी पाकिस्ताननं अनेक देशांना विनंती केली होती, परंतु भारतानं ती नाकारली, हे सत्य हळूहळू समोर येत आहे.

1 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथं संरक्षण लेखा विभागाच्या 278 व्या वार्षिक दिन समारंभात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आणि एअर चीफ मार्शल एपी सिंग यांच्यासोबत. (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
  • By Major General Harsha Kakar

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 2 ऑक्टोबरला भूजमधून पाकिस्तानला सर क्रीकबाबत कडक इशारा दिला. त्यांनी सांगितलं की, "जर पाकिस्ताननं कोणतीही चुकीची कृती करण्याचं धाडस केलं तर भारताचं जोरदार प्रत्युत्तर असेल. ज्यामुळं इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलेल." त्यामुळं यावरून स्पष्ट होतंय की, भारत सर्व क्षेत्रांमध्ये ऑपरेशन्स सुरू करेल, ज्यामध्ये आपले सैन्य एकत्रित करणं समाविष्ट आहे.

यादरम्यान, भारतीय हवाई दल प्रमुख, एअर चीफ मार्शल एपी सिंग यांनी पारंपारिक हवाई दल दिनाचं भाषण देताना म्हटलं होतं की, "जर पाकिस्ताननं माघार घेतली किंवा दिशाभूल (दहशतवादी गटांना पाठिंबा देऊन) केली, तर मी पुन्हा सांगू इच्छितो की आम्ही फक्त आमची कारवाई (ऑपरेशन सिंदूर) स्थगित केली आहे." तसंच काही दिवसांपूर्वी भारतीय नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी म्हणाले होते की, "नौदल पाकिस्तानविरुद्ध पुढील कारवाईचे नेतृत्व करेल."

सैन्य प्रमुखांनी इतक्या कठोर स्वरात बोलणं असामान्य नसलं तरी, संरक्षण मंत्र्यांनी, जे राजकीय नियुक्ती असलेले व्यक्ती आहेत, त्यांनी असं म्हणणं सामान्य आहे. राजकारण हे पाकिस्तान कार्ड खेळण्यासाठी ओळखलं जातं. विशेषतः निवडणुका जवळ येत असताना, सशस्त्र दलांनी मिळवलेल्या यशाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी असे होत असते. गृह आणि संरक्षण मंत्र्यांनी नियमितपणे असं भाष्य केलं आहे की, सध्याचे नेतृत्व पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) पुन्हा ताब्यात घेईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 मे 2025 रोजी नवी दिल्ली येथील त्यांच्या निवासस्थानी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्यासोबत बैठकीचे अध्यक्षस्थान करताना. (ANI)

यापूर्वी कधीही तिन्ही सैन्य प्रमुखांनी जवळजवळ एकाच वेळी इतका कडक इशारा दिला नव्हता. ही विधानं राजकीय डावपेच नाहीत, तर त्यांचा एक उद्देश आहे. हे हल्ले, दहशतवादी कृत्यांना युद्धाचे कृत्य मानले जाईल आणि यापुढे सर्व लष्करी प्रतिष्ठाने कायदेशीर लक्ष्य असतील. या सरकारच्या जाहीर धोरणाला बळकटी देण्याव्यतिरिक्त, दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड देण्याच्या भारताच्या निर्णयांना कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही, असा इशारा देखील देतात. याचबरोबर, दुसरा मेसेज असा होता की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान लागू केलेले स्वयं-लादलेले निर्बंध भविष्यात दिसणार नाहीत. या जवळजवळ एकाच वेळी घडणाऱ्या घटना संरक्षण आणि राजकीय आस्थापनांमधील उद्दिष्टांचं एकत्रीकरण आणि संरक्षण दलांची तयारी दर्शवितात. हा संदेश पाकिस्तानमधील ज्यांना उद्देशून केला होता, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला असेल, तर तो त्याच पद्धतीनं प्रतिसाद देईल.

ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रत्येक मोठ्या दहशतवादी घटनेला उच्चस्तरीय लष्करी प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्याची सुरुवात उरीनंतर सीमेपलीकडून झालेल्या हल्ल्यांपासून, बालाकोट, पुलवामा आणि आता ऑपरेशन सिंदूरपर्यंत झाली आहे. प्रत्येक वेळी, पाकिस्ताननं किंमत मोजली आहे, परंतु धारणा व्यवस्थापन आणि माहितीचा गैरवापर करून अंतर्गतरित्या आपलं खरं नुकसान लपवलं आहे. यावेळीही काही वेगळं नव्हतं. आपली प्रशिक्षण शिबिरं खैबर पख्तूनख्वा इथं हलवल्यामुळं पाकिस्तानमधील भीती आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पाकिस्ताननं काळजीपूर्वक रचलेल्या नुकसानीच्या कथनावरही लष्कर प्रमुखांनी टीका केली. हवाई दल प्रमुखांनी सुमारे एक डझन पाकिस्तानी विमानं नष्ट झाल्याची माहिती दिली, तर लष्कर प्रमुखांनी नमूद केलं की, या कारवाईत नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त झाले, 100 हून अधिक पाकिस्तानी सैनिक आणि असंख्य दहशतवादी मारले गेले. हवाई दल प्रमुखांनी 300 किलोमीटर अंतरावर विमान पाडल्याचाही उल्लेख केला. भारताकडे झालेल्या नुकसानीचे पुरावे आहेत आणि त्यांनी वारंवार त्याचे फोटो प्रसिद्ध केले आहेत. हल्ल्यात नुकसान झालेले काही हवाई तळ आणि विमानं अजूनही अमेरिकन कंत्राटदारांकडून दुरुस्त केली जात आहेत.

26 जानेवारी 2025 रोजी नवी दिल्लीतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर 76 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात 'ब्रह्मोस' मोबाईल लाँचर प्रदर्शित करण्यात आला. (ANI)

ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या अगदी आधी, सीमापार असलेल्या समा टीव्हीनं चुकून जवळपास 145 लष्करी कर्मचाऱ्यांची यादी प्रकाशित केली होती, ज्यांना ऑपरेशन बन्यानुन मरसूस (ऑपरेशन सिंदूरला पाकिस्तानचा प्रत्युत्तर हल्ला) मध्ये त्यांच्या भूमिकेसाठी मरणोत्तर शौर्य पुरस्कार देण्यात आले होते. हे पुरस्कार सामान्यतः काही निवडक कर्मचाऱ्यांना (सामान्यत: 10-15 टक्के) दिले जातात. ज्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत, अशा सर्वांना देत नाहीत. हे पाहता, मृतांची प्रत्यक्ष संख्या खूपच जास्त असावी. पाकिस्ताननं सुरुवातीला 13 सैनिकांनी प्राण गमवल्याचं कबूल केलं होतं. नंतर 50 सैनिकांचा मृत्यू झाल्याचं कबूल केलं. ही यादी धक्कादायक होती आणि जेव्हा ती जगभरात पाहिली गेली, तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराच्या आदेशावरून ती काढून टाकण्यात आली.

भारत - पाकिस्तान युद्धबंदीसाठी पाकिस्ताननं अनेक देशांना विनंती केली होती, परंतु भारतानं ती नाकारली, हे सत्य हळूहळू समोर येत आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी निवडक पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान हे नमूद केलं होतं. पाकिस्ताननं संपर्क साधलेल्या प्रत्येक देशानं रावळपिंडीला भारतीय लष्करी ऑपरेशन्स महासंचालकांना (डीजीएमओ) फोन करण्यास सांगितलं. भारतीय धोरणाची जाणीव असल्यानं, कोणताही देश हस्तक्षेप करण्यास तयार नव्हता. म्हणूनच, भारतीय लष्करप्रमुखांनी केलेलं विधान अचूक आहे.

पाकिस्तानला असं वाटतं की, अमेरिकेशी असलेली त्यांची वाढती जवळीक, ज्यामध्ये त्यांना बंदरे आणि दुर्मिळ खनिजं पुरवणं समाविष्ट आहे. त्यामुळं त्यांना दहशतवादाला पाठिंबा देत राहण्यासाठी आवश्यक असलेली सुरक्षा मिळेल आणि त्याचबरोबर भारताला दूर ठेवता येईल. संरक्षण कराराच्या आधारे सौदी अरेबिया भविष्यातील कोणत्याही संघर्षात लष्करी मदत करेल अशीही त्यांना आशा आहे. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प संघर्ष थांबवण्याचा दावा करतात आणि नोबेल शांतता पुरस्काराची मागणी करतात, परंतु त्यांनी एकदाही काश्मीर वाद सोडवण्याचा उल्लेख केलेला नाही.

13 ऑगस्ट 2025 रोजी राजौरी इथं होणाऱ्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभाच्या पार्श्वभूमीवर, सुंदरबनीच्या दुर्गम भागात नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) लष्कराचे जवान. (ANI)

संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुखांनी केलेल्या टिप्पण्यांचा पाकिस्तान स्वाभाविकपणं निषेध करेल. मौन बाळगणं हे त्यांच्या सैन्याच्या कमकुवतपणाचे आणि प्रतिष्ठेचे संकेत देईल. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "भारतीय लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाची विधानं त्यांची कलंकित प्रतिष्ठा पुनर्संचयित करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न आहेत." ते पुढं म्हणाले, "भारत त्यांच्या लढाऊ विमानांच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल." पाकिस्तान सहा भारतीय विमानं पाडल्याचा दावा करत आहे.

पाकिस्तानच्या डीजीआयएसपीआर (इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्सचे महासंचालक) यांनी एक निवेदन जारी केलं की, "ही बेजबाबदार विधानं आक्रमकतेसाठी मनमानी सबबी रचण्याचा एक नवीन प्रयत्न दर्शवितात, ज्यामुळं दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात."

दरम्यान, ही विधानं अपेक्षित असली तरी, पाकिस्तानला माहिती आहे की भारत गंभीर आहे. अण्वस्त्रे वापरण्याची पाकिस्तानची धमकी ही एक युक्ती आहे, जी भारताला आवडणार नाही आणि त्याला याची जाणीव आहे. यापूर्वी, भारताच्या ईशान्येला लक्ष्य करण्यासाठी बांगलादेशचा वापर करण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते आणि पुन्हा एकदा, भारतानं याची दखल घेतली आहे. चीन साहित्य, गुप्तचर आणि तांत्रिक मदत देऊ शकतो, परंतु कधीही सहभागी होणार नाही, ही रावळपिंडीसाठी चिंतेची बाब आहे.

युद्धाच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेल्या अधिक जोरदार प्रत्युत्तर हल्ल्याचा भारताचा संदेश चांगल्या प्रकारे पोहोचवण्यात आला आहे. रावळपिंडीला त्याच्या कमतरतांची जाणीव आहे आणि तो त्याच्या अणु धोक्यावर अवलंबून आहे, ज्याकडं भारतानं दुर्लक्ष करण्याचं वचन दिलं आहे. ऑपरेशन सिंदूर अणु संघर्षात वाढण्याची शक्यता केवळ ट्रम्प यांनी मान्य केली होती आणि नवी दिल्लीला नाही तर त्यांच्या नोबेल दाव्यांना बळकटी देऊ इच्छित होते.

(टीप - या लेखातील मतं आणि तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असं नाही.)

राजनाथ सिंह
लष्करप्रमुख
पाकिस्तान
भारत
SERVICE CHIEFS THREATENING PAKISTAN

