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विश्लेषण : अलिप्ततेकडून धोरणात्मक स्वायत्ततेकडे!

भारताच्या परराष्ट्र धोरणानं आर्थिक विकासाला चालना देण्यात आणि इतरांच्या संघर्षांपासून दूर राहण्याचं सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे कार्यस्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump
नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प. (File Photo - ANI)
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By Sanjay Pulipaka

Published : August 17, 2026 at 8:47 PM IST

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भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या 80 वर्षांत देशानं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अनेक आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना केला आहे. अनेकांना आश्चर्य वाटणारी गोष्ट म्हणजे, प्रचंड विविधता असलेला हा देश केवळ टिकूनच राहिला नाही, तर त्यानं भरभराटही केली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच बाह्य परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक राहिली आहे. एका बाजूला, पाकिस्ताननं भारतात सतत अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भारताला एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास येण्यापासून रोखण्यासाठी आणि देशाला केवळ दक्षिण आशियापुरते मर्यादित ठेवण्यासाठी चीननं सातत्यानं प्रयत्न केलं आहेत. याशिवाय, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि म्यानमार यांसारख्या देशांमधील अनेक राजकीय स्थित्यंतरांमुळं शेजारील प्रदेशात सतत अस्थिरता राहिली आहे.

भारताची एकता, स्वातंत्र्य आणि सामर्थ्य टिकवून ठेवण्यामागे अनेक अंतर्गत कारणं आहेत. मात्र, हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की, भारताच्या परराष्ट्र धोरणानं आर्थिक विकासाला चालना देण्यात आणि इतरांच्या संघर्षांपासून दूर राहण्याचं सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे कार्यस्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अनेक आव्हानं असूनही भारतानं आपले स्वतंत्र धोरण कायम राखलं आणि कोणत्याही महासत्तेवर अवलंबून राहणं टाळलं. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतासमोर द्विध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होती – अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलशाही गट आणि सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी गट. भारतानं यापैकी एका गटाची निवड करावी आणि त्यानुसार शीतयुद्धाच्या राजकारणात सहभागी व्हावं, अशी अपेक्षा प्रभावी देशांकडून केली जात होती. अमेरिकन आणि सोव्हिएत गटांपैकी एकाची निवड करणं किंवा तशी निवड करण्याची सक्ती असणं, ही एक चुकीची निवड (किंवा आभासी पर्याय) असल्याचं भारतातील अनेकांना वाटत होतं.

महासत्तांच्या दबावाला बळी न पडता भारतानं 'अलिप्ततावादाचं' धोरण स्वीकारलं. अलिप्ततावादाचे धोरण ही केवळ काही नेत्यांची पसंती नव्हती, तर ती भारताचे भौगोलिक-राजकीय स्थान आणि आर्थिक गरजा यांचा परिणाम होती. शतकानुशतकांच्या वसाहतवादामुळं स्वातंत्र्याच्यावेळी भारत हा अत्यंत गरीब आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मागासलेला देश होता. याच कारणामुळं इतरांच्या 'शीतयुद्धा'च्या राजकारणात सहभागी होण्यापेक्षा भारतानं आपल्या देशांतर्गत आर्थिक विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करावं, असं अनेकांना वाटत होतं. त्यामुळंच, विविध देशांच्या वैचारिक भूमिकांचा विचार न करता भारतानं त्यांच्याशी आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले. उदाहरणार्थ, भिलाई पोलाद प्रकल्प सोव्हिएत युनियनच्या सहकार्यानं उभारण्यात आला, तर राउरकेला आणि दुर्गापूर येथील पोलाद प्रकल्प अनुक्रमे पश्चिम जर्मनी आणि युनायटेड किंगडमच्या सहकार्यानं उभारण्यात आले.

EAM Jaishankar
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर (File Photo - PTI)

परकीय राजवटीच्या वारशाचा परिणाम म्हणून, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात इतर देशांची बरोबरी करण्यासाठी भारताला सातत्यानं प्रयत्न करावे लागले. विविध आयआयटी (IITs) संस्थांच्या उभारणीसाठी भारतानं अनेक देशांशी सहकार्य केलं. जिथं आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी कानपूर यांची स्थापना पश्चिम जर्मनी व अमेरिकेच्या सहकार्यानं झाली, तिथं आयआयटी बॉम्बेची स्थापना सोव्हिएत युनियनच्या सहकार्यानं करण्यात आली. भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणामुळं अशा विविध आर्थिक आणि तांत्रिक भागीदारी शक्य झाल्या. संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत, भारतानं केवळ सोव्हिएत युनियनकडूनच नव्हे, तर फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडमसारख्या इतर युरोपीय देशांकडूनही उपकरणे मिळवली. दरम्यान, अलिप्ततावादी धोरणाचं पालन करणं कधीही सोपं नव्हतं. विशेषतः जेव्हा पाकिस्तान अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीत सामील झाला. याव्यतिरिक्त, भारताचा चीनसोबत सीमावाद होता, ज्याचं पर्यवसान 1962 च्या युद्धात झाले. त्यानंतर, भारताच्या विरोधात चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील सहकार्यानं जोर धरला आणि भारतासमोर 'दुहेरी आघाड्यांवरील' आव्हानाचा प्रश्न निर्माण झाला.

या आव्हानांची तीव्रता आणखी वाढवणारी बाब म्हणजे, 1971 पर्यंत सोव्हिएत युनियनबद्दलच्या सामायिक चिंतांमुळं अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या जवळ आले होते. धोक्यांच्या या बदलत्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानसोबतच्या 1971 च्या युद्धापूर्वी भारतानं सोव्हिएत युनियनसोबत 'शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार' केला. रशियासोबतच्या या करारामुळं भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाला धक्का लागला, अशी काहीशी टीकाही झाली होती. मात्र, हा भारत-सोव्हिएत करार भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला असला, तरी त्याची व्याप्ती मर्यादित होती. भारतानं आपल्या भूभागावर सोव्हिएत लष्करी तळ उभारण्यास किंवा सोव्हिएत लष्करी कर्मचाऱ्यांना भारतातून कारवाया करण्यास कधीही परवानगी दिली नाही. 1989 मध्ये बर्लिनची भिंत पडणे आणि त्यानंतर 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन होणं, यांमुळं शीतयुद्धाचा अंत झाला आणि जागतिक भू-राजकीय परिदृश्य आमूलाग्र बदलले. वैचारिक संघर्षाची समाप्ती झाल्यामुळं भारताचे धोरण 'अलिप्ततावादा'कडून 'धोरणात्मक स्वायत्तते'कडे वळले.

भारताचे पूर्वीचे 'अलिप्ततावादी धोरण' आणि सध्याचे 'धोरणात्मक स्वायत्ततेचे धोरण' यांच्यात काही महत्त्वाचं साम्य आणि फरक आहेत. कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय आघाडीत सामील होण्यास भारत नकार देत असला, तरी जगभरातील देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यास तो आता उत्सुक आहे. या धोरणाचा भर आता 'समान अंतर' राखण्याकडून 'समान जवळीक' साधण्याकडे वळला आहे. भारतानं केवळ अमेरिकेशीच नव्हे, तर आग्नेय आणि पूर्व आशियातील देशांशीही आपले आर्थिक संबंध अधिक दृढ केले आहेत. चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्यांच्या आक्रमक प्रादेशिक दाव्यांमुळं भारतानं अमेरिकेशी आघाडी करावी अशा सूचना केल्या जात होत्या. तरीही, जागतिक आघाड्यांच्या राजकारणात सामील होण्यापासून भारतानं स्वतःला दूरच ठेवले.

भारतानं 'क्वाड'मध्ये (यात ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे) सहभाग नोंदवला. त्याचबरोबर 'ब्रिक्स' ( यात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे) या गटातही सामील होणं पसंत केलं. आज भारताचे जपान, युरोप, रशिया, अमेरिका, मध्य पूर्व, आग्नेय आशिया, पूर्व आशिया आणि इतर अनेक घटकांशी मजबूत आर्थिक, व्यापारी व अन्य प्रकारची भागीदारी संबंध आहेत. मात्र, भारताच्या पश्चिम सीमांलगत युतीचे एक नवीन राजकारण आकारास येत आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांनी 'मक्का संयुक्त संरक्षण करारा'वर स्वाक्षरी केली. या तीन देशांमधील संरक्षण करारात असं नमूद केलं आहे की, यापैकी एका देशावर झालेला हल्ला हा 'मक्का जाहीरनाम्या'तील इतर सदस्यांवर झालेला हल्ला मानला जाईल.

पाकिस्तानसोबतच्या भारताच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर 'मक्का आघाडी'च्या रचनेमुळं भारताच्या हितांना बाधा पोहोचू शकते, अशी चिंता वाढत आहे. अलीकडच्या काळात, जेव्हा जेव्हा इस्लामाबादनं भारतावर भयंकर दहशतवादी हल्ले केले आहेत, तेव्हा भारतानं उरी हल्ला (2016), बालाकोट हवाई हल्ला (2019) आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' (2025) यांसारख्या लष्करी कारवायांद्वारे पाकिस्तानला लष्करी प्रत्युत्तर दिलं आहे. या तीन देशांमधील अलीकडील संरक्षण करारामुळं एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे, जर भारतानं देशातील दहशतवादी कृत्यांसाठी पाकिस्तानला लष्करी प्रत्युत्तर दिलं, तर तुर्की आणि सौदी अरेबिया याला 'मक्का जाहीरनाम्यातील' देशावरील हल्ला मानून भारताच्या विरोधात कारवाई करतील का?

हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांची सुरक्षाविषयक हितसंबंध भिन्न आहेत. या प्रदेशात इस्रायलची वाढती ताकद ही तुर्कीसाठी चिंतेची बाब आहे. सौदी अरेबियाला इराणची चिंता वाटते, तर भारताच्या लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याबद्दलची भीती पाकिस्तानच्या धोरणांना दिशा देते. या भिन्न हितसंबंधांमध्ये सुसूत्रता साधणं आवश्यक असल्यामुळं कोणतीही संयुक्त लष्करी कारवाई करणे गुंतागुंतीचे ठरेल. शिवाय, 'मक्का संयुक्त संरक्षण करारा'पूर्वी सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात अशाच प्रकारचा एक करार अस्तित्वात होता. तरीही, जेव्हा सौदी अरेबियावर इराणकडून हल्ला झाला, तेव्हा पाकिस्तानने त्यांना लष्करी मदत केली नाही. या विसंगती असूनही, आपल्या पश्चिमेकडील शेजारील प्रदेशात आकारास येत असलेल्या युती-राजकारणाची भारताला दखल घ्यावी लागेल.

अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत स्वतःची अशी एखादी विशिष्ट आघाडी किंवा युतीची चौकट विकसित करेल, याची शक्यता कमी आहे. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारत हा आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या खूप मोठा देश आहे. ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, बहरीन, कुवेत, इजिप्त आणि इतर अनेक देशांशी भारताचे मजबूत आर्थिक संबंध आहेत. तसंच, इस्रायलसोबतही भारताची भक्कम संरक्षण आणि तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी आहे. मध्य पूर्वेतील विविध देशांमध्ये भारतीय वंशाचे मोठ्या संख्येनं लोक वास्तव्यास आहेत. आपल्या संबंधांमधील विविधता आणि आर्थिक भागीदारीची खोली पाहता भारत मध्य पूर्वेतील केवळ काही विशिष्ट देशांची निवड करेल, असं वाटत नाही. त्याऐवजी, भारत सर्व देशांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करून 'धोरणात्मक स्वायत्तते'चं आपलं धोरण राबवणं सुरूच ठेवेल आणि याद्वारे या प्रदेशात वाढत्या 'आघाडीच्या राजकारणा'चे नकारात्मक परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करेल.

लेखक परिचय : संजय पुलिपाका हे 'पोलिटिया रिसर्च फाउंडेशन'चे अध्यक्ष आहेत.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली तथ्यं आणि मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. 'ईटीव्ही भारत' त्यांच्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही.)

TAGGED:

भारत
अलिप्ततावादी धोरण
परराष्ट्र धोरण
स्वायत्ततेचे धोरण
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