Analysis : पोवाड्यांपासून ते युद्धावरील नवीन युगातील मीम्सपर्यंत संदेश देणारी माध्यमे कशी झाली विकसित
पारंपरिक पोवाडे, युद्धगीतांपासून डिजिटल युद्ध मीम्सकडे होणारे संक्रमण आणि लोकांच्या नजरेसमोर थेट विनाश कसा घडतो हे या लेखातून स्पष्ट होईल.
By Bilal Bhat
Published : March 5, 2026 at 3:24 PM IST
ऐतिहासिकदृष्ट्या, शौर्यगीते आणि पोवाडे हे शौर्य व्यक्त करण्यासाठी आणि साजरे करण्यासाठी आणि त्यांच्या राष्ट्रांसाठी लढणाऱ्या देशभक्तांचा सन्मान करण्यासाठी शक्तिशाली साधने म्हणून काम करत असत. त्याचप्रमाणे, राजकीय विरोधकांची थट्टा करण्यासाठी आणि अत्याचारींचा निषेध करण्यासाठी व्यंगचित्रे तयार केली जात असत.
मीडिया तंत्रज्ञान विकसित होत असताना, या अभिव्यक्तींमध्ये बदल झाला आहे. आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऍनिमेशन आणि इतर डिजिटल साधनांचा वापर सैनिकांच्या शौर्याचे गौरव करण्यासाठी केला जातो, देशभक्ती जागृत करण्यासाठी आधुनिक सौंदर्यशास्त्राचा वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे, मीम्स आणि मोशन ग्राफिक्स हे राजकीय मते आणि सामाजिक टीका व्यक्त करण्यासाठी नवीन मानक बनले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म या प्रकारच्या अभिव्यक्ती प्रेक्षकांपर्यंत कमी वेळात पोहोचण्यास मदत करतात.
राजकीय आणि देशभक्तीपर अभिव्यक्ती कशा लक्षणीयरीत्या विकसित झाल्या आहेत आणि मानवी मेंदू मशीन लर्निंगसह कसा सहअस्तित्वात काम करत आहे याचा 'तेव्हाचा आणि आताचा' दृष्टिकोन दाखवण्यासाठी, जनमत घडवण्यासाठी मशीनचा वापर करून हे संदेश डिझाइन केले जात आहेत.
पूर्वी, युद्धांमध्ये थेट सहभागी असलेल्या किंवा प्रभावित झालेल्या लोकांनी विशिष्ट सामना यंत्रणा विकसित केल्या. कलाकार आणि लेखक त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी एक जागा देत असत. त्यांच्या सैनिकांचे मनोबल टिकवून ठेवण्यासाठी पोवाडे लिहिणे आणि शौर्यगीते गाणे किंवा निराशेचे विनोदात रुपांतर करणे ही काही मानवांची कला होती. आता, या अभिव्यक्ती आणि सामना यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाने आत्मसात केल्या आहेत. लोक आता युद्धादरम्यान मीम्स तयार करतात आणि विनोद व्यक्त करतात तर त्यांच्याभोवती विनाश उलगडत असतो, त्यांच्या प्रेक्षकांना त्यांचा मूड व्यक्त करण्यासाठी शॉर्ट्स किंवा रीलच्या स्वरूपात उदासीनतेचे डिजिटल आर्टमध्ये रुपांतर करतात. त्यांचे प्रेक्षक रिअल-टाइम आधारावर ते जे तयार करतात ते वापरतात आणि ते संभाषणात बदलतात. निर्माते किंवा पोस्ट करणारे आणि टिप्पणी करणारे यांच्यातील धागा हा एक परिसंस्था आहे जो यापूर्वी कधीही अस्तित्वात नव्हता. या परिसंस्थेत, प्रतिस्पर्धी संदेशांद्वारे भाग घेतात आणि मीम्स किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या कला स्वरूपात प्रति-मीम्स तयार करतात.
"युद्धादरम्यान विनोद" आणि "तिसरे महायुद्ध मीम्स" सारखे टॅग्ज सध्या ट्रेंडिंगमध्ये आहेत कारण जेन झेड युद्धक्षेत्रात आणि बाहेर ते बनवण्यात आणि पोस्ट करण्यात व्यग्र आहेत. वॉर्मेम्स सारख्या वेबसाइट्स आहेत ज्या विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धाबद्दल मीम्स तयार करत आहेत तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पश्चिम आशियातील युद्धक्षेत्रातील विविध स्वरूपातील विविध गोष्टींचा पूर आला आहे. काही इस्रायल समर्थक दृष्टिकोनांना प्रोत्साहन देत आहेत तर काही त्यांचा विरोध करत आहेत. परिणामी, प्रचाराचा बाजार भरभराटीला येत आहे, या तंत्रज्ञान-आधारित कथनांद्वारे अफवा पसरत आहेत. लोक आपापली बाजू घेताना एकाचा गौरव करताना दिसत आहेत तर दुसऱ्यांना राक्षसी प्रवृत्तीचे दाखवण्यासाठी अशा प्रकारचे मीम्स व्हिडिओ तयार करण्यात व्यग्र आहेत.
पूर्वीचे पोवाडे किंवा शौर्यगाथा आणि सध्याच्या तंत्रज्ञान-आधारित कथनांमध्ये आढळणारा मुख्य फरक म्हणजे त्याचे आकारमान. तेव्हा आणि आता कथन तयार करताना, आवेग आणि भावना सारख्याच दिसतात. आता मात्र आउटपुटचा एक महापूर दिसत आहे. आता आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे हे क्षणात घडताना दिसते. जे एकेकाळी एक प्रचंड वेळखाऊ काम होतं. मात्र, तंत्रज्ञानावर आधारित कथनाचं आयुष्य क्लासिक कलाकृतीच्या तुलनेत अगदीच नगण्य दिसून येतं. पूर्वी महाकाव्य वीरतेच्या थीम काल्पनिक कथा किंवा कवितेच्या रूपात पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरणा देत होत्या. पूर्वीच्या काळात, वास्तव निर्मातेच मूळ होते कारण त्यावेळी स्मार्टफोन किंवा तत्सम इंटरनेट यंत्रणा नव्हती. निर्माते बॉट्सऐवजी प्रत्यक्ष व्यक्ती होते, कारण एलएलएम (लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स) ला मानवी अभिव्यक्तींचे प्रतिकृती तयार करण्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात डेटासेट दिले जात नव्हते.
भूतकाळात, मशीन्स ताब्यात न घेतल्यामुळे वेदना आणि नुकसानाची भावना वास्तविक होती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून युद्धे अद्याप दूरस्थपणे चालवली जात नसल्यामुळे हल्लेखोर मृत्यू आणि विनाश प्रत्यक्ष पाहत असे. आज, युद्ध करणारी राष्ट्रे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर प्रचलित झाल्यामुळे हवेत आणि अवकाशावर नियंत्रण ठेवतात किंवा वर्चस्व गाजवतात. युद्धे आता थेट सहभागी असलेल्या पक्षांपुरती मर्यादित नाहीत. इंटरनेट वापरणारे लोक प्रत्यक्ष निष्क्रियपणे राहूनही त्यात सहभागी होतात, बहुतेकदा युद्धात असलेल्यांना दृढ राहण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. या परिसंस्थेत, निर्माते आणि ग्राहक सहजपणे संवाद साधतात, ते कोणत्याही बाजूचे असले तरीही हे घडते.
आज, अल्गोरिदम हेच कथनाचे भवितव्य ठरवतात, हे पूर्वीच्या काळाच्या विपरीत आहे, जेव्हा जनता निर्णायक असायची. तेव्हा आणि आताही बरेच काही बदलले आहे, एक गोष्ट जी नेहमीच स्थिर राहील ती म्हणजे तंत्रज्ञानातील बदल, जो इतक्या वेगाने विकसित होत आहे की पुढच्या हंगामात तो कसा विकसित होईल हे सांगणे अशक्य आहे.'परिणामी, उपभोगाची पद्धत बदलत राहील; या बदलांमुळे शेवटी काही प्रमाणात विवेक येईल आणि मानवतेची सेवा चांगल्या प्रकारे होईल अशी आशा करता येईल.
हेही वाचा...