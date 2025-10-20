ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त पेन्शन मिळायला हवी! सरकारने ईपीएफओ पेन्शन वाढवण्यासाठी करावी न्यायाधीशाची नियुक्ती
पेन्शनधारकांना अन्न, कपडे, औषध आणि इतर सर्व वृद्धापकाळातील गरजा भागवाव्या लागतात. त्यासाठी आजची किमान पेन्शन अपुरी आहे. यासंदर्भात डॉ. पी एस एम राव यांचा लेख.
Published : October 20, 2025 at 7:29 PM IST
डॉ. पी एस एम राव
फक्त ₹१,००० आणि त्याहूनही कमी! जवळजवळ ३७ लाख ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे या मासिक पेन्शन रकमेवर अवलंबून आहेत. ही पेन्शन १९५२ च्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPF) कायदा, १९९५ अंतर्गत प्रदान केली जाते. या तुटपुंज्या रकमेतून हे वृद्ध नागरिक त्यांचे अन्न, कपडे, औषधं आणि इतर सर्व वृद्धापकाळातील गरजा भागवतात.
त्यांना रास्त किमान पेन्शन मिळण्याचा हक्क आहे, केवळ रक्कम कमी असल्याने आणि ते ज्येष्ठ नागरिक असल्याने नाही, तर ते यासाठी पात्र आहेत, कारण त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन संपत्ती निर्मितीसाठी समर्पित केले आहे आणि एक मजबूत पेन्शन निधी तयार करण्यासाठी त्यांच्या मालकाच्या पीएफ योगदानाचा एक भाग दिला आहे.
एक हक्क, धर्मादाय मदत नाही : देशातील अनेक गरिबांना यापैकी कोणत्याही योगदानाशिवाय किंवा कामाशिवाय वृद्धापकाळात खूप जास्त आधार मिळतो. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा सरकारे ₹४,००० ची कल्याणकारी पेन्शन देतात. काही प्रकरणांमध्ये, ही राज्ये त्याहूनही जास्त देतात. त्याचप्रमाणे, राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरीव पेन्शन मिळते. संसद सदस्य आणि विधानसभेच्या सदस्यांनाही पेन्शन मिळते. वेगवेगळ्या वेळी दोन्ही भूमिका बजावणाऱ्यांपैकी काहींना दोन पेन्शन मिळतात. त्यांच्या सर्व पेन्शन योजनांमध्ये किमान तरतुदी किमान EPF पेक्षा खूपच जास्त आहेत. म्हणून, पुरेशी पेन्शन मिळवणे हा EPF पेन्शनधारकांचा हक्क आहे, हा केवळ दानधर्म नाही. या दाव्याविरुद्ध कोणताही युक्तिवाद वैध किंवा न्याय्य नाही.
तीन कारणे : EPF पेन्शन योजनेअंतर्गत ५३.९ दशलक्ष सदस्य आणि ८.१ दशलक्षाहून अधिक सध्याचे पेन्शनधारक असल्याने, योजनेच्या निधीची कमतरता आणि त्याची अव्यवहार्यता आणि EPF किमान पेन्शन वाढवण्यास असमर्थतेचे समान दावे पूर्णपणे खोटे आणि असमर्थनीय आहेत. सरकार सामान्यतः तीन मर्यादांच्या आधारे EPF किमान पेन्शन वाढविण्यास असमर्थतेचे निमित्त करते.
पहिले कारण म्हणजे EPF पेन्शन योजना निश्चित योगदान आणि निश्चित लाभ प्रणालीवर आधारित आहे. दुसऱ्या शब्दांत, निधीमध्ये किती योगदान जमा करायचे आणि त्यातून किती पेन्शन द्यायचे हे पूर्वनिर्धारित असते. म्हणून, वाढीला वाव नाही; हा पहिला आणि सर्वात मोठा आक्षेप आहे.
दुसरे कारण अॅक्च्युअरीअल मूल्यांकनावर आधारित आहे. १९९५ च्या ईपीएसच्या परिच्छेद ३२ नुसार, सध्याचा निधी आणि भविष्यातील संचय चालू पेन्शन पेमेंट दायित्व पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहेत की नाही हे निश्चित करण्यासाठी निधीचे वेळोवेळी मूल्यांकन केले जाते. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत अॅक्च्युअरीअल तूट होती असा दावा केला जातो.
तिसरे निरीक्षण : पेन्शन योजना जाहीर केलेली नसली तरी ती पे-अॅज-यू-गो (PAYG) प्रकारची असल्याचे दिसून येते. PAYG अंतर्गत, सध्याचे कर्मचारी पेन्शन फंडात योगदान देतात, तर निवृत्तांना पेन्शन मिळते. हे चक्र कोणत्याही अतिरिक्त समर्थनाशिवाय सुरू राहते. मात्र, सरकारला भीती आहे की ते बाह्य समर्थनाशिवाय कार्य करू शकणार नाही.
या तीन घटकांकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहणे आणि कल्याणकारी राज्यात वृद्धापकाळातील सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याची सरकारची जबाबदारी जोडणे, सर्व ईपीएफ सदस्यांना निवृत्तीवेतन म्हणून पगाराच्या अर्ध्या भागासारखी मोठी रक्कम देणे आणि त्यांची किमान पेन्शन योग्य पातळीवर वाढवणे हे केवळ अशक्यच नाही तर अपरिहार्य बंधन देखील नाही.
सध्याची वस्तुस्थिती : कामगार मंत्रालयातील राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संसदेत सांगितलं की ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर्मचारी पेन्शन योजनेत गुंतवलेली एकूण रक्कम ₹९,९२,६८९.५६ कोटी होती. या रकमेच्या तुलनेत, दरवर्षी होणारा पेन्शनचा प्रवाह नगण्य आहे. उदाहरणार्थ, २०२३-२४ मध्ये, पेन्शन पेमेंट ₹२३,०२७.९३ कोटी इतके होते, जे त्या वर्षाच्या एकूण ₹८,८८,२६९.०१ कोटी रकमेच्या २.५९% इतके आहे. एकूण रकमेची तुलना करायला विसरून जा, २०२३-२४ मध्ये त्यावर मिळालेले व्याज ₹५८,६६८.७३ कोटी होते, जे पेन्शनच्या दुप्पटपेक्षा जास्त होते.
सध्याच्या पेन्शनधारकांची संख्या (८.१ दशलक्ष) ही योजनेच्या एकूण सदस्यांच्या (५३.९ दशलक्ष) अंदाजे १५% आहे. दरवर्षी पेन्शनधारकांची संख्या वाढत आहे, ज्यामुळे पेन्शन पेमेंटचा भार वाढत आहे हे खरे आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेत कामगार दलात जसजसे अधिक लोक सामील होतील तसतसे निधीची रक्कम देखील वाढेल.
कोणत्याही वर्षात, योगदान पेन्शन खर्चापेक्षा जास्त असेल. गेल्या वर्षी, पेन्शन जमा ₹७१,७८०.४१ कोटी होती, तर पेन्शन पेमेंट ₹२३,४१०.१७ कोटी होते. ज्यामुळे पेन्शन फंडात अतिरिक्त ₹४८,३७०.२४ कोटी जमा झाले.
तर, अॅक्चुरियल तूट कुठे आहे? PAYG का काम करू शकत नाही? व्यवहार्यतेची चिन्हे कुठे आहेत? या घटना घडल्या तरी, सध्या एक काल्पनिक परिस्थिती असली तरी, सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
ईपीएफ पेन्शनधारकांसाठी कमी कमी रक्कम निश्चित करणे हे लोकशाहीविरोधी आणि मनमानी नाही का? निराधार भीतीच्या आधारे किमान ₹१,०००, तर नागरिकांसाठी धोरणे तयार करणारे आणि अंमलात आणणारे सरकारी कर्मचारी आणि कायदेकर्त्यांना खूप जास्त रक्कम दिली जाते?
न्यायाधीश नियुक्त करा : शिवाय, किमान पेन्शन वाढवल्याने सरकारचा दावा आहे की मोठा आर्थिक भार पडणार नाही. सध्या, एकूण ८.१ दशलक्ष पेन्शनधारकांपैकी ७.८ दशलक्षांहून अधिक पेन्शनधारकांना दरमहा ₹५,००० पेक्षा कमी, तर ५.८ दशलक्षांना ₹२,००० पेक्षा कमी मिळतात. सध्याच्या ₹१,००० वरून ₹५,००० पर्यंत किमान पेन्शन वाढवल्यास ₹४६,९१८ कोटी लागतील. यासाठी आणखी कमी रक्कम लागेल, म्हणजेच ₹३२,५८९ कोटी, सध्याच्या एकूण पेन्शन पेमेंट ₹१४,३२९ कोटी वगळून. किमान पेन्शन दरमहा अगदी वाजवी ₹१०,००० पर्यंत वाढवायची असेल तर या रकमेच्या जवळजवळ दुप्पट रक्कम लागेल. निधीची स्थिती आणि अर्थातच सरकारची इच्छा लक्षात घेता, ही रक्कम फार मोठी नाही.
जर सरकार या तथ्यांशी असहमत असेल, तर ते ईपीएफच्या ईपीएस अंतर्गत पेन्शन प्रणालींचे परीक्षण करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नियुक्त करू शकते आणि या योजनेत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्याअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्न सुरक्षेची हमी देण्यासाठी व्यापक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
आयोग निधीची व्यवहार्यता आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या संदर्भात सरकारची वाढती सामाजिक जबाबदारी यासह सर्व घटकांचा विचार करू शकतो. हे लक्षात घेतले पाहिजे की २०११ च्या जनगणनेनुसार, १०४ दशलक्ष, किंवा लोकसंख्येच्या ८.६%, ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते. २०५० पर्यंत, त्यांची संख्या ३४७ दशलक्ष, किंवा लोकसंख्येच्या २०.८% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तितकेच महत्त्वाचे: सर्व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ईपीएफचा समावेश आहे आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, जसे ते स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना करते.
सरकारला आवाहन : कृपया किमान पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ करा आणि ते शेवटच्या पगाराच्या निम्म्यापर्यंत वाढवा, सर्व ईपीएफ सदस्यांना कोणत्याही पगाराच्या मर्यादेशिवाय सार्वत्रिकरित्या कव्हर करा, कारण ते योगदानात्मक आहे. कृपया तुमच्या विमांकीय सहाय्याने नियोक्ते आणि सरकारच्या पेन्शन फंड शेअर्समध्ये सुधारणा करा. तुम्ही हे करू शकता. तुमच्याकडे क्षमता आहे. तुम्हाला फक्त ते करण्याची इच्छाशक्ती हवी आहे. मला आशा आहे की तुम्ही ते लवकरच कराल, कारण ते ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित आहे आणि त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही तुमची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)