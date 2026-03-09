ETV Bharat / opinion

Analysis : आयआरआयएस देना बुडाले कसे; अमेरिकेचा संदेश आणि भारतावरील परिणाम

युद्ध सरावांसाठी इराणी युद्धनौकांचं भारतात येणं आणि परत जाताना अमेरिकेच्या हल्ल्यात हे जहाज बुडवलं जाणं यातून भारताला एकप्रकारे गर्भित इशारा मिळाला आहे.

बंगालच्या उपसागरात इराणी युद्धनौका आयआरआयएस देना
बंगालच्या उपसागरात इराणी युद्धनौका आयआरआयएस देना (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 8:37 PM IST

कमोडोर उदय भास्कर

श्रीलंकेच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील आंतरराष्ट्रीय पाण्यात 4 मार्च 2026 रोजी, गॅलेजवळील हिंद महासागरात, अमेरिकन नौदलाच्या पाणबुडीनं इराणी नौदलाची फ्रिगेट आयआरआयएस देना बुडवल्याची घटना, घटनेची वेळ आणि संदर्भ पाहता, भारतासाठी अनेक संभाव्य परिणाम आणि संदेश घेऊन येते.

आयआरआयएस देना (2021 मध्ये कार्यान्वित झालेला एक आधुनिक मॉड-क्लास फ्रिगेट) ने अलीकडेच फेब्रुवारीच्या मध्यात विशाखापट्टणम येथे भारताने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यू 2026 मध्ये भाग घेतला होता. त्यानंतर मिलान बहुपक्षीय नौदल सराव झाला होता. भारतीय नौदलानं सहभागी परदेशी जहाजांचं "मैत्रीचे पूल" असा संदेश देऊन सार्वजनिकरित्या स्वागत केलं.

भारतीय नौदलाशी करार पूर्ण झाल्यानंतर, देना जहाजानं इराणला परतण्याचा मार्ग निश्चित केला आणि 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झालं असतानाही बंगालच्या उपसागरातून श्रीलंकेजवळील हिंदी महासागराकडे प्रवास केला. 4 मार्च रोजी, युद्ध (अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांचा समावेश असलेलं) तीव्र होत असताना आणि अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिस-क्लास अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुडी यूएसएस शार्लोटनं (एक एसएसएन) मार्क 48 टॉर्पेडो डागलं, ज्यामुळे इराणी जहाज बुडालं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर शत्रूच्या युद्धनौकेला बुडवण्याची ही पहिलीच अमेरिकन पाणबुडी टॉर्पेडो होती.

ओमानच्या आखातात इराण, रशिया आणि चीन यांच्यातील
ओमानच्या आखातात इराण, रशिया आणि चीन यांच्यातील "मेरीटाइम सिक्युरिटी बेल्ट २०२४" संयुक्त नौदल सरावादरम्यान समुद्रात आयआरआयएस देना (AP)

अमेरिकेचं हे कृत्य पाहिलं तर, हे स्पष्ट होतं की यातून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. तो म्हणजे, हिंदी महासागर आता महासत्ता युद्धांपासून अलिप्त असलेला "शांतीचं क्षेत्र" नाही आणि सध्याच्या परिस्थितीत, पश्चिम आशियातील युद्ध हिंदी महासागरात गेलं आहे. इराणच्या नौदल क्षमता कमी करण्याचा अमेरिकन निर्धार आता इराणी शेजाऱ्यांच्या पलीकडे पसरलेला आहे, जो वाढत्या धोक्यांबद्दल, प्रतिस्पर्धी नौदलांच्या तटस्थतेच्या मर्यादा आणि भारताने वाढत्या वादग्रस्त सागरी क्षेत्रात काळजीपूर्वक हालचाली करण्याची गरज याबद्दल इशारा म्हणून काम करतो.

बहुराष्ट्रीय सरावांसाठी इराणी युद्धनौकांचं येणं हा, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि बिगर-पाश्चिमात्य भागीदारांपर्यंत पोहोचण्याचा एक भाग आहे. मात्र, विशाखापट्टणमहून निघाल्यानंतर लगेचच आयआरआयएस देना बुडणं हे आपल्यासाठीही धोका अधोरेखित करतं. इराणनं अमेरिकेविरुद्ध निषेध करताना जहाजाचं वर्णन "भारतीय नौदलाचा पाहुणा" असं केलं, ज्यामुळे दिल्लीला राजनैतिकदृष्ट्या अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे. इराणसारख्या अमेरिकेनं विरोध केलेल्या देशांशी जवळचे नौदल संबंध असलेल्या भारताला आणि इतर राष्ट्रांना हा संकेत स्पष्ट आहे, जेव्हा एखाद्या मोठ्या शक्तीशी संबंधित संघर्ष वाढतो तेव्हा अशा कृती अप्रत्यक्ष तपासणी किंवा गुंतागुंत निर्माण करू शकतात.

आयआरआयएस देना बुडवणं हे 'युद्ध' च्या कक्षेत येणारी कृती म्हणून वर्णन केलं गेलं आहे. युद्धाच्या नियमांनुसार, जेव्हा राष्ट्रे युद्धात असतात, तेव्हा शत्रूचं नौदल व्यासपीठ, समुद्रात असो किंवा बंदरात, हे एक वैध लक्ष्य असतं आणि अमिरिकेनं हे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पाण्यात प्रवेश केल्यानंतर इराणी जहाजांच्या सुरक्षेची भारताची कोणतीही जबाबदारी नव्हती, असं म्हणायला वाव आहे.

मात्र, समुद्रात अडचणीत सापडलेल्या जहाजांना आणि शोध तसंच बचाव (SAR) मदत करण्यात मानवतावादी दृष्टी आहे आणि येथे घटनांच्या संपूर्ण क्रमाबद्दल भारताचा दृष्टिकोन बोधप्रद आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी दिल्लीतील रायसीना संवादात या पैलूवर चर्चा केली आणि सोमवारी (9 मार्च) संसदेत याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी सांगितलं की इराणने 28 फेब्रुवारी रोजी या प्रदेशातील त्यांच्या तीन नौदल जहाजांना भारतीय बंदरांवर डॉक करण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

भारताने 1 मार्च (रविवार) रोजी ही परवानगी दिली आणि आयआरआयएस लावन 4 मार्च रोजी कोची येथे त्यांच्या क्रू (सुमारे 183 सदस्य) सह डॉक झालं. ज्यांना जहाजातून उतरवून भारतीय नौदलाच्या व्यवस्थापनांमध्ये ठेवण्यात आलं. जयशंकर यांनी याची "योग्य कृती" म्हणून वर्णन केलं, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी मानवतावादी कृत्याबद्दल आभारही मानले.

भारतानं पश्चिम आशियातील युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा सुरक्षा आणि संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवलं असलं तरी, राजकीय संरेखनाऐवजी जहाजांनी नोंदवलेल्या तांत्रिक बिघाडाच्या समस्यांवर मानवतावादी प्रतिसाद म्हणून भारतानं निर्णय घेतला. या संदर्भात व्यापक हिंदी महासागर सुरक्षा गतिशीलता आणि "निव्वळ सुरक्षा प्रदाता" म्हणून भारताची भूमिका आहे.

यापूर्वी, जयशंकर यांनी बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत इराणी जहाजांसमोरील आव्हाने उद्भवली हे अधोरेखित केलं. जहाजे मूलतः ताफ्याच्या पुनरावलोकन/सरावासाठी आली होती, परंतु घटना वेगळ्या पद्धतीने घडल्या, ज्यामुळे काही "घटनांच्या चुकीच्या बाजूने अडकले", हा अमेरिकन नौदलाने बुडवलेल्या आयआरआयएस देनाचा संदर्भ होता. त्याचवेळी, परराष्ट्रमंत्र्यांनी UNCLOS (यूएन कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी) आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला भारताच्या कायमस्वरूपी पाठिंब्यावर भर दिला आणि पुनरुच्चार केला की, इराणी जहाजांच्या बाबतीत, भारतानं मानवतावादी दृष्टिकोनातून या प्रकरणाकडे पाहिलं आणि याला योग्य आणि "मानवी कृती" म्हटलं. अशा गुंतागुंतीच्या गरजेबद्दल भारताचा दृष्टिकोन आणि मानवतावादी सक्तींबद्दल भारताची वचनबद्धता याबद्दल अमेरिका आणि इतर राष्ट्रांना हा एक सूक्ष्म संदेश आहे.

सध्या, एक इराणी नौदलाचं जहाज भारतात आहे आणि दुसरे श्रीलंकेत (अनुक्रमे लावन आणि बुशहर) आहे आणि अमेरिकेने श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांना 32 देना वाचलेल्यांना किंवा बुशहरच्या कर्मचाऱ्यांना इराणला परत पाठवू नये असं आवाहन केलं आहे. त्याचं कारण "प्रचारासाठी अटक केलेल्यांचा वापर करण्याचा इराणी प्रयत्न कमी करणे" हे होतं. हे राजकीय दबाव म्हणून पाहिले जाऊ शकते आणि ते कायदेशीर निर्देश नाही. श्रीलंका आणि भारत दोघेही हेग कन्व्हेन्शन XIII सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याने बांधील आहेत. शत्रुत्वादरम्यान युद्धखोर कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्याऐवजी त्यांना ताब्यात घेण्यास कटीबद्ध आहेत.

भारताच्या सागरी क्षेत्रातील विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रात सध्याच्या अमेरिका/इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षाच्या वाढीचे गंभीर परिणाम आहेत ज्याचा ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी व्यापारावर परिणाम होईल. यामुळे महागाई आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो, ज्यामुळे दक्षिण आशियाई प्रदेश आणि त्यापलीकडे मानवी सुरक्षा बिघडू शकते.

या परिस्थितीत भारताची भूमिका काय असावी?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःचीच ढोलकी बडवत चालत आहेत आणि इतर राष्ट्रांच्या सूचनांकडे लक्ष देण्याची शक्यता कमी आहे. या वास्तवाला न जुमानता, भारताने अमेरिका-इराण युद्धाचे व्यापक, नकारात्मक परिणाम अधोरेखित करणे आणि सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी तयारी करणे (तेल आधीच प्रति बॅरल १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे) आणि युद्धातील सर्व पक्षांना शत्रुत्व थांबवण्याची घोषणा करण्यास प्रोत्साहित करणे उपयुक्त ठरू शकते. जर तोफा शांत असतील आणि क्षेपणास्त्रे/ड्रोन येत नसतील, तर तात्पुरता संवाद शक्य आहे. सध्याच्या युद्धाशी संबंधित गोंधळ आणि धूळ कोणत्याही प्रकारच्या संवादासाठी अनुकूल नाही.

(लेखक निवृत्त भारतीय नौदल अधिकारी आहेत.)

टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.

