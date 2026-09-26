वाढत्या एकतर्फी धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत का हवं आहे स्थान?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमध्ये अस्थायी जागा मिळवण्याच्या प्रयत्नात असतानाच, भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर आपली मुत्सद्देगिरी अधिक तीव्र करत आहे.
Published : September 26, 2026 at 8:58 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 9:16 PM IST
नवी दिल्ली - एकीकडे युक्रेन आणि रशियातील संघर्ष तीव्र होत आहे, त्याचवेळी इराण आणि अमेरिकेमध्ये तुंबळ युद्ध झालंय. या पार्श्वभूमिवर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) या मुद्द्यावर एकमताने भूमिका घेण्यास सपशेल अपयशी ठरल्याचं स्पष्ट होत आहे. सुरक्षा परिषदेतील सर्वात शक्तिशाली सदस्य, म्हणजेच 'व्हेटो' (नकारधिकार) अधिकार असलेले स्थायी सदस्य देश. हेच देश या दोन्ही युद्धांच्या विविध पैलूंवरून विभागलेले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या या प्रमुख जागतिक संस्थेच्या मर्यादा अधोरेखित झाल्यात.
विशेष म्हणजे या संघर्षांमध्ये जेव्हा बहुपक्षीय भूमिका आणि कृती अत्यंत अपुरी ठरली आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी संघर्षामुळे सुरक्षा परिषद निकामी झाल्याचा इशारा दिला आहे. मात्र याचवेळी भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान का हवं आहे?, हा कळीचा मुद्दा ठरतो.
भारताला हे स्थान का हवे आहे?
सध्या सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारत एकाचवेळी दोन उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पहिलं म्हणजे, 2028-2029 या कालावधीसाठी सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी सदस्यपदासाठी (जे दोन वर्षांच्या रोटेशनल कालावधीसाठी असते) भारताने आपली मोहीम तीव्र केलीय. दुसरं दीर्घकालीन उद्दिष्ट म्हणजे सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य बनण्यासाठी गेल्या कित्येक दशकांपासून सुरू असलेली मोहीम भारत पुढे रेटत आहे.
पहिलं उद्दिष्ट साध्य करण्यासारखं असलं तरी, दुसरं उद्दिष्ट ही एक दीर्घकालीन आकांक्षाच राहिली आहे. सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्य आहेत ज्यांच्याकडे 'व्हेटो' अधिकार आहेत, तर इतर 10 सदस्य हे अस्थायी सदस्य असतात. या सदस्य देशांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो आणि त्यांना विविध गटांमधून प्रतिनिधित्व मिळते.
या सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्य देशांना 'व्हेटो'चा अधिकार आहे. याचा अर्थ असा की, केवळ पाच स्थायी सदस्यांनाच यामध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांचा समावेश होतो, कोणताही ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो. मात्र, मतदानापासून अलिप्त राहणे (abstaining) हे 'व्हेटो' मानले जात नाही.
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 19, 2026
PR @AmbHarishP highlighted 8 concrete proposals to strengthen peacekeeping architecture at the @UN Security Council Debate on @UNPeacekeeping Operations.
➡️ Peacemaking-oriented "reset," anchored in restraint, impartiality and consent.
➡️ Sustained political… pic.twitter.com/B9iVMBzlyf
ही गोष्ट स्पष्ट असतानाही 'व्हेटो' अधिकार नसलेल्या परिस्थिती भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान का हवं आहे? भारतासाठी अस्थायी सदस्यपद ही मुत्सद्दी प्रभाव पाडण्याची, 'ग्लोबल साउथ'चे अर्थात विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व करण्याची, मुद्द्यांवरील चर्चेला दिशा देण्याची आणि स्थायी सदस्यत्वासाठी आपली बाजू भक्कम करण्याची एक संधी आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे भारताला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळते आणि बहुपक्षीयता कमकुवत होत असलेल्या अत्यंत कठीण काळात, बहुपक्षीयतेला पाठिंबा देत संस्थेच्या प्रमुख प्रणालीच्या आत राहून काम करण्याची संधी मिळते. अनेकदा असं दिसून आलं आहे की देश स्वतःचा अजेंडा राबवतात आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा अर्थ स्वतःच्या राष्ट्रीय हितानुसार लावतात किंवा त्यांचं पालनच करत नाहीत. "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताचं असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण या परिषदेचं स्वरूपच तसं आहे. ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक आहे. तिथली उपस्थिती हीच महत्त्वाची आहे कारण जागतिक राजकारणाची दिशा तिथेच ठरवली जाते," असं न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे माजी स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सांगितलं.
"जेव्हा जेव्हा आपण तिथे असतो, तेव्हा आपण सकारात्मक योगदान दिलं आहे हे सर्वांना समजतं. जरी आपण कायमस्वरूपी सदस्य नसलो तरीही, सुरक्षा परिषदेत भारत एक सकारात्मक शक्ती म्हणून वावरला आहे. अनेकदा आपण विकसनशील देशांच्या, विशेषतः आफ्रिकेच्या वतीने आपली भूमिका मांडतो." असंही ते म्हणाले.
सुरक्षा परिषदेतील 'व्हेटो' अर्थात नकाराधिकाराला थेट आव्हान देणं शक्य नसलं तरी, भारताने यापूर्वी आपला अजेंडा पुढे नेण्यासाठी कायमस्वरूपी सदस्यांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा वापर केलाय. यात 2021 मध्ये, भारताच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा परिषदेनं एक ठराव मंजूर केला होता. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनी हा ठराव आला होता. यात अशी मागणी करण्यात आली होती की, "अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाविरुद्ध धमकावण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी, तसंच दहशतवाद्यांना आश्रय किंवा प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा दहशतवादी कृत्यांचे नियोजन, त्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जाऊ नये." फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी हा ठराव मांडला होता; याला 13 मतं मिळाली, तर रशिया आणि चीन यांनी मतदानापासून अलिप्त राहणं पसंत केलं.
Participated in the IBSA Foreign Ministers’ Meeting today with FM @RonaldLamola of South Africa and FM Mauro Vieira of Brazil. #UNGA81— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2026
Our Joint Media Statement underscored:
✅ Commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system.
✅ Support for… pic.twitter.com/8pc2Q2KwwZ
यावेळी भारताची मोहीम 'शांती' (SHANTI) या संकल्पनेवर आधारित आहे. 'शांती'चा अर्थ 'Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity' (नियम, विश्वास आणि सचोटी यांच्या माध्यमातून सर्वांगीण प्रगती साधणे) असा होतो. ही मोहीम आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या महत्त्वावर भर देते; कारण विविध संघर्षांमध्ये उदा. इराण आणि युक्रेनमधील घटनांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केलं गेल्यामुळे या नियमांचं उल्लंघन झालय. तसंच, सागरी सुरक्षा, बहुपक्षीयता आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजना हे देखील या मोहिमेचे प्रमुख मुद्दे आहेत.
सुरक्षा परिषदेत पुन्हा स्थान मिळवण्याची भारताची शक्यता किती?
भारत 2021-2022 च्या मागील कार्यकाळात सुरक्षा परिषदेवर बिनविरोध निवडून आला होता; मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी असून ताजिकिस्तानही या शर्यतीत आहे. मध्य आशियातील हा देश पहिल्यांदाच सुरक्षा परिषदेत जाण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (OIC) चा पाठिंबा आहे, ज्यामध्ये 57 सदस्य देशांचा समावेश आहे. जून 2027 मध्ये होणाऱ्या गुप्त मतदानात ज्या देशाला दोन-तृतीयंश बहुमत मिळेल, त्याला दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल. ताजिकिस्तानच्या 'खोवर' (Khovar) या राष्ट्रीय वृत्तसंस्थेनुसार, या मध्य आशियाई देशाची मोहीम शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या समस्यांचा फटका बसलेल्या लहान राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) अधिक प्रभावी आवाज मिळवून देण्यावर केंद्रित आहे.
ताजिकिस्तानचा प्रयत्न सुरु असला तरी भारताची बाजू भक्कम आहे; कारण भारत आतापर्यंत आठवेळा या परिषदेचा सदस्य राहिला आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारत एक आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता रक्षक मोहिमांमध्ये सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या देशांपैकी आपला देश एक महत्त्वाचा भागिदार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 1984 पासून भारतानं 50हून अधिक मोहिमांसाठी 3,00,000 हून अधिक कर्मचारी पाठवलेत. पण प्रश्न असा आहे की, हे पुरेसं आहे का? "आम्हाला खात्री आहे की सर्व देश आमच्या उमेदवारीचा योग्य विचार करतील," असं परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी जुलैमध्ये सांगितलं होतं.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी सदस्यत्वासाठी यापूर्वी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या देशांनाही यश मिळालं आहे. मध्य आशियाई देश असलेल्या किर्गिस्तानने, जो पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता, २०२७-२८ च्या जागेसाठी फिलिपिन्सवर विजय मिळवला होता. ताजिकिस्तानलाही मध्य आशियासाठी तशाच विजयाची आशा आहे.
तरीही संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) अधिवेशनादरम्यान भारतानं आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅरिबियन समुद्र आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांचा समावेश असलेल्या 'कॅरिकॉम' (CARICOM) आणि 'सेलाक' (CELAC) यांसारख्या देशांच्या गटांशी, तसंच पॅसिफिक द्वीपसमूहातील देश आणि भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या 'इब्सा' (IBSA) गटाशी भेटीगाठी घेतल्या आहेत.
विकसनशील देशांशी संबंधित मुद्द्यांचं प्रतिनिधित्व करण्याबाबतची भारताची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) कामगिरी आणि भारताची ही मोहीम यांना अपेक्षित पाठिंबा मिळेल का, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
सुधारणांबाबतची चर्चा
भारतासाठी, सुरक्षा परिषदेतील ही निवडणूक लढवणे हे सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी जागांच्या विस्तारासाठी सुरू असलेल्या व्यापक प्रयत्नांशीही जोडलेलं आहे. आफ्रिकेपासून ते जपान आणि जर्मनीपर्यंतच्या अनेक देशांसोबत भारतही अनेक वर्षांपासून सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचा विस्तार करण्याची मागणी करत आहे. भारताचा असा युक्तिवाद आहे की, 1945 मध्ये सुरक्षा परिषदेची स्थापना झाल्यापासून जगात खूप बदल झालेत आणि जगातील मोठ्या भागाला यात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही.
"संयुक्त राष्ट्रांसमोरील समस्या अशी आहे की, समकालीन वास्तवाचं प्रतिबिंब न उमटवणारी संस्था विश्वासार्ह असू शकत नाही. काही मध्यम-शक्तीचे देश आता म्हणत आहेत की, आमचाही आवाज आहे आणि आम्ही केवळ 'रबर स्टॅम्प' बनणार नाही. निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सामील करून घेतल्यासच संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेची विश्वासार्हता टिकून राहील," असं तिरुमूर्ती यांनी म्हटलय.
सध्य परिस्थितीत, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची रचना बदलणं हे अस्थायी सदस्य म्हणून निवडून येण्यापेक्षा खूप कठीण आहे. कारण त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत बदल करणं, दोन-तृतीयंश बहुमत मिळवणं आणि सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांसह संयुक्त राष्ट्रांच्या दोन-तृतीयंश सदस्यांची मंजुरी मिळवणं आवश्यक असतं.
याच कारणामुळे भारताचा हा प्रयत्न अनेक दशकांपासून अपयशी ठरत आला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनादरम्यान 'विसेग्राड ग्रुप'ने यात हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि झेक प्रजासत्ताक यांचा समावेश आहे, भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवलाय.
कायमस्वरूपी सदस्यांपैकी चीनने भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला स्पष्टपणे पाठिंबा दिलेला नाही; कारण नवीन सदस्यांना 'व्हेटो'चा अधिकार असावा की नाही, यावर इतर सदस्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. तसंच, 'युनायटिंग फॉर कन्सेंसस' ज्याला 'कॉफी क्लब' म्हणूनही ओळखलं जातं आणि ज्यात पाकिस्तानचा समावेश आहे, यांसारख्या गटांकडूनही भारताच्या उमेदवारीला विरोध होत आहे. सुधारणांचं स्वरूप कसं असावं, याबद्दल विविध देशांमध्ये मतभेद आहेत. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष तय्यप एर्दोगन यांनी स्थायी सदस्यत्व आणि 'व्हेटो' अधिकार रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या असल्या तरी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्या सुरू असलेल्या आमसभेनं या जागतिक संस्थेचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे; कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेते, ज्यांनी अनेकदा संयुक्त राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष केलय, तेही आपली भूमिका मांडण्यासाठी येथे एकत्र आलेत.
"काही विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम आणि तरतुदींवर आधारित जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यात संयुक्त राष्ट्रांनी गेल्या काही वर्षांत मोलाचं योगदान दिलं आहे," असं तिरुमूर्ती म्हणाले. "उदाहरणार्थ पॅलेस्टाईनचा प्रश्न पाहिला, तर तिथे 'दोन-राष्ट्र' (two-state) उपाययोजना जी काही असेल, ती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) विविध ठरावांवरच आधारित आहे."
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