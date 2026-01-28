कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये वेगानं प्रगती करत असलेलं एआय तंत्रज्ञान भारताच्या मनुष्यबळाचं घडवत आहे भविष्य
भारत विविध राज्यांमध्ये एआय क्लस्टर्सची उभारणी करत असताना, शैक्षणिक संस्थांनी हायपरस्केल कम्प्युटिंग आणि क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी विशेष प्रतिभा केंद्रे म्हणून वेगाने विकसित झालं पाहिजे.
Published : January 28, 2026 at 7:45 PM IST
एन शिवप्रसाद
भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वेगवान विस्ताराच्या काळात प्रवेश करत आहे, जिथं अनेक राज्यं मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. तामिळनाडू चेन्नईच्या समुद्राखालील केबल प्रणाली आणि हायपरस्केल डेटा सेंटर्सद्वारे आपलं स्थान मजबूत करत आहे. महाराष्ट्र मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये एआय-आधारित वित्तीय तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहे. गुजरात धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्राद्वारे सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांना चालना देत आहे. कर्नाटक बंगळुरूला एआय संशोधन आणि एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअरचं केंद्र म्हणून स्थापित करत आहे, तर तेलंगाणानं एआय क्लस्टर्स आणि उपयोजित-एआय चाचणी क्षेत्रांची घोषणा केली आहे. हा देशव्यापी प्रयत्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्युटिंग, क्लाउड सेवा आणि पुढील पिढीच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये जागतिक नेता बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचं प्रतिबिंब आहे.
या व्यापक राष्ट्रीय परिस्थितीत, आंध्र प्रदेश हे प्रमाण, अंमलबजावणीचा वेग आणि तांत्रिक खोलीच्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाकांक्षी राज्यांपैकी एक म्हणून उदयास आलं आहे. विशाखापट्टणम आणि अमरावतीमध्ये नियोजित केलेले विकास प्रकल्प वेगळे ठरतात, कारण ते हायपरस्केल एआय पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, क्वांटम संशोधन परिसंस्था आणि नवीकरणीय-ऊर्जेवर आधारित कार्यांना एकाच, समन्वित कॉरिडॉरमध्ये एकत्रित करतात. या दुहेरी लक्ष्यामुळे आंध्र प्रदेश केवळ भारताच्या एआय प्रवासातील एक सहभागी म्हणून नव्हे, तर त्याच्या काही सर्वात प्रगत कम्प्युटिंग क्षमतांसाठी एक संभाव्य आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहे.
गुगलच्या १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळं विशाखापट्टणममध्ये ६ गिगावॉट क्षमतेच्या हायपरस्केल डेटा-सेंटर परिसंस्थेचा विकास होत आहे. रिलायन्स, अदानीकनेक्स, टिलमन ग्लोबल, सिफी टेक्नॉलॉजीज आणि ब्रुकफील्ड यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे याला आणखी बळकटी मिळत आहे. रिलायन्सच्या ६ गिगावॉट सौर प्रकल्पासह आणि ब्रुकफील्डच्या ३ गिगावॉट स्वच्छ ऊर्जा संकुलासह समर्पित अक्षय-ऊर्जा स्रोतांच्या पाठिंब्यानं, या शहरात मोठे जीपीयू आणि टीपीयू क्लस्टर्स, जागतिक क्लाउड ऑपरेशन्स, सायबरसुरक्षा कमांड सेंटर्स आणि एआय मॉडेल डिप्लॉयमेंट झोन्स उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे. मेटाच्या भागीदारीत वॉटरवर्थ सबसी केबलसाठी विकसित केलेले सिफीचे आगामी ओपन केबल लँडिंग स्टेशन, अत्यंत कमी-विलंब असलेली जागतिक कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यामुळे विशाखापट्टणम हे क्लाउड कॉम्प्युटिंग, आंतरराष्ट्रीय फिनटेक आणि तत्काळ जागतिक संवादाची मागणी करणाऱ्या रिअल-टाइम एआय ॲप्लिकेशन्ससाठी एक धोरणात्मक केंद्र म्हणून स्थापित होत आहे.
दरम्यान, अमरावती आयबीएमच्या पाठिंब्याने भारताच्या पहिल्या मोठ्या प्रमाणावरील क्वांटम व्हॅलीचं आयोजन करण्याची तयारी करत आहे. या परिसंस्थेमध्ये क्वांटम अल्गोरिदम संशोधन प्रयोगशाळा, क्वांटम हार्डवेअर विकास युनिट्स, प्रगत क्रिप्टोग्राफी आणि पोस्ट-क्वांटम सुरक्षा केंद्रे आणि पुढील पिढीच्या कॉम्प्युटिंगसाठी विशेष प्रशिक्षण सुविधांचा समावेश अपेक्षित आहे. एकत्रितपणे, विशाखापट्टणम आणि अमरावती एक एकात्मिक क्लासिकल-प्लस-क्वांटम कॉम्प्युटिंग कॉरिडॉर तयार करतात, जे पारंपरिक एआय वर्कलोड्सना क्वांटम माहिती विज्ञानातील अत्याधुनिक संशोधनाशी जोडतात.
भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रित, परंतु राष्ट्रीय स्तरावर जोडलेल्या एआय पायाभूत सुविधांचं हे मॉडेल संपूर्ण भारतात सुरू असलेल्या व्यापक बदलाचं निदर्शक आहे. हायपरस्केल कॉम्प्युटिंग, क्वांटम संशोधन आणि अक्षय-ऊर्जेवर आधारित डिजिटल सुविधा अनेक राज्यांमध्ये विस्तारत असताना, लक्ष पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीपासून दूर जाऊन दीर्घकालीन कार्यात्मक शाश्वततेकडे वळत आहे. डेटा सेंटर्स, एआय क्लस्टर्स आणि क्वांटम प्रयोगशाळा ही एक-वेळची गुंतवणूक नाही; त्यांना सतत मानवी भांडवल, विशेष कार्यप्रणाली आणि विकसित होणाऱ्या तांत्रिक कौशल्यांची आवश्यकता असते. परिणामी, भारताची एआय महत्त्वाकांक्षा आता केवळ भांडवली खर्च किंवा धोरणात्मक प्रोत्साहनांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती वाढत्या प्रमाणात मनुष्यबळाची सज्जता, संस्थात्मक क्षमता आणि मोठ्या प्रमाणावर समन्वित कौशल्य विकासाचा प्रश्न बनली आहे.
या घडामोडींचं प्रमाण एक मोठ्या मनुष्यबळाचं आव्हान आणि एक ऐतिहासिक संधी दोन्ही सादर करतं. हायपरस्केल सर्व्हर फार्म्स, अक्षय-ऊर्जा उद्याने, ऑप्टिकल-नेटवर्क गेटवे आणि क्वांटम प्रयोगशाळा टिकवून ठेवण्यासाठी काळजीपूर्वक संरचित त्रि-स्तरीय प्रतिभा पाइपलाइनची आवश्यकता आहे. ही गरज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), पॉलिटेक्निक आणि विद्यापीठांकडून असलेल्या अपेक्षांना मूलभूतपणे नव्याने आकार देते. आयटीआय स्तरावर, प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये फायबर-ऑप्टिक स्प्लिसिंग, हाय-डेन्सिटी केबलिंग, अंडरसी केबल लँडिंग सपोर्ट, रॅक इन्स्टॉलेशन, प्रिसिजन कूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोलर फोटोव्होल्टेइक इन्स्टॉलेशन, इन्व्हर्टर सर्व्हिसिंग, विंड टर्बाइन मेंटेनन्स, यूपीएस आणि डीसी पॉवर सिस्टम आणि बेसिक नेटवर्क हार्डवेअर ट्रबलशूटिंग यांचा समावेश असावा. हे कार्यक्रम व्यावहारिक, उद्योग-केंद्रित आणि डेटा सेंटर्स तसंच रिन्यूएबल-एनर्जी प्लांट्सच्या भौतिक ऑपरेशन्सशी थेट जुळलेले असले पाहिजेत.
गुंतागुंतीचं ऑपरेशनल वातावरण व्यवस्थापित करण्यास सक्षम मध्यम-स्तरीय तांत्रिक पर्यवेक्षक तयार करण्यात पॉलिटेक्निक संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. डिप्लोमा अभ्यासक्रमात डेटा-सेंटर ऑपरेशन्स, व्हर्च्युअलायझेशन आणि कंटेनर मॅनेजमेंट, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एससीएडीए-आधारित रिन्यूएबल-एनर्जी ओव्हरसाईट, बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टम, थर्मल ऑप्टिमायझेशन, सर्व्हर डायग्नोस्टिक्स, स्टोरेज-अॅरे कॉन्फिगरेशन आणि लो-लेटन्सी नेटवर्क ऑपरेशन्स समाविष्ट असणं आवश्यक आहे. कुबर्नेट्स, व्हर्च्युअल मशीन ऑर्केस्ट्रेशन, लिक्विड आणि इमर्सन कूलिंग सिस्टम आणि एआय हार्डवेअर मेंटेनन्स यासारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर मानक बनला पाहिजे.
विद्यापीठांनी एआय अभियांत्रिकी, क्वांटम संगणन, संगणकीय विज्ञान, शाश्वत ऊर्जा प्रणाली, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी आणि प्रगत सायबर सुरक्षा यासारख्या प्रगत कौशल्य विकासात पुढाकार घेतला पाहिजे. नवीन पदवी कार्यक्रमांमध्ये मशीन लर्निंग ऑपरेशन्स, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्वांटम माहिती सिद्धांत, डिजिटल-ट्विन सिम्युलेशन, जीनोमिक्स-आधारित संगणन, अल्गोरिथमिक वित्त आणि पॉवर-ग्रिड स्थिरता मॉडेलिंग यांचा समावेश असावा. हे शैक्षणिक मार्ग केवळ तेव्हाच प्रभावी ठरतील जेव्हा गुगल, आयबीएम, रिलायन्स, अदानी, सिफी आणि ब्रुकफील्ड सारख्या कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये दीर्घकालीन प्रशिक्षणाद्वारे मजबूत केले जातील.
डिजिटल इंडिया आणि इंडियाएआय मिशनच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत, भारताची विस्तारणारी हायपरस्केल आणि प्रगत संगणकीय पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय स्तरावर कौशल्य निर्मिती आणि रोजगार निर्मितीसाठी एक शक्तिशाली यंत्रणा म्हणून उदयास येत आहे. जागतिक एआय केंद्रांमधील पुराव्यांवरून असं दिसून येतं की, हायपरस्केल डेटा सेंटर्स, क्लाउड ऑपरेशन्स किंवा प्रगत संगणकीय संशोधनामध्ये निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक थेट नोकरीमुळे बांधकाम, ऊर्जा प्रणाली, कूलिंग तंत्रज्ञान, नेटवर्क सेवा, सुविधा व्यवस्थापन आणि डिजिटल सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तीन ते पाच अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतात. प्रत्येक मोठ्या एआय किंवा डेटा-सेंटर क्लस्टरमुळे साधारणपणे १०-१५ विविध प्रकारच्या तांत्रिक पदांसाठी मागणी निर्माण होते, ज्यात आयटीआय-प्रशिक्षित तंत्रज्ञ, डिप्लोमा-स्तरीय पर्यवेक्षक, पदवीधर अभियंता आणि पदव्युत्तर संशोधकांचा समावेश असतो. राष्ट्रीय स्तरावर, याचा अर्थ डेटा-सेंटर ऑपरेशन्स, एआय हार्डवेअर देखभाल, क्लाउड प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा एकत्रीकरण, सायबर सुरक्षा आणि एआय मॉडेल उपयोजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये लाखो कुशल व्यावसायिकांची सतत गरज भासणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, हे रोजगाराचे परिणाम भौगोलिकदृष्ट्या वितरित आहेत, ज्यामुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांना उच्च-मूल्याच्या डिजिटल वाढीमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.
भारत विविध राज्यांमध्ये एआय क्लस्टर्सची उभारणी करत असताना, शैक्षणिक संस्थांनी हायपरस्केल संगणन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी विशेष प्रतिभा केंद्रे म्हणून वेगाने विकसित होणं आवश्यक आहे. येणारा काळ हे ठरवेल की देशाची शिक्षण आणि कौशल्य विकास प्रणाली या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या सुविधांसाठी आवश्यक असलेला अत्यंत विशेषीकृत मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी स्वतःची पुरेशी वेगाने पुनर्रचना करू शकते की नाही. या प्रयत्नातील यश केवळ भारताच्या एआय महत्त्वाकांक्षेलाच पाठिंबा देणार नाही, तर देशाला प्रगत संगणन, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक सार्वभौमत्वामध्ये जागतिक नेता म्हणून स्थापित करेल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. लेखात दिलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...