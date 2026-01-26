एआयमधील गुंतवणूक आणि दुर्लक्षित धोके : इतिहासातील सर्वात महागड्या चुकांमधून आपण काही शिकणार का?
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा फुगा फुटला तर त्याची किंमत कोण चुकवेल? कृत्रिम बुद्धिमत्ता खरोखरच जग बदलेल, पण गुंतवणूकदार अपेक्षा करतात त्या पद्धतीने नाही. यासंदर्भात अनंत यांचा लेख.
अनंत एस
अलीकडच्या काळात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे (AI) सर्व समस्यांवरील रामबाण उपाय म्हणून पाहिलं जात आहे. अगदी कर्करोग बरा करण्यापासून ते मानवांना मंगळावर जाण्यास मदत करण्यापर्यंत आणि दैनंदिन घरगुती कामांमध्ये सहाय्य करण्यापर्यंत सर्वच गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. एआय आणि तांत्रिक बदलांबद्दलच्या या उत्साहामुळं जगाच्या विविध भागांमध्ये या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत अभूतपूर्व आणि आश्चर्यकारक वाढ झाली आहे, ज्यामध्ये अमेरिका आणि चीन आघाडीवर आहेत.
असा अंदाज आहे की, चिप्स, डेटा सेंटर्स आणि संबंधित तंत्रज्ञानासह प्रमुख एआय पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक 2026 मध्ये वार्षिक 500-600 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, जी अमेरिकेच्या सुमारे 30.5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीच्या सुमारे 1.5 टक्के आहे. मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, मेटा आणि गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट या कंपन्यांचा या गुंतवणुकीपैकी 400 अब्ज डॉलर्सचा वाटा असेल असा अंदाज आहे.
दीर्घकालीन अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावरील एकूण खर्च 3 ते 7 ट्रिलियन डॉलर्सच्या दरम्यान एआयमध्ये गुंतवणूक असेल. बहुतेक कंपन्या त्यांच्या एआय गुंतवणुकीसाठी कर्जाद्वारे निधी उभारण्याची योजना आखत आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी, केवळ गुगलनेच कर्ज-आधारित एआय गुंतवणुकीची घोषणा केलेली नाही. दरम्यान, ओरेकल या बाबतीत आघाडीवर आहे, ज्यांचे कर्ज सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सच्या जवळ पोहोचले आहे. एकत्रितपणे, पहिल्या आठ तंत्रज्ञान कंपन्यांनी उभारलेले एकूण कर्ज सुमारे 300 अब्ज डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. जो आकडा मोठ्या प्रमाणात एआय-आधारित व्यवसायांच्या भविष्यातील महसूल क्षमतेवर आधारित आहे.
जगामध्ये अशा मोठ्या प्रमाणावरील, कर्जावर आधारित गुंतवणुकीची तेजी शेवटची 1950 ते 1880 च्या दशकात यूके आणि अमेरिकेतील रेल्वेच्या विस्तारादरम्यान, आणि पुन्हा 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात Y2K घटनेपूर्वी तंत्रज्ञानावरील खर्चात झालेल्या वाढीच्या वेळी दिसून आली होती. हे दोन्ही प्रसंग तांत्रिक क्रांतीमुळे मानवी जीवन आमूलाग्र आणि वेगाने बदलेल या विश्वासाने प्रेरित होते. मात्र, इतिहासात आणखी एक अधिक गंभीर नमुना दिसतो.
मानवी नवोपक्रम नेहमीच पुढे सरकत राहिला आहे. त्यामध्ये आगीवर नियंत्रण मिळवण्यापासून आणि चाकाच्या शोधापासून ते 18व्या आणि 19व्या शतकातील परिवर्तनात्मक प्रगतीपर्यंत, ज्यात वीज, मोटारगाडी आणि वैद्यकीय प्रगती यांचा समावेश आहे. अलीकडे, इंटरनेट आणि दूरसंचारने आधुनिक जगाला नव्याने आकार दिला, त्याआधी एआयने चर्चेत स्थान मिळवले. या सर्व तेजींमध्ये एक समान धागा आहे. काही विशिष्ट टप्प्यावर, अति-उत्साहामुळे अतिरिक्त गुंतवणूक आणि एक प्रकारचा उन्माद निर्माण होतो, ज्यामुळे अखेरीस एक दीर्घकालीन आणि वेदनादायक मंदीचे चक्र सुरू होते.
या अति-उत्साहाचा आणि एआयभोवतीच्या मोठ्या अपेक्षांचा अल्प-मुदतीचा परिणाम म्हणजे जगभरातील चिप उद्योग आणि डेटा सेंटर्समधील गुंतवणुकीत झालेली मोठी वाढ. जरी चीनच्या 'डीपसीक'च्या प्रकाशनाने 'अधिक संगणकीय शक्ती म्हणजे अधिक चांगले एआय' या प्रचलित कल्पनेला काही काळासाठी आव्हान दिलं असलं आणि उच्च-कार्यक्षमता असलेले मॉडेल पारंपरिक खर्चाच्या काही अंशात विकसित केले जाऊ शकतात हे दाखवून दिलं असलं तरी बाजारातील भावना पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच उत्साही दिसत आहेत.
एआयच्या शर्यतीचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम आहेत आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः तंत्रज्ञान उद्योगात, प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. यातील बहुतेक मोठ्या, नवीन गुंतवणुकी जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून येत आहेत, विशेषतः ज्या अमेरिकेत, चीनमध्ये आणि काहीवेळा इतर देशांमध्ये आहेत. एआय जगावर ताबा मिळवणार आहे अशी भावना इतकी प्रबळ आहे की, आता प्रत्येक कंपनीला बाजाराच्या अपेक्षांमुळे एआयला आपलं लक्ष केंद्रित करण्याचं क्षेत्र म्हणून घोषित करणं भाग पडत आहे, जरी ते तसं नसलं तरीही हे करावं लागतय.
ही गोष्ट केवळ कंपन्यांपुरती मर्यादित नाही. सरकारं आणि अगदी कुटुंबंसुद्धा एआयच्या या लाटेनं खूपच भारावून गेली आहेत, आणि गेल्या पाचशे वर्षांतील इतर प्रत्येक लाटेप्रमाणेच, प्रत्येकजण त्यात धाव घेत आहे. प्रत्येकाला असं वाटतं की जर त्यांनी एआयमध्ये गुंतवणूक करण्याची घाई केली नाही, तर ते नफ्याला मुकतील. दुर्दैवानं, यापैकी बहुतेक गुंतवणूकदारांना एआयचे परिणाम, त्याचे व्यावहारिक मूल्य किंवा त्याच्या क्षमतेचा सर्वोत्तम वापर कसा करावा हे समजत नाही. यात शंका नाही की, जेव्हा एआयचा वापर विचारपूर्वक आणि कार्यक्षमतेनं केला जातो, तेव्हा ते प्रचंड फायदे देतं, परंतु हे फायदे कोणत्याही शॉर्टकटनं किंवा यांत्रिक पद्धतीनं स्वीकारल्यानं मिळणार नाहीत, तर जाणीवपूर्वक मूल्यनिर्मिती केल्यानंच ते समोर येतील.
तेजी आणि पतन : इतिहासातून न शिकलेले धडे
इतिहास आपल्याला दाखवतो की तेजी आणि त्यानंतर होणारं पतन या काही नवीन गोष्टी नाहीत. शतकानुशतके चाललेल्या या अविवेकी उत्साहामध्ये नेदरलँड्समधील ट्यूलिप उन्माद (1636-40), यूकेमधील साउथ सी बबल (1720 चे दशक), फ्रान्स आणि यूकेमधील कालवे बांधणीतील गुंतवणूक (1793 आणि 1820 चे दशक), यूके आणि अमेरिकेतील रेल्वे (1840 ते 1880 चे दशक), अमेरिकेतील 1929 चा कुप्रसिद्ध शेअर बाजाराचा कोसळणे, 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील डॉट-कॉम बबल आणि 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटात परिणत झालेले बँकिंग संकट यांचा समावेश आहे. या प्रत्येक घटनेमागं, अमर्याद समृद्धीच्या एका नवीन युगाची सुरुवात झाली आहे, असा विश्वास कारणीभूत होता. तरीही, झाडं आकाशापर्यंत वाढत नाहीत आणि वाढू शकत नाहीत, हे आपण वारंवार समजून घेण्यात अयशस्वी ठरतो.
बहुतेक लोक आपल्या अपेक्षांवर नियंत्रण का ठेवत नाहीत किंवा गैरसोयीचे प्रश्न का विचारत नाहीत, याचं कारण म्हणजे जेव्हा इतर सर्वजण चुकतात, तेव्हा आपण चुकण्यात फारसा धोका नसतो. शिवाय, बहुतेक लोकांमध्ये एक अंगभूत पुष्टीकरण पूर्वग्रह असतो, म्हणूनच इतिहास आपल्याला हे दाखवत असूनही की, एखाद्या विशिष्ट तेजीच्या काळात आघाडीवर असलेली कंपनी, ती तेजी ओसरल्यावर बाजारातील अग्रणी म्हणून क्वचितच टिकून राहते, तरीही आपण नेहमी विश्वास ठेवतो की, "यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे".
1990 आणि 2000 च्या दशकातील सर्वात अलीकडील तंत्रज्ञान तेजीचं उदाहरण घेतलं तर असं दिसून येतं की, त्या काळातील तेजीचे प्रणेते आता बहुतेक इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये आहेत किंवा त्यांच्या भूतकाळाची एक किरकोळ सावली बनले आहेत. त्या पूर्वीच्या तेजीच्या काळातील इंटरनेट सेवा प्रदाते आज कोणालाही सापडत नाहीत. १९ व्या शतकातील रेल्वेच्या तेजीच्या काळातही असंच घडलं होतं. त्यामुळे, आज चर्चेत असलेल्या त्याच कंपन्या भविष्यातही वर्चस्व गाजवतील, असा विचार करणं ही एक चूक ठरेल.
1) लोक अनेकदा विचारायला विसरतात तो पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, 'अभूतपूर्व' म्हणून गौरवलेले हे नवीन संशोधन खरोखरच मानवतेने आजवर पाहिलेल्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा वेगळी क्रांती आहे का? याचे निःसंदिग्ध उत्तर 'नाही' असं आहे, कारण प्रत्येक युग व्यापक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्यामुळे, टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या प्रगतीलाच क्रांतिकारी परिवर्तन समजण्याची चूक करते.
2) दुसरी गोष्ट म्हणजे, हे सर्व महत्त्वाकांक्षी एआय दावे, कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर, एका व्यावहारिक वास्तवाला सामोरे जातील, ही सर्व ऊर्जा कुठून येणार? असं निदर्शनास आणून देण्यात आलं आहे की, जगभरात आतापर्यंत केलेल्या सर्व एआय घोषणांसाठी पुढील दोन दशकांत सुमारे 230 गिगावॅट्स (GW) नवीन, स्थिर ऊर्जेची आवश्यकता असेल.
अमेरिकेत, केवळ टेक्सास राज्यालाच अतिरिक्त 226 गिगावॅट्स विजेसाठी आगाऊ बुकिंग झालं आहे, तर त्या राज्याची सध्याची क्षमता केवळ 63 गिगावॅट्स आहे. ओरेकल-ओपनएआय करार स्वतःच पुढील दोन वर्षांसाठी वार्षिक 4.5 गिगावॅट्स ऊर्जेच्या गरजेवर आधारित आहे, जी शिकागोसारख्या अमेरिकेतील एका मोठ्या शहराच्या एकूण घरगुती ऊर्जेच्या गरजेपेक्षा जास्त आहे.
भारतासह बहुतेक देशांमध्ये, विजेचा पुरवठा ही सर्वात मोठी समस्या असेल. किंबहुना विडंबना ही की, बहुतेक देशांमध्ये हा वीजपुरवठा अपारंपरिक स्रोतांऐवजी कोळसा आणि तेल यांसारख्या जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनातून पूर्ण केला जाईल.
3) तिसरी गोष्ट, जेव्हा अविवेकी उत्साह वाढतो, तेव्हा काहीच लोक गैरसोयीचे प्रश्न विचारण्यास तयार असतात. ओपनएआयचा अंदाज आहे की ते पुढील काही वर्षांत 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करेल. तरीही, महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. त्यामध्ये त्यांना हा पैसा कुठून मिळेल, विशेषतः जेव्हा ते 2030 सालापूर्वी कोणताही नफा कमावणार नाहीत? याचा अर्थ असा की, अशा कंपन्या त्यांच्या अस्तित्वासाठी इतर गुंतवणूकदारांच्या उदारतेवर पूर्णपणे अवलंबून असतात.
4) चौथी गोष्ट, हे समजून घेणं आवश्यक आहे की तंत्रज्ञानाच्या काही मर्यादा आहेत आणि ते फार तर एक सहाय्यक साधन आहे. दुसऱ्या शब्दांत, जेव्हा त्याचा उपयोग मूल्यवर्धनासाठी केला जातो, तेव्हाच त्याचे सर्वोत्तम फायदे मिळतात, ना की जेव्हा ते एखाद्याच्या कामाचे आणि ध्येयाचे केंद्रबिंदू बनते. एआय प्रत्येकाला मदत करेल असं मानणे ही एक चूक ठरेल. नेहमीच काही विजेते आणि काही पराभूत असतील. मात्र, रोबोटिक्स आणि एआयमुळे मोठ्या अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होऊ शकतो याला एक मर्यादा आहे. ते जितक्या जास्त नोकऱ्या हिरावून घेईल, तितकीच ते लोकांची वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची क्षमता नष्ट करेल. दुसऱ्या शब्दांत, चुकीच्या वापरामुळे मागणी नष्ट होऊ शकते, कारण अखेरीस अर्थव्यवस्था लाखो कुटुंबं काम करून, कमाई करून आणि वस्तू व सेवा खरेदी करण्यावर अवलंबून असते. लाखो लोकांना कामावरून काढून टाकणे अर्थपूर्ण ठरू शकत नाही जोपर्यंत लोकसंख्येची मोठी समस्या नसते.
दीर्घकाळ टिकणारे धोरण
निष्कर्षात काही गोष्टी सांगता येतील त्या म्हणजे, क्षणाच्या उत्साहात वाहून न जाता, विवेकी आणि सावध राहणे आवश्यक आहे. इतर प्रत्येक नवनवीन शोधाप्रमाणे, एआय देखील महत्त्वपूर्ण फायदे आणेल, परंतु त्याचे फायदे केवळ संयम बाळगणाऱ्यांनाच मिळतील.
एआय खरंच अत्यंत उपयुक्त राहील याबद्दल थोडी शंका वाटते. इतिहास साक्षी आहे की, रेल्वे आणि जहाज वाहतुकीपासून ते इंटरनेटपर्यंतच्या नवनवीन शोधांचे नेहमीच दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम झाले आहेत. मात्र, हे रस्ता बांधण्यासारखे आहे; त्याचे खरे मूल्य ते कसे आणि कोणाद्वारे वापरले जाते यावर ठरते.
भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी, भूतकाळातील प्रसिद्धीच्या लाटेवर आधारित आर्थिक प्रवृत्तींमधून शिकण्यासारखा धडा स्पष्ट आहे. दुर्मीळ सार्वजनिक संसाधने अशा स्वप्नांवर उधळण्याऐवजी, जी अनेकदा साकार होत नाहीत, सावध राहणे आणि मानवी भांडवल व मूल्यवर्धनामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे सर्वोत्तम आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
