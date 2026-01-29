हरित क्रांतीनंतर कृषी क्षेत्राची सर्वात मोठ्या प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल
जगभरातील शास्त्रज्ञ अशी पिकं विकसित करत आहेत, जी निसर्गातील काही वनस्पतींप्रमाणेच स्वतःच्या नायट्रोजनची गरज स्वतःच पूर्ण करू शकतील. यासंदर्भात आप्पाराव पोडिले यांचा माहितीपूर्ण लेख.
Published : January 29, 2026 at 4:49 PM IST
डीएनए आणि आरएनए सारख्या न्यूक्लिक ॲसिड आणि प्रथिनांचा एक भाग म्हणून जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला नायट्रोजन, हा शेतकऱ्यासाठी खत म्हणून नेहमीच एक विशेष महत्त्वाचा राहिला आहे. नायट्रोजनशिवाय पिकं चांगली वाढत नाहीत. पानं पिवळी पडतात, उत्पादन घटतं आणि उत्पन्नावर परिणाम होतो. म्हणूनच, भारतातील हरित क्रांतीनंतर, जगभरातील आधुनिक शेती युरियासारख्या नायट्रोजन खतांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. पण गंमत अशी आहे की, आपल्या सभोवताली सर्वत्र नायट्रोजन आहे हे आपल्याला माहीत आहे. आपण श्वास घेत असलेल्या हवेपैकी जवळपास ७८ टक्के भाग नायट्रोजन आहे. तरीही, बहुतेक पिकं त्याचा वापर करू शकत नाहीत. ही पिकं कारखान्यांमध्ये तयार केलेल्या खतांवर अवलंबून असतात, ज्यांच्या निर्मितीसाठी प्रचंड ऊर्जा आणि पैसा खर्च होतो. आता, विज्ञान निसर्गाकडून शिकून आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारून एक आमूलाग्र नवीन शक्यतेचा शोध लावत आहे. काय होईल जर पिकं थेट हवेतून नायट्रोजन घेऊन स्वतःचं पोषण करू शकली तर? ही कल्पना, जी एकेकाळी अशक्य मानली जात होती, ती आता प्रत्यक्षात उतरत आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ अशी पिकं विकसित करत आहेत, जी त्यांच्या नायट्रोजनची गरज स्वतःच पूर्ण करू शकतील, जसं निसर्गातील काही वनस्पती आताही तेच करत आहेत. अनेक तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की हरित क्रांतीनंतर शेतीमधील हा सर्वात मोठा बदल असू शकतो.
नायट्रोजन इतका महत्त्वाचा का आहे?
वनस्पतींच्या वाढीसाठी नायट्रोजन आवश्यक आहे. हा न्यूक्लिक ॲसिड, प्रथिनं, क्लोरोफिल आणि एन्झाइम्सचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पुरेसा नायट्रोजन नसल्यास, पिकं चांगलं उत्पादन देऊ शकत नाहीत. ही समस्या सोडवण्यासाठी, आधुनिक शेतीनं रासायनिक खतांचा वापर सुरू केला. गेल्या ६०-७० वर्षांत, खतांमुळं अन्न उत्पादन वाढण्यास आणि उपासमार रोखण्यास मदत झाली आहे. पण या यशाची एक किंमत मोजावी लागली आहे.
नायट्रोजन खतांच्या अतिवापरामुळं नद्या आणि भूजलाचं प्रदूषण, जमिनीच्या आरोग्याला हानी, शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्चात वाढ आणि हवामान बदलाला कारणीभूत असलेल्या हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन यांसारखे परिणाम झाले आहेत. जागतिक स्तरावर, शेती दरवर्षी जवळपास २०० दशलक्ष टन नायट्रोजन खतांचा वापर करते. या खताच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात जीवाश्म इंधनाचा वापर होतो आणि मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड वायू बाहेर पडतो. यामुळे शास्त्रज्ञांना एक मूलभूत प्रश्न विचारण्यास भाग पाडले आहे, उत्पादन कमी न करता शेती रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करू शकते का?
निसर्गाला आधीच उत्तर माहित आहे
विशेष म्हणजे, निसर्गानं ही समस्या बऱ्याच काळापूर्वीच अंशतः सोडवली आहे. भुईमूग, हरभरा, मसूर, सोयाबीन आणि कडधान्ये यांसारख्या काही शेंगांच्या पिकांना बाहेरील नायट्रोजन खताची फारशी गरज नसते. ती नायट्रोजनची कमतरता असलेल्या जमिनीतही चांगली वाढू शकतात. निसर्गाचं हे रहस्य जमिनीखाली दडलेलं आहे. या शेंगांच्या वनस्पतींच्या मुळांवर विविध आकाराच्या लहान गाठी तयार होतात, ज्यांना 'मूळ गाठी' म्हणतात. या गाठींच्या आत नायट्रोजनचं स्थिरीकरण करणारे मैत्रीपूर्ण जीवाणू राहतात. हे जीवाणू हवेतील नायट्रोजन घेऊन त्याचं अमोनियासारख्या अशा रुपात रुपांतर करतात, जे वनस्पती वापरू शकते. त्या बदल्यात, वनस्पती जीवाणूंना अन्न पुरवते. 'सहजीवन' म्हणून ओळखली जाणारी ही नैसर्गिक भागीदारी शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून ज्ञात आहे. तेव्हापासून एक प्रश्न कायम आहे, जर शेंगांची पिकं हे करू शकतात, तर भात, गहू आणि मका यांसारखी प्रमुख पिकं तेच का करू शकत नाहीत?
उत्तर मिळायला १०० वर्षे लागली
अनेक दशकांपासून, शास्त्रज्ञांनी जीवाणू आणि शेंगा यांच्यातील सहजीवी भागीदारीद्वारे नायट्रोजन स्थिरीकरण करण्याची क्षमता गैर-शेंगा पिकांमध्ये हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना अपयश आलं. ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची वाटत होती. वनस्पती आणि जीवाणूंमधील संवाद 'अत्यंत विशेषीकृत' असल्याचं दिसत होतं. वनस्पती जीवशास्त्र, अनुवंशशास्त्र आणि संगणकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे अलीकडच्या काही वर्षांतच यातही यश मिळालं. संशोधकांना एक आश्चर्यकारक गोष्ट आढळली. शेंगांमध्ये दिसणाऱ्या मूळ गाठी या पूर्णपणे नवीन रचना नाहीत. त्या सर्व वनस्पतींमध्ये तयार होणाऱ्या सामान्य बाजूच्या मुळांशी जवळून संबंधित आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, वनस्पतींमध्ये आधीच आवश्यक असलेली बहुतेक यंत्रणा असते. त्या फक्त तिचा वापर नायट्रोजन स्थिरीकरणासाठी करत नाहीत. ही गोष्ट समजल्यावर सर्व काही बदललं. याचा अर्थ असा होता की भात आणि गहू यांसारख्या पिकांमध्ये पायाभूत गोष्टींची कमतरता नव्हती. त्यांच्याकडे फक्त तशा प्रकारे कार्य करण्यासाठी सूचनांची कमतरता होती.
उत्क्रांतीकडून शिकणे
वनस्पतींच्या उत्क्रांतीवरील पुढील संशोधनातून आणखी एक महत्त्वाचा धागा मिळाला. शास्त्रज्ञांनी नायट्रोजन-स्थिरीकरण करणाऱ्या गाठी तयार करणाऱ्या वनस्पतींची तुलना जवळच्या संबंधित वनस्पतींशी केली, ज्यांमध्ये अशा गाठी तयार होत नाहीत. त्यांना जे आढळलं ते आश्चर्यकारक होतं. अनेक गाठी तयार न करणाऱ्या वनस्पतींनी कालांतरानं महत्त्वाची जनुकं गमावली आहेत असं दिसतं, असं नाही की ती त्यांच्यात कधीच नव्हती. यातून हे सूचित होतं की नायट्रोजन-स्थिरीकरण भागीदारी करण्याची क्षमता वनस्पतींच्या उत्क्रांतीमध्ये एकदाच प्रकट झाली असावी आणि नंतर अनेक प्रजातींमध्ये ती नष्ट झाली असावी. दुसऱ्या शब्दांत, निसर्गानं आधीच कठीण काम केलं होतं. विज्ञानाला फक्त वनस्पतींना एक जुनं कौशल्य पुन्हा शिकण्यास मदत करण्याची गरज होती.
डच शास्त्रज्ञांनी दाखवला मार्ग
कृषी विज्ञानासाठी जागतिक स्तरावर ओळखलं जाणारं, वॅगेनिंगेन विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्रातील डच शास्त्रज्ञ ज्याला ते "स्वयं-खत देणारी पिके" म्हणतात, त्यावर काम करत आहेत. त्यांची कार्यपद्धती संकल्पनेच्या दृष्टीने सोपी आहे, परंतु अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं गुंतागुंतीची आहे. पिकांच्या मुळांना नायट्रोजन-स्थिरीकरण करणारे जीवाणू आकर्षित करण्यास आणि त्यांना आश्रय देण्यास मदत करणे, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव यांच्यात एक स्थिर भागीदारी सक्षम करणे आणि पिकांना खताऐवजी हवेतील नायट्रोजन वापरण्याची परवानगी देणे, यावर काम करायला हवे. हे काम आता केवळ प्रयोगशाळांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. शेतातील चाचण्या आधीच सुरू झाल्या आहेत. या आंतरविद्याशाखीय संशोधनामध्ये वनस्पती विज्ञान, सूक्ष्मजीवशास्त्र, अनुवंशशास्त्र, डेटा विज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही समावेश आहे. आधुनिक शेती विविध क्षेत्रांतील सांघिक कार्यावर कशी अवलंबून आहे, याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
परिणाम काय दर्शवतात?
सुरुवातीच्या शेतातील चाचण्यांमधून उत्साहवर्धक परिणाम मिळाले आहेत. गहू आणि तांदूळ यांसारख्या सुधारित पिकांचं उत्पादन पारंपरिक पद्धतीनं खत दिलेल्या पिकांच्या तुलनेत समान असल्याचं दिसून आलं आहे. काही प्रकरणांमध्ये, या पिकांखालील जमिनीत नायट्रोजनची पातळी कमी होण्याऐवजी सुधारलेली दिसली. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ही पिकं केवळ जमिनीतून घेत नाहीत, तर ती जमिनीला काहीतरी परतही देतात. शेतकरी उत्पादनात घट न करता खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात. यामुळेच या तंत्रज्ञानाबद्दलची उत्सुकता इतक्या वेगाने वाढत आहे.
जागतिक शेती बदलू शकते
नायट्रोजन खत हा शेतीमधील सर्वात मोठ्या खर्चांपैकी एक आहे. अनेक शेतकऱ्यांसाठी, हा एकूण उत्पादन खर्चाच्या २५ ते ३० टक्के असतो. जर पिकं स्वतःचा नायट्रोजन स्वतःच मिळवू शकली, तर शेती स्वस्त होईल, पर्यावरणाची हानी कमी होईल, आयात केलेल्या खतांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि अन्न उत्पादन अधिक लवचिक होईल. विकसनशील देशांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. अनेक लहान शेतकऱ्यांना पुरेसं खत परवडत नाही. स्वतःच खत तयार करणारी पिकं त्यांना कर्ज न वाढवता उत्पादन वाढविण्यात मदत करू शकतात. काही अभ्यासकांचं म्हणणं आहे की, या नावीन्यपूर्ण शोधाचं शाश्वततेसाठी तेच महत्त्व असेल, जे हरित क्रांतीचं अन्न उत्पादनासाठी होतं.
भारतासाठी याचा अर्थ काय?
भारत हा जगातील युरियाचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे. सरकार दरवर्षी खतांवरील अनुदानावर प्रचंड रक्कम खर्च करते. त्याचवेळी, अनेक प्रदेशांमध्ये भूजलातील नायट्रेट प्रदूषण ही एक गंभीर आरोग्य समस्या बनत आहे. भारतीय शेतीसाठी, स्वतःचं पोषण करणारी पिकं परिवर्तनकारी ठरू शकतात. तांदूळ आणि गहू हे भारताच्या अन्न प्रणालीचा कणा आहेत. जर त्यांच्या नायट्रोजनच्या गरजेचा काही भाग जरी हवेतून मिळू शकला, तर खतांवरील अनुदान कमी होऊ शकतं, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊ शकतो, जमिनीचं आरोग्य सुधारू शकतं आणि पर्यावरणाची हानी थांबवता येऊ शकते. यामुळे शाश्वत शेती आणि दीर्घकालीन अन्न सुरक्षेला थेट पाठिंबा मिळेल.
निसर्गाशी संघर्ष करण्यापासून ते त्याच्यासोबत काम करण्यापर्यंत
गेल्या कित्येक दशकांपासून, शेतीनं निसर्गावर मात करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी अधिक खतं, अधिक रसायनं, अधिक पाणी याचा वापर केला. याचा परिणाम म्हणून उत्पादन वाढलं, परंतु खर्चही वाढला आणि पर्यावरणावर ताण आला. नवीन दृष्टिकोन वेगळा आहे. तो निसर्गाच्या विरोधात नव्हे, तर त्याच्यासोबत काम करण्याबद्दल आहे. स्वतःचं पोषण करणारी पिकं ही विचारसरणीतील बदलाचं प्रतीक आहेत. आधुनिक समस्या सोडवण्यासाठी, आधुनिक विज्ञानाच्या मार्गदर्शनाखाली, ती नैसर्गिक प्रक्रियांचा वापर करतात. हे तंत्रज्ञान अजूनही विकसित होत आहे. शेतकऱ्यांना ते त्यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणावर दिसायला आणखी काही वर्षे लागू शकतात. पण दिशा तरी स्पष्ट आहे.
एक नवीन कृषी क्रांती?
हरित क्रांतीनं लाखो लोकांना उपासमारीपासून वाचवलं. तिनं जग बदललं. पण तिनं नवीन आव्हानंही निर्माण केली. आज, शेती पुन्हा एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे. हवेतून नायट्रोजन घेणारी, प्रदूषण कमी करणारी, खर्च कमी करणारी आणि जमिनीचं संरक्षण करणारी पिकं शेतीच्या पुढील युगाची व्याख्या करू शकतात. यावेळी, ध्येय केवळ अधिक अन्न मिळवणं हे नाही, तर उत्तम शेती, निरोगी जमीन आणि सुरक्षित भविष्य हे आहे. जर हे वचन पूर्ण झालं, तर भविष्यातील पिढ्या मागे वळून म्हणतील, याच काळात शेतीनं पृथ्वीला हानी न पोहोचवता स्वतःचं पोषण करायला शिकवलं.
टीप - या लेखातील मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
