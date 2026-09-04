चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य आशियातील भारताचा नवीन उपक्रम किती यशस्वी ठरेल?
मध्य आशियाशी संबंध दृढ करण्याचे भारताचे प्रयत्न. संपर्क-सुविधेचे (कनेक्टिव्हिटीचे) प्रमुख आव्हान. भारत-मध्य आशिया शिखर परिषदेची घोषणा.
Published : September 4, 2026 at 8:24 PM IST
नवी दिल्ली: पाच वर्षांच्या खंडानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या 'भारत मध्य आशिया शिखर परिषदे'ची घोषणा केली आहे. या घोषणेवरून या प्रदेशासोबतच्या भारताच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांमधील नव्याने निर्माण झालेली रुची दिसून येते; यापूर्वी अशी बैठक 2022 मध्ये झाली होती. ही शिखर परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला जात आहे, जेव्हा भारत आणि 'युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन' (आर्मेनिया, बेलारूस, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि रशिया यांचा समावेश असलेला गट) यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. मात्र, युक्रेन आणि इराणमधील संघर्षामुळे मध्य आशियाशी जोडणाऱ्या संपर्क प्रकल्पांमध्ये (कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट्स) आलेला अडथळा आणि या प्रदेशातील चीनची खोलवर असलेली उपस्थिती यांचा सामना करण्याचे आव्हान पाहता, या राजनैतिक गतीचे रूपांतर अधिक दृढ आर्थिक संबंधांमध्ये होऊ शकेल का?
भारत मध्य आशियाला आपल्या "विस्तारित शेजारचा" (extended neighborhood) भाग मानतो, तरीही तिथे जाण्यासाठी भारताकडे थेट मार्ग उपलब्ध नाही. हे संबंध अशा वेळी प्रस्थापित केले जात आहेत, जेव्हा भारत विविध देशांशी असलेले आपले आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध वैविध्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतासाठी मध्य आशियाई देशांचे (कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान) आकर्षण हे तिथले प्रचंड हायड्रोकार्बन साठे, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि भारतीय वस्तूंसाठीची बाजारपेठ म्हणून असलेली क्षमता यात दडलेले आहे.
त्याचप्रमाणे मध्य आशियाई देशांसाठी भारत ही केवळ एक वाढती बाजारपेठच नाही, तर या प्रदेशात आधीच मोठा प्रभाव असलेल्या चीन आणि रशिया या प्रमुख शक्तींना एक 'तिसरा पर्याय' देखील आहे. तरीही हे संबंध अधिक दृढ करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे संपर्क साधनांचा अभाव आहे. चीन आणि रशियाच्या विपरीत, भारताची कोणत्याही मध्य आशियाई देशाशी जमिनीवरील सीमा जोडलेली नाही आणि पाकिस्तानमधून जाणारा एकमेव भूमार्गही दुर्गम किंवा अनुपलब्ध आहे.
इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु इराणशी संबंधित संघर्षामुळे या उपक्रमाला मोठा फटका बसला आहे. इराणमार्गे भारताला मध्य आशियापर्यंत पोहोचता आले असते, परंतु इराणमधील संघर्ष आणि अमेरिकेचे निर्बंध यामुळे हा उपक्रम बऱ्याच अंशी थंडावला आहे. असे असले तरी भारत आशावादी आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सोमवारी सांगितले की, चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी "कायमस्वरूपी उपाय" शोधण्यासाठी भारत संबंधित प्रमुख घटकांशी चर्चा करत आहे. त्याचप्रमाणे रशिया, मध्य आशिया आणि इराण यांना जोडणारे रेल्वे, रस्ते आणि सागरी मार्गांचे जाळे असलेला 'आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्ग' (International North-South Transport Corridor) इराण आणि युक्रेनमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संथ गतीने पुढे सरकत आहे.
भौगोलिक अडथळे आणि संपर्क व्यवस्थेतील मर्यादा असूनही व्यापार संबंध विस्तारत आहेत, जे या संबंधांमधील अंगभूत क्षमता अधोरेखित करते. भारत आणि पाच मध्य आशियाई देशांमधील व्यापार 2025 मध्ये 2 अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे 200 कोटी डॉलर्स) जवळ पोहोचला; गेल्या 15 वर्षांत यात 3.5 पटीने वाढ झाली आहे. भारत मध्य आशियाई देशांकडून तेल, खते, कच्चा रेशीम आणि तांब्याच्या नळ्या (copper tubes) यांची आयात करतो, तर उत्पादित वस्तू, औषधे आणि कृषी उत्पादनांची निर्यात करतो. आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची इच्छा दोन्ही बाजूंनी दिसून येते. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान, पर्यटन आणि व्यापार संबंधांना चालना देण्यासाठी उझबेकिस्तानने भारतीय नागरिकांसाठी 30 दिवसांच्या 'व्हिसामुक्त' प्रवेशाची घोषणा केली.
भारत-उझबेकिस्तान संबंधांना 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी'च्या (comprehensive strategic partnership) पातळीवर नेण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. तसेच भारताला युरेनियमचा दीर्घकालीन पुरवठा करण्याच्या आराखड्यावर आणि दुर्मिळ खनिजांच्या (rare minerals) क्षेत्रातील सहकार्यावरही चर्चा केली. या चर्चा किर्गिस्तानमधील बिश्केक येथे आयोजित शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) 26 व्या शिखर परिषदेदरम्यान झाल्या.
सार्वभौमत्वावर भर देत मोदींनी आर्थिक संपर्कव्यवस्थेचा (कनेक्टिव्हिटी) पुरस्कार केला आणि ऊर्जा व व्यापाराशी संबंधित संघर्षांच्या जागतिक परिणामांवर भाष्य केले. "बाजारपेठांना जोडणाऱ्या, व्यापाराला चालना देणाऱ्या आणि विकासाच्या नवीन वाटा खुल्या करणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना भारताचा पाठिंबा आहे," असे मोदींनी नमूद केले. आता प्रश्न असा पडतो की, भारत चीनपेक्षा काही वेगळे देऊ शकतो का? मुख्य मुद्दा हा आहे की, भौगोलिक आणि भू राजकीय अडथळे पार करून भारत या प्रदेशातील आपल्या हितसंबंधांचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रभावात करू शकेल का?विशेषतः अशा क्षेत्रात जिथे चीनचे स्वतःचे हितसंबंध आणि प्रभाव आधीच विस्तारत आहेत.
मध्य आशियासोबतचा चीनचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि हा प्रदेश 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'साठी एक महत्त्वपूर्ण पारगमन (ट्रान्झिट) आणि ऊर्जा मार्ग म्हणून काम करतो. 'चायना-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट' (एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष मल्टीमीडिया उपक्रम) नुसार, चीनची थेट परकीय गुंतवणूक केवळ तेल आणि वायू क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता उत्पादन, हरित ऊर्जा (सौर आणि पवन) आणि कृषी तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही विस्तारली आहे.
मध्य आशियातील चीनची गुंतवणूक 35 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, जी रशियाच्या गुंतवणुकीपेक्षाही अधिक आहे. याउलट, या प्रदेशातील भारताची एकूण संचित गुंतवणूक सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे आणि व्यापाराचे प्रमाण 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी आहे. विश्लेषकांच्या मते, जरी भारत चीनशी थेट स्पर्धा करू शकत नसला, तरी तो मध्य आशियाई देशांना चीनचे वाढते वर्चस्व संतुलित करण्यास मदत करणारा एक पर्याय देऊ शकतो.
तिलोत्तमा फाऊंडेशनमधील 'युरेशिया आणि पश्चिम आशिया केंद्रा'च्या प्रमुख आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मीना सिंग रॉय यांनी सांगितले, "मध्य आशियाई देशांची अशी इच्छा आहे की भारताने आपले प्रयत्न वाढवावेत आणि सहकार्याचा वेग कायम ठेवावा. भविष्यातील सहकार्याच्या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बँकिंग क्षेत्र, क्रीडा, पर्यटन, अन्न सुरक्षा, वस्त्रोद्योग, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांचा समावेश होतो." त्यांनी पुढे नमूद केले की, "भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील राजकीय आणि धोरणात्मक संबंध मजबूत असूनही, आर्थिक संबंध ही एक कमकुवत दुवा ठरली आहे." त्यांनी सुचवले की भारत मध्य आशियासाठी विशेष दूत नियुक्त करू शकतो. संबंध दृढ करण्याबाबत भारत आणि मध्य आशियाई देश या दोघांकडूनही राजकीय आणि धोरणात्मक स्वारस्य स्पष्टपणे दिसून येत असले, तरी अखेरीस या प्रदेशात भारत किती प्रभाव पाडू शकेल हे 'कनेक्टिव्हिटी'वरच अवलंबून असेल. कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या अभावीही भारत सक्रिय राहू शकतो आणि व्यापार वाढवण्याचे मार्ग शोधणे सुरू ठेवू शकतो. रॉय यांनी टिप्पणी केली, "आपण सहकार्याचा वेग कायम राखला पाहिजे. जर आपण 2027 मध्ये 'मध्य आशिया शिखर परिषद' आयोजित केली, तर ती 2028 मध्येही आयोजित केली पाहिजे."