एडीआर (ADR) आता केवळ 'पर्याय' नाही : मध्यस्थी आणि लवादाच्या परिषदांना सक्षम करण्याची गरज
संस्थांना मान्यता देण्यासाठी, केंद्रांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि प्रमाणित नैतिक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय मध्यस्थी परिषद आणि भारतीय लवाद परिषद महत्त्वपूर्ण आहेत. पी. माधव राव यांचा लेख.
Published : November 2, 2026 at 5:02 PM IST
पिढ्यानपिढ्या समाज एका मागासलेल्या कायदेशीर चौकटीनुसार चालत आला आहे. न्यायालयांमार्फत आक्रमक कायदेशीर कारवाई करणे ही संघर्ष निराकरणाची पूर्वनिर्धारित पद्धत मानली जाते, तर बाकी सर्व गोष्टींना 'पर्यायी' धोरण म्हणून संबोधले जाते. हेच मुळात सदोष आहे, विशेषतः अशा काळात जेव्हा जगभरातील अधिकृत न्यायालयीन व्यवस्था लाखो न सुटलेल्या प्रकरणांच्या ओझ्याखाली दबून जात आहेत.
समाज कायदेशीर विवाद कसे हाताळतो, या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची वेळ आली आहे. मध्यस्थी आणि लवादाला यापुढे पर्याय मानले जाऊ नये; उलट, ते विवाद निराकरणाचे मुख्य, प्राथमिक मार्ग बनले पाहिजेत आणि औपचारिक, न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर कारवाई हा खरा शेवटचा उपाय राहिला पाहिजे.
सामंजस्यपूर्ण तोडगा ही काही अलीकडची कायदेशीर नवकल्पना नाही, तर ती मानवी स्वभावात आणि सामाजिक उत्क्रांतीमध्ये खोलवर रुजलेली गोष्ट आहे. माणसांमध्ये सहकार्य करण्याची, तडजोड करण्याची आणि शांततेने संघर्ष सोडवण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. एकसंध, औपचारिक न्यायिक प्रणालींनी संघर्षांचे व्यापारीकरण करून ते लांबवण्यापूर्वी, पारंपरिक संस्कृती समुदायाच्या नेतृत्वाखालील करारांवरच भरभराटीस आल्या होत्या, ज्यामुळे आधुनिक अस्तित्वासाठी या सहकार्याच्या स्थितीकडे परत जाणे अत्यावश्यक झाले आहे.
मुख्य प्रवाहातील कायदेशीर चौकटीत सुधारणा का झाली पाहिजे हे पाहण्यासाठी, औपचारिक न्यायव्यवस्थेवर येणाऱ्या प्रचंड दबावाचा विचार करण्याची गरज आहे. भारतीय न्यायालयांमध्ये अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पाच कोटींहून अधिक खटल्यांचा मोठा भार आहे. खटलेबाजी स्वाभाविकपणेच एक प्रतिपक्षी वातावरण निर्माण करते, ज्यामुळे पक्षकारांना कठोर कायदेशीर भूमिका घेण्यास भाग पाडले जाते. आर्थिक संसाधने कमी होतात, अनेक वर्षांचा उत्पादक वेळ वाया जातो आणि वैयक्तिक, व्यावसायिक संबंध अपरिवर्तनीयपणे खराब होतात. नेमक्या याच कारणामुळे, न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील खटलेबाजीला निराकरणाचे प्राथमिक साधन मानणे योग्य वाटत नाही.
सध्याची व्यवस्था 'झिरो-सम' (शून्य-बेरीज) तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे, ज्यात एका पक्षाला जिंकण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाचा पराभव होणे आवश्यक असते; आणि हे तत्त्वज्ञान मानवी वादाचे स्वरूप मुळातच चुकीच्या पद्धतीने समजून घेते. बहुतेक संघर्ष हे द्वेषभावनेऐवजी गैरसंवाद, अपेक्षांमधील तफावत किंवा संरचनात्मक अकार्यक्षमतेतून निर्माण होतात, परंतु कायदेशीर व्यवस्था त्यांना प्रक्रियात्मक शत्रुत्वाच्या माध्यमातून चिरडून टाकते, ज्यामुळे संबंधित पक्षकार दुरावतात आणि त्यांचे दृष्टिकोन अधिक कठोर होतात.
जेव्हा आपण संस्थात्मक पूर्वग्रह काढून टाकतो, तेव्हा माणसे स्वाभाविकपणे वाटाघाटी आणि तडजोडीद्वारे वाद सोडवतात. व्यावसायिक विवाद निराकरण चौकट केवळ या मूलभूत वैशिष्ट्याला अधिक मोठ्या प्रमाणावर विश्वासार्ह कायदेशीर प्रणालींमध्ये रूपांतरित करते. मध्यस्थतेमध्ये, एक तटस्थ तृतीय पक्ष मतभेद असलेल्या व्यक्तींना एका खासगी ठिकाणी परस्पर स्वीकारार्ह, नाविन्यपूर्ण तोडगा काढण्यास मदत करतो.
पक्षकार सुरक्षितपणे आपल्या तक्रारी मांडू शकतात आणि निकालावर सक्रियपणे नियंत्रण ठेवू शकतात, ज्यामुळे सार्वजनिक न्यायालयीन लढाईत संबंध नष्ट करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण होते. मध्यस्थ असे करार घडवून आणू शकतो जे मूळ भावनिक आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करतात, ज्यामुळे कराराची पुनर्रचना, खासगी माफी किंवा बदललेल्या व्यावसायिक पद्धती यासारखे दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर परिणाम साधता येतात. मध्यस्थता मानवी स्वातंत्र्याचा आदर करते आणि वाद घालणाऱ्या पक्षांमध्ये अधिकारांचे पुनर्वितरण करून परस्पर आदराची संस्कृती विकसित करते.
जेव्हा एक संरचित, बंधनकारक निर्णय आवश्यक असतो, तेव्हा संस्थात्मक लवाद न्यायालयांमधील प्रक्रियात्मक अडथळ्यांशिवाय कार्यक्षमता प्रदान करतो, ज्यामुळे निवाड्यांना न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याइतकेच कायदेशीर वजन प्राप्त होते. पक्षकार त्यांच्या समस्येशी संबंधित विशिष्ट तांत्रिक क्षमता असलेल्या लवादकर्त्यांची निवड करू शकतात, जसे की गुंतागुंतीची बौद्धिक संपदा, सागरी कायदा किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार.
हे पारंपरिक न्यायालयांच्या विरुद्ध आहे, जिथे सामान्य ज्ञान असलेल्या न्यायाधीशांना अत्यंत विशेषीकृत व्यवसायांबद्दल स्वतःला झटपट शिक्षित करावे लागते, ज्यामुळे अनेकदा सदोष निर्णय घेतले जातात. शिवाय, जरी सार्वजनिक न्यायालयीन नोंदींमुळे प्रतिष्ठा डागाळू शकते आणि मौल्यवान कॉर्पोरेट माहिती धोक्यात येऊ शकते, तरी संस्थात्मक चौकट पूर्ण गोपनीयतेची खात्री देते, ज्यामुळे पक्षकारांना बाह्य उघडकीस येण्याच्या भीतीशिवाय उघडपणे वाटाघाटी करता येतात.
या सौहार्दपूर्ण मार्गांचा मर्यादित अवलंब हा संस्थात्मक जडत्व आणि प्रणालीगत समर्थनाच्या अभावामुळे आहे. लवादाच्या बाजूने असलेले कायदेशीर उपक्रम सहसा न्यायालयीन अतिरेकामुळे कमकुवत होतात. जेव्हा न्यायालये लवादांच्या निवडीमध्ये वारंवार हस्तक्षेप करतात किंवा निकाल रद्द करण्यासाठी अपील ऐकतात, तेव्हा ते कार्यक्षम निराकरणाला पुन्हा संथ गतीने चालणाऱ्या खटल्यांमध्ये बदलतात.
न्यायालयाबाहेर घेतलेला बंधनकारक निर्णय हा कायद्याच्या राज्यासाठी धोका नसून, उलट त्याचीच सर्वोच्च अभिव्यक्ती आहे. खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नियामक प्राधिकरणांनी व्यापार, कौटुंबिक आणि दिवाणी प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र, व्यावसायिकरित्या चालवल्या जाणाऱ्या परिषदांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. राज्य न्यायालयांनी मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्थांशी सक्रियपणे संलग्न होऊन प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपवली पाहिजेत, ज्यामुळे लोकांचा विचार खटल्यांच्या धमक्यांपासून थेट संवादाकडे वळेल. या बदलासाठी विधी महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक दृष्टिकोनातही बदल आवश्यक आहे, जेणेकरून भावी कायदेतज्ज्ञांना न्यायालयातील लढवय्ये म्हणून नव्हे, तर एकमताचे शिल्पकार म्हणून तयार करता येईल.
भारतात हा आमूलाग्र बदल प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, सरकारने 2023 च्या मध्यस्थी कायद्याद्वारे आणि 1996 च्या लवाद आणि सलोखा कायद्यातील सुधारणांद्वारे एक भक्कम पाया तयार केला आहे. मात्र, जलद कार्यान्वयन अंमलबजावणीशिवाय केवळ कायदेशीर हेतूने खोलवर रुजलेल्या खटलेबाजीच्या सवयी बदलता येणार नाहीत. भारतीय मध्यस्थी परिषद (MCI) आणि भारतीय लवाद परिषद (ACI) यांना पूर्णपणे कार्यान्वित करून सक्षम करण्याची तातडीची गरज आहे.
संस्थांना मान्यता देणे, केंद्रांचे मूल्यांकन करणे, निष्पक्ष व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देणे आणि प्रमाणित नैतिक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे यासाठी ही सर्वोच्च नियामक प्राधिकरणे महत्त्वपूर्ण आहेत. MCI आणि ACI यांना सशक्त, स्वायत्त संस्था म्हणून सक्रिय केल्याने धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील दरी कमी होईल, भारत विवाद निराकरणाचे जागतिक केंद्र बनेल आणि एकमतावर आधारित न्यायाला त्याचे योग्य स्थान पुन्हा प्राप्त होईल.
(लेखक परिचय - या लेखाचे लेखक पी. माधव राव हे संयुक्त राष्ट्रांचे माजी आंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ सल्लागार आहेत.)
(टीप : येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये केवळ लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ती ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)