हुथी आणि इराकी मिलिशियांच्या कारवायांनी इराणशी संबंधित संघर्ष अधिक वाढवला
येमेनमधील सना येथे सौदी नेतृत्वाखालील आघाडीच्या विरोधात हुथी समर्थकांनी एका रॅलीत सहभाग घेतला.
Published : August 2, 2026 at 4:32 PM IST
नवी दिल्ली: इराणशी संबंधित सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा निघण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट हा संघर्ष इराणच्या सीमा ओलांडून इतर देशांपर्यंत पसरत आहे आणि त्यात येमेनचे हुथी बंडखोर आणि इराकमधील सशस्त्र गट (मिलिशिया) यांसारख्या घटकांचाही समावेश होत आहे; हे घटक यापूर्वी प्रादेशिक संघर्षापासून बऱ्याच अंशी अलिप्त राहिले होते. सागरी क्षेत्रात संघर्षाची एक नवीन आघाडी उघडत असून, हुथींनी लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीमधील जहाजांना लक्ष्य केलंय.
दरम्यान, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने इराकमधील मिलिशिया गटांविरुद्ध केलेल्या मोठ्या हल्ल्यांमुळे या प्रादेशिक संघर्षाला एक नवीन वळण मिळालंय. हिजबुल्ला आणि हमासप्रमाणेच हुथी आणि इराकमधील मिलिशिया हे इराणच्या अनौपचारिक 'अॅक्सिस ऑफ रेसिस्टन्स' (प्रतिकाराचा अक्ष) या आघाडीचा भाग मानले जातात; अमेरिका आणि इस्रायलला विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर हे सर्व गट एकवटलेले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या शांतता करारांतर्गत हमासने तत्त्वतः शस्त्रे खाली ठेवण्याचे मान्य केलंय आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर हिजबुल्ला कमकुवत झालाय; असे असतानाही हुथी आणि इराकमधील मिलिशिया गटांनी अमेरिका आणि सौदी अरेबियाविरुद्ध तणाव वाढवण्याची धमकी दिलीय. यामुळे इराणशी संबंधित संघर्षात नवीन आघाड्या उघडल्या आहेत.
हुथी बंडखोरांकडून सागरी वाहतुकीला धोका – लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीमधील जहाजांना लक्ष्य करून हुथी बंडखोरांनी या भागातील सागरी वाहतुकीसमोर मोठे संकट निर्माण केलंय. हे जलमार्ग युरोप आणि आशिया यांच्यातील व्यापारासाठी महत्त्वाचे आहेत आणि सौदी अरेबियातून होणाऱ्या तेल निर्यातीचा मार्ग म्हणूनही काम करतात. 20 जुलै रोजी सौदी अरेबियाने सना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर केलेले हल्ले आणि येमेनच्या एका बंदरावर लादलेले निर्बंध यांच्या प्रत्युत्तरात हुथी बंडखोरांनी सागरी नाकेबंदीची घोषणा केली. हल्ल्यांची देवाणघेवाण आणि नाकेबंदीची धमकी यामुळे सौदी अरेबिया आणि हुथी बंडखोर यांच्यातील तणाव प्रचंड वाढलाय; गेल्या काही वर्षांपासून पाळली जाणारी अनौपचारिक युद्धबंदी आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. हुथी बंडखोरांनी यापूर्वीही लाल समुद्रातील सागरी वाहतूक विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आता होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील जहाजांना लक्ष्य केल्यामुळे हा धोका अधिकच गंभीर झाला आहे.
हुथी कोण आहेत? - हुथी चळवळ 1990 च्या दशकात उदयाला आली आणि ती 'झैदी' समुदायाचे प्रतिनिधित्व करते; हा समुदाय उत्तर येमेनमध्ये केंद्रित असलेला शिया मुस्लिम अल्पसंख्याक गट आहे. या गटाची स्थापना दिवंगत हुसेन अल-हुथी यांनी केली आणि त्यांच्याच नावावरून या गटाला 'हुथी' असे नाव पडले; सध्या याचे नेतृत्व त्याचा भाऊ, अब्दुल मलिक अल-हौथी करत आहे. 'काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स'च्या 'ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रॅकर'नुसार, हौथी बंडखोर हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त येमेनी सरकार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक लष्करी आघाडी आणि दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांचे समर्थक यांसारख्या देशांतर्गत राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध लढत आहेत. या संघर्षात हौथी आणि येमेनी सरकारला पाठिंबा देणारा सौदी अरेबिया हे अनेक वर्षांपासून एकमेकांचे विरोधक राहिले आहेत.
या महिन्यात येमेनच्या 33 टक्के भूभागावर नियंत्रण असलेल्या या गटाने सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' (Aramco) या राष्ट्रीय तेल कंपनीच्या सुविधांवर हल्ले केले आणि सौदीच्या तेल टँकर्सवर गोळीबार केला, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर संकट निर्माण झाले. याला प्रत्युत्तर म्हणून तेल वाहतुकीसाठी या मार्गावर अवलंबून असलेल्या सौदी अरेबियाने 'बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनी', 'लाल समुद्र' (Red Sea) आणि 'अदनचे आखात' (Gulf of Aden) यांतून जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी 14 देशांची बहुराष्ट्रीय सागरी संरक्षण आघाडी स्थापन केलीय. अहवालांनुसार, सौदी अरेबिया मध्य येमेनमध्ये हुथींविरुद्ध मोठ्या लष्करी आक्रमणाची तयारी करत आहे; यामध्ये सागरी आणि संभाव्यतः जमिनीवरील अशा दोन्ही प्रकारच्या मोहिमांचा समावेश असेल.
इराकमध्ये कार्यरत असलेले इराकस्थित मिलिशिया (सशस्त्र गट) हे सशस्त्र गटही आधीच अस्थिर असलेल्या परिस्थितीत सामील झालेत. हे गट 'पॉप्युलर मोबिलायझेशन फोर्सेस' (PMF) च्या छत्राखाली काम करतात. ही संघटना इराकमधील सुरक्षा यंत्रणेचाच एक भाग असून, त्यातील अनेक गटांचे इराणशी संबंध आहेत. 'रँड कॉर्पोरेशन'च्या 2020 च्या अहवालानुसार, PMF मध्ये 67 सशस्त्र गटांचा समावेश आहे, ज्यापैकी सुमारे 40 गट 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'च्या माध्यमातून इराणशी घट्ट जोडलेले आहेत. या गटाने इराक आणि सीरियामधील अमेरिकन सैन्यावर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. देशाची सुरक्षा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आणि ISIS चा विस्तार रोखण्यासाठी तत्कालीन इराकी पंतप्रधान नूरी अल-मलिकी यांनी 2014 मध्ये या गटाची स्थापना केली होती; आजही देशात त्यांचा प्रभाव महत्त्वपूर्ण आहे.
इराणशी संबंधित संघर्ष सुरू झाल्यापासून, या सशस्त्र गटांनी संपूर्ण प्रदेशात अमेरिकन मालमत्तेला, ज्यात लष्करी तळांचाही समावेश आहे, सातत्याने लक्ष्य केले आहे. 29 जुलै रोजी परिस्थिती अधिकच बिघडली; अमेरिकन सैन्याला आणि सौदीच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केल्याचा आरोप करत अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने इराकमधील विविध प्रांतांमधील PMF च्या तळांवर हल्ले केले. इराकच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने या हल्ल्यांचा ज्यामध्ये 'पीएमएफ'चे (PMF) 20 सदस्य मारले गेल्याचे वृत्त आहे. "इराकच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन" म्हणून निषेध केला आहे; तर दुसरीकडे संबंधित गटांनी या हल्ल्यांमध्ये आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे नाकारले आहे. या घडामोडींमुळे इराक या संघर्षात आणखी खोलवर ओढला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सौदी अरेबिया आणि कुवेत यांनी आता इराकी सरकारला आवाहन केले आहे की, त्यांनी या मिलिशिया गटांना ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यापासून रोखावे.
आता पुढे काय होईल, याचा विचार करता हुथी बंडखोरांनी हिंसाचार अधिक तीव्र करण्याची धमकी दिलीय आणि इराकी सरकार या बंडखोर गटांवर नियंत्रण मिळवू शकेल की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, हे गट आपण इराणचे 'प्रॉक्सी' (इराणच्या वतीने काम करणारे प्रतिनिधी) नसल्याचा दावा करतात आणि आपली स्वतःची स्वतंत्र उद्दिष्टे असल्याचे सांगतात. तरीही या सर्व गोष्टींमुळे आधीच अस्थिर असलेल्या प्रादेशिक परिस्थितीत एक धोकादायक नवीन पैलू जोडला गेलाय. या भागातील जहाजांना लक्ष्य करणे हे राष्ट्रांसाठी एक मोठे संकट निर्माण करते. जरी भारत यात थेट सहभागी नसला, तरी काळा समुद्र (Black Sea) ते तांबडा समुद्र (Red Sea) आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) या पट्ट्यातील जहाज वाहतुकीच्या मार्गांवर वाढत्या हल्ल्यांमुळे भारतासमोरही धोके निर्माण झाले आहेत.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 88 टक्के तेल इराक, रशिया आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांकडून आयात करतो; परिणामी, जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय आल्यास तेल, विमा आणि मालवाहतुकीच्या (फ्रेट) खर्चात वाढ होईल. केवळ ऊर्जा सुरक्षेचाच प्रश्न नाही, तर भारतीय खलाशांची सुरक्षा ही देखील एक प्रमुख चिंता आहे; कारण भारत हा जगातील खलाशांचा दुसरा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. पश्चिम आशिया आणि काळ्या समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये किमान 17 भारतीय खलाशांनी आपला जीव गमावला आहे. हुथी बंडखोर आणि इराकी मिलिशियांच्या सहभागामुळे हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होत आहे आणि जागतिक जहाज वाहतूक मार्गांवर निर्माण झालेल्या या धोक्याचा फटका भारतासारख्या, संघर्ष क्षेत्रापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या देशांनाही बसू शकतो.