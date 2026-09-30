भारत अमेरिका 'संबंधांच्या भविष्यातील वाटचाली'बाबत प्रश्नचिन्ह असतानाच अमेरिकन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची भारतभेट
अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'च्या शिष्टमंडळानं संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांची भेट घेतली आणि संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक, तांत्रिक सहकार्यावर चर्चा केली.
Published : September 30, 2026 at 4:01 PM IST
नवी दिल्ली - अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'च्या द्विपक्षीय शिष्टमंडळाच्या भेटीमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील निरंतर संवाद सुरूच असल्याचं स्पष्ट होतंय. या भेटीदरम्यान प्रामुख्याने दोन्ही देशांमधील "संबंधांच्या भविष्यातील वाटचालीवर" चर्चा करण्यात आली.
ही भेट अशावेळी होत आहे जेव्हा द्विपक्षीय संबंधांबाबत बरीच अनिश्चितता आहे. एका बाजूला अमेरिका चीन आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान यांच्याशी असलेले आपले संबंध नव्याने आखत आहे, तर दुसरीकडे भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्काचे (टॅरिफ) संकट घोंघावत आहे. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, भारत-अमेरिका संबंधांमधील हा तणाव अल्पकालीन आहे की, चीनविरुद्धचा एक भक्कम आधारस्तंभ म्हणून भारताशी असलेले अमेरिकेचे संबंध ज्या मूळ पायावर उभे होते, त्यातच आता बदल होत आहेत?
या सर्व अनिश्चिततेच्या वातावरणात संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हा द्विपक्षीय संबंधांचा असा एक पैलू आहे जो मजबूत राहिला आहे. 'हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटी'चे अध्यक्ष आणि प्रतिनिधी (काँग्रेस सदस्य) ब्रायन मास्ट यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांची भेट घेतली. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी "संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक आणि तांत्रिक सहकार्यावर विशेष भर" देत विकसित होत असलेल्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीबाबत चर्चा करण्यात आली.
अमेरिका आपला देशांतर्गत औद्योगिक पाया बळकट करण्यास उत्सुक आहे, तर जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्रास्त्र खरेदीदारांपैकी एक असलेला भारत तंत्रज्ञान आणि संयुक्त उत्पादनाच्या शोधात आहे. परंतु संरक्षण क्षेत्रातील संबंध बळकट होत असले, तरी ते संबंधांमधील सर्वात मोठ्या तणावापासून म्हणजेच व्यापारापासून पूर्णपणे अलिप्त नाहीत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात, भू-राजकीय दबाव टाकण्यासाठी आयात शुल्क आणि निर्बंध ही अमेरिकेची पसंतीची हत्यारे बनली आहेत; यात अमेरिकेचे मित्र आणि प्रतिस्पर्धी अशा दोघांनाही आयात शुल्काचे धोके आणि वाढीचा सामना करावा लागत आहे.
रविवारी, 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'च्या शिष्टमंडळानं परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांची भेट घेतली. या बैठकीत 'सँक्शन्स ऑन रशिया अँड इराण ॲक्ट' (SRIA) - 2026 बाबत चर्चा झाली; या कायद्यांतर्गत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियन तेलाच्या खरेदीदारांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळतो.
भारताला भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करणारे मास्ट आणि त्यांच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळातील बहुतांश सदस्यांनी या निर्बंध कायद्याचं समर्थन केलं होतं. हा कायदा 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'मध्ये 262 विरुद्ध 159 अशा मतांनी मंजूर झाला होता. ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर 2026 रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नमूद केलं की, मिस्री आणि अमेरिकन शिष्टमंडळ यांच्यातील बैठकीत या विधेयकावर चर्चा झाली. "या चर्चेत भारत-अमेरिका संबंधांच्या सर्व पैलूंचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये नुकत्याच मंजूर झालेल्या SRIA कायद्याचाही समावेश होता..." असं त्यांनी 'एक्स' (X) वरील एका निवेदनात म्हटलं आहे.
रशियाकडून तेल आयात केल्यामुळे भारताचे रशियासोबतचे संबंध अधिक बळकट झालेत. मात्र, ज्या मुद्द्यामुळे भारत-रशिया संबंधांना चालना मिळाली, तोच मुद्दा आता भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाचे कारणही बनला आहे. अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीवर सातत्याने टीका करत आहेत. हा नवीन कायदा अशावेळी आला आहे जो भारतासाठी अत्यंत गैरसोयीचा आहे; कारण आपल्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला इंधन पुरवण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी वाढवून भारताने इराणमधील संघर्षामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता यशस्वीपणे टाळली होती.
या निर्बंधांच्या कायद्यामुळे, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात संभाव्य व्यत्यय येण्याच्या शक्यतेची तयारी करत आहेत. याचं कारण केवळ अमेरिकेच्या निर्बंधांची भीती हेच नाही, तर चीनकडून रशियाच्या तेलाची वाढती खरेदी हे देखील आहे. जून महिन्यात रशियाकडून होणाऱ्या भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीनं उच्चांक गाठला आणि हे प्रमाण दररोज विक्रमी 2.6 दशलक्ष बॅरल्सपर्यंत पोहोचले. ऊर्जा सुरक्षेबाबतची अनिश्चितता भारताला परवडू शकत नाही. चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश असलेल्या भारतासाठी, तेल आयातीतील कोणताही व्यत्यय देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर त्वरित आव्हान निर्माण करतो.
जयस्वाल यांनी वारंवार या गोष्टीवर भर दिला आहे की, "ऊर्जा स्रोत निवडणे" ही बाब भारताच्या राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे. "आम्ही हे स्पष्ट केलं आहे की, आमच्या 1.4 अब्ज लोकांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करणं ही एक अनिवार्य बाब आहे. आम्ही विविध स्रोतांकडून इंधन खरेदी करणं सुरूच ठेवणार आहोत," असं जयस्वाल यांनी 18 सप्टेंबला एका ब्रीफिंगमध्ये सांगितलय.
भारतानं व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी वाढवली असली तरी जिथे जानेवारी 2026 मधील लष्करी हस्तक्षेपानंतर अमेरिकेनं तेथील मोठ्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवल होतं, रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत अमेरिकेकडून भारतावर येणारा दबाव हा भारत-अमेरिका संबंधांमधील तणावाचा एक मुद्दा बनून राहिला आहे. विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या या भेटीचा उद्देश भारतातील राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेणे हा देखील असावा.
"या भेटीमागे एक विशिष्ट रणनीती आहे; 'ब्रिक्स' (BRICS) परिषद आणि रशियावरील निर्बंधांचे विधेयक या दोन घटना एकापाठोपाठ एक घडल्या. त्यानंतरची परिस्थिती जाणून घेण्याची त्यांची इच्छा असेल," असं व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञ बिस्वजित धर यांनी सांगितलं. "तेल आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबतचा निर्णय हा आमचा सार्वभौम निर्णय आहे, असं सांगून परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) प्रामुख्याने हाच संदेश देत आहे की, आम्ही रशियापासून स्वतःला दूर करणार नाही."
भारत-अमेरिका संबंधांना अमेरिकेत दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचा (डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन) पाठिंबा राहिला आहे, तरीही अनेक राजकारण्यांनी यावर टीकाही केली आहे. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे, विशेषतः मित्र राष्ट्रांविरुद्धच्या त्यांच्या 'टॅरिफ' (आयात शुल्क) धोरणांमुळे, काहीसा तणाव निर्माण झाला होता. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही या संबंधांचा काही पाया डळमळीत झाल्याचे दिसून आलं आहे. 2011 मध्ये पाकिस्तानमधील ॲबोटाबाद येथे अमेरिकेच्या 'नेव्ही सील्स'ने ओसामा बिन लादेनला ठार मारल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचे संबंध खालावले होते; त्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेनं भारताकडे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखणारा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून दीर्घकाळापासून पाहिलं आहे. परंतु, शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या अलीकडील भेटीतून हे स्पष्ट झालं आहे की, ट्रम्प यांनी चीनसोबतचे संबंध स्थिर करण्याचा आणि त्यातील शत्रुत्वाची भावना कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा पूर्णपणे संपलेली नसली तरी ती सध्या हाताळली जात आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे की, चीन-अमेरिका संबंध अधिक दृढ झाल्याचा भारतावर काय परिणाम होईल आणि विशेषतः ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिका भारताकडे बीजिंगला रोखण्यासाठीचा एक पर्याय म्हणून पाहणे सुरू ठेवेल का? शी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांनी "परस्पर आदर, निष्पक्षता आणि परस्पर सहकार्यावर आधारित धोरणात्मक स्थैर्यासाठी चीन-अमेरिका संबंध" विकसित करण्यावर सहमती दर्शवली. तसंच, 30 अब्ज डॉलर्सच्या परस्पर आयात शुल्कात कपात करणे आणि नोव्हेंबरमध्ये संपणारा व्यापार तह (ट्रेड ट्रूस) आणखी दोन महिन्यांनी वाढवणे यांवरही एकमत झालं. यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल बीजिंगवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादून वॉशिंग्टन चीनसोबतचा हा व्यापार तह मोडेल का?
भारताच्या बाबतीत कदाचित हाच निकष लागू होणार नाही; कारण विश्लेषकांच्या मते, व्यापारविषयक मुद्द्यांवर भारतावर दबाव टाकण्यासाठी ट्रम्प या परिस्थितीचा वापर करू शकतात. तरीही, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध स्थिर झाल्यामुळे अशी चर्चाही सुरू झाली आहे की, हे 'जी-2' (G-2) रचनेचे स्वरूप धारण करू शकते ज्याचा उल्लेख खुद्द ट्रम्प यांनीही यापूर्वी केला आहे. "अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अनौपचारिक 'जी-2' रचनेमुळे अमेरिकेच्याच मित्र राष्ट्रांचे खरे नुकसान होईल; कारण त्यांना अमेरिकेच्या अनिश्चित धोरणांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील," असं मत धोरणात्मक विषयांचे अभ्यासक ब्रह्म चेलानी यांनी 'एक्स' (X) वर व्यक्त केलय. "खऱ्या अर्थाने बहुध्रुवीय आशियाच्या आपल्या दृष्टिकोनाशी 'जी-2' चौकट मूलभूतपणे विसंगत आहे, असे भारताला वाटतं."
असं असले तरी, भारतासाठी अमेरिकेसोबतचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य, 'क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी फोरम' (क्वाड) द्वारे 'क्रिटिकल मिनरल्स'ची (महत्त्वाची खनिजे) पुरवठा साखळी निर्माण करणे, अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन वाढवणे यांसारख्या आघाड्यांवर दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करत आहेत. जून महिन्यात, अमेरिकेने भारताच्या M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्झर्ससाठी 482.2 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजित मूल्य) किमतीचे सहाय्यक पॅकेज आणि स्वतंत्रपणे AH-64E अपाचेसाठी 198.2 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजित मूल्य) किमतीच्या सहाय्यक सेवांच्या विक्रीची घोषणा केली. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराबाबतही चर्चा सुरू आहे; मात्र, अमेरिकन बाजारपेठेत भारताच्या स्पर्धकाला कमी आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू होईल की नाही, या अनिश्चिततेमुळे या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यास विलंब होत आहे.
"हा व्यापार तणाव इतक्या लवकर निवळणार नाही. व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि भारताला अमेरिकेकडून खरेदी करण्यास भाग पाडण्यासाठी ट्रम्प अत्यंत उत्सुक आहेत. ते आपल्यासमोर विविध मागण्यांचा भडिमार करत राहतील आणि विविध प्रकारच्या आयात शुल्काची (टॅरिफची) धमकी देत राहतील. परिणामी, परस्पर विश्वासाची कमतरता निर्माण होईल," असं धर यांनी म्हटलय.