एका धाडसी धोरणाला अखेर फासला हरताळ : भारताच्या 2025 च्या भूकंपीय संहितेची माघार

2025 मध्ये, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने नवीन भूकंप डिझाइन कोड अंतर्गत भारतानं एक नवीन सुधारित भूकंपीय क्षेत्र नकाशा जारी केला, मात्र त्याला तिलांजली देण्यात आली.

सेस्मोग्राफ
सेस्मोग्राफ, प्रातिनिधिक चित्र (IANS)
author img

By C P Rajendran

Published : March 11, 2026 at 4:01 PM IST

5 Min Read
केंद्र सरकार आता नवीन भूकंपीय संहिता मागे घेण्याच्या तयारीत आहे, जी वैज्ञानिक समुदायानं भूकंप आणि त्यांच्या भारतावरील संभाव्य परिणामांबद्दल जे काही जमा केलं आहे त्यावर आधारित होती. भारतीय पद्धती समकालीन जागतिक मानकांशी जुळवून घेण्याचा हा एक खरा प्रयत्न आहे.

भूकंप क्षेत्रीकरण नकाशा भारतातील वेगवेगळ्या प्रदेशांचे त्यांच्या भूकंपीय धोक्याच्या क्षमतेवर आधारित वर्गीकरण करतो. तो एक महत्त्वाचा उद्देश पूर्ण करतो, ते म्हणजे भूकंपांना तोंड देण्यासाठी संरचना किती मजबूत असाव्यात हे ठरवणे, त्याद्वारे इमारत संहिता आणि पायाभूत सुविधा नियोजनाचे मार्गदर्शन करणे यांचा समावेश होतो.

2025 ची पुनरावृत्ती: एक मूलगामी सुधारणा - भारताने नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने विकसित केलेल्या नवीन भूकंप डिझाइन कोड (IS 1893:2025) अंतर्गत एक नवीन सुधारित भूकंपीय क्षेत्रीकरण नकाशा जारी केला. ही सुधारणा व्यापक वैज्ञानिक डेटावर आधारित होती, ज्यामध्ये फॉल्ट सिस्टम, जास्तीत जास्त-संभाव्यता घटना, क्षीणन वैशिष्ट्ये, टेक्टोनिक सेटिंग्ज आणि लिथोलॉजी यांचा समावेश होता.

मागील वर्गीकरणात, भारतीय भूभाग चार भूकंपीय झोनमध्ये विभागला गेला होता : झोन II, III, IV आणि V, ज्यामध्ये झोन V सर्वाधिक धोका दर्शवितो. नवीन वर्गीकरणातील अद्ययावत नकाशामध्ये भूकंपाच्या धोक्याच्या वितरणाची अधिक सूक्ष्म समज प्रतिबिंबित करणारा एक नवीन सर्वाधिक जोखीम असलेला झोन VI सादर केला आहे. सर्वात नाट्यमय बदल म्हणजे झोन VI या नवीन सर्वाधिक जोखीम असलेल्या श्रेणीची निर्मिती, ज्यामध्ये संपूर्ण हिमालयीन पट्टा आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे भारताच्या सर्वोच्च भूकंपाच्या धोक्याच्या वर्गीकरणात समाविष्ट केली गेली आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशाची अत्यंत आणि पूर्वी कमी लेखलेली भूकंपीय क्षमता मान्य केली गेली आहे.

हे पुनर्वर्गीकरण एक मोठी वैज्ञानिक प्रगती दर्शवते, जे भारताच्या धोक्याच्या मूल्यांकनाला समकालीन जागतिक मानकांशी जुळवून घेते. बांधकाम खर्च, पायाभूत सुविधा नियोजन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, देशातील सर्वात भूकंपीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशांमधील सार्वजनिक सुरक्षेवरही याचा खोल परिणाम होतो.

वैज्ञानिक प्रगतीचा उलटफेर - मंगळवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या सल्ल्यानुसार, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अंतर्गत भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने देशाच्या भूकंप-प्रतिरोधक डिझाइन मानकांमध्ये सुधारणा करणारी नोव्हेंबर 2025 ची राजपत्र अधिसूचना मागे घेतली. माघार विशेषतः IS 1893 (भाग 1): 2025 च्या सातव्या पुनरावृत्तीला लक्ष्य करते, ज्यामध्ये भारतासाठी सुधारित भूकंपीय झोनेशन नकाशा समाविष्ट होता.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) नवीन संहितेच्या "तांत्रिक आणि आर्थिक चिंतांबद्दल" दिलेल्या इशाऱ्यानंतर हा हस्तक्षेप केला. मंत्रिमंडळाच्या कार्यालयीन निवेदनात म्हटलं आहे की ही सुधारणा "मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसह चालू आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या डिझाइन आणि अंमलबजावणीवर भौतिकदृष्ट्या परिणाम करते".

अद्ययावत केलेल्या संहितेमुळे आधुनिक, कामगिरीवर आधारित भूकंपीय डिझाइनकडे एक महत्त्वपूर्ण झेप दिसून आली. त्यात भूकंपीय झोनिंग, डिझाइन स्पेक्ट्रा, कडकपणा आवश्यकता, दुहेरी प्रणाली तरतुदी आणि भू-तांत्रिक मूल्यांकनांमध्ये मूलभूत बदल करण्यात आले.

ही सुधारणा प्रगत संभाव्य भूकंपीय धोका मूल्यांकन (PSHA) पद्धतींद्वारे चालविली गेली, ज्यामध्ये भूकंपीय प्रक्रियांचे अधिक वास्तववादी अंदाज तयार करण्यासाठी ऐतिहासिक भूकंपीयता, सक्रिय दोष आणि इतर निकष एकत्रित केले गेले. वैज्ञानिक समुदायाच्या लक्षात आलं की भारताच्या भूभागाच्या 61%, जिथे सुमारे 75% लोकसंख्या राहते, मध्यम ते तीव्र भूकंपांना बळी पडते. नवीन नकाशाने शेवटी डेटा आणि अनुभव यांचा मेळ घातला.

जिंकलेला आर्थिक युक्तिवाद - बांधकाम लॉबीने नवीन भूकंपीय झोनिंग नकाशा मागे घेण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. विकासकांनी असा युक्तिवाद केला की प्रगत नियोजनातील प्रकल्पांसाठी मानके मध्येच बदलणे "तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य" आहे आणि त्यामुळे बांधकाम खर्च 20% वाढेल. एकट्या अहमदाबादमध्ये, नवीन आवश्यकतांमुळे अंदाजे 15 मोठे उंच इमारतींचे प्रकल्प रखडले होते.

खर्चाचे परिणाम लक्षणीय होते. सुधारित कोडमुळे बेस शीअर डिमांड 10-30 टक्क्यांनी वाढतात, अनियमिततेच्या तरतुदी कडक होतात आणि अधिक जटिल विश्लेषणे अनिवार्य होतात. मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी, मेट्रो शहरांमध्ये खर्च 30% ते 50% वाढू शकतो. मंत्रिमंडळाने नमूद केलं की कोड "मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनशी संरचित सल्लामसलत न करता सादर करण्यात आला".

माघार घेण्यापूर्वीची असमान अंमलबजावणी - माघार घेण्यापूर्वी, अंमलबजावणीने आधीच गोंधळ निर्माण केला होता. गुजरातमधील महानगरपालिकांनी अत्यंत भिन्न दृष्टिकोन स्वीकारला. अहमदाबाद महानगरपालिकेनं प्रकल्पांना तत्काळ कोड अंमलबजावणीचा आग्रह धरला आणि प्रकल्प रखडले. दरम्यान, सुरत, वडोदरा आणि राजकोटने सहा महिन्यांच्या संक्रमणकालीन कालावधीचा हवाला देत 2016 च्या कोड अंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देणं सुरू ठेवलं. अहमदाबादमधील विकासकांनी निषेध केला की शहराचा आग्रह "केंद्राच्या संक्रमण तरतुदीशी विसंगत" आहे.

धोरणाला हरताळ फासून उलट मार्गानं प्रवास म्हणजे 2016 च्या मानकांकडे परत जाणे, भारताच्या पायाभूत सुविधांना खरोखर सुरक्षित बनवणाऱ्या अर्थपूर्ण सुधारणा सोडून देणे हे स्पष्ट होतं. नवीन कोडमध्ये काय समाविष्ट होतं :

  • संभाव्य धोक्याच्या मूल्यांकनावर आधारित पूर्णपणे सुधारित भूकंप झोनिंग नकाशा
  • १० सेकंदांपर्यंत जमिनीची गती परिभाषित करणारा अद्ययावत डिझाइन स्पेक्ट्रा
  • माती-संरचनेच्या परस्परसंवादाच्या व्यापक तरतुदी
  • सुधारित द्रवप्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
  • भूकंपीय क्षेत्रांवर आधारित संरचनात्मक प्रणालींसाठी स्पष्ट नियम

हिमालयीन आणि अंदमान-निकोबार आर्कच्या भूगर्भीयदृष्ट्या नाजूक भागात, जिथे सरकार-पुरस्कृत प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जात आहेत, या भागात मागे जाण्याचा अर्थ असा आहे की या प्रदेशाला तोंड द्यावं लागणाऱ्या भूकंपीय वास्तवासाठी अपुऱ्या असलेल्या मानकांनुसार बांधकाम सुरू ठेवणे. अर्थात आधीच जोखलेल्या धोक्याला थेट आमंत्रण देणं.

भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एकाचे परिणाम विचारात घ्या : ग्रेट निकोबार बेटावरील गॅलाथिया खाडी येथे नियोजित भव्य ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट. आता मागे घेतलेल्या 2025 च्या भूकंपीय संहितेनुसार, संपूर्ण प्रकल्प स्थळ नव्याने तयार केलेल्या झोन VI मध्ये ठेवले आहे - हा प्रदेशाचा अत्यंत भूकंपीय धोका मान्य करून, हा सर्वात जास्त धोका असलेल्या श्रेणीत आहे.

कोड गेल्यानंतर, बांधकाम व्यावसायिकांना झोन VI ने मागितलेल्या मानकांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. ते मागे घेतलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देऊन भूकंपीय जोखीम कमी करू शकतात आणि 2016 च्या कमी कठोर मानकांनुसार बांधकाम सुरू ठेवू शकतात - अशा प्रदेशात जिथे शास्त्रज्ञ स्पष्टपणे इशारा देतात की अशा पायाभूत सुविधांसाठी जुनी मानके अयोग्य आहेत.

बांधकाम उद्योगाच्या प्रवक्त्यांपैकी एकाने या माघारीचं स्वागत करताना म्हटलं की नवीन संहिता "संबंधितांशी सल्लामसलत न करता" तयार करण्यात आल्या आहेत. परंतु या बचावामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो : जेव्हा जीवन-सुरक्षा मानकांचा विचार केला जातो - जिथे दावे रुपयांमध्ये नव्हे तर मानवी जीवनांमध्ये मोजले जातात - तेव्हा भागधारकांचा सल्ला, म्हणजेच खर्चाबद्दल काळजी करणारे बांधकाम व्यावसायिक, भूकंपाच्या धोक्याबद्दल वैज्ञानिक सहमतीपेक्षा पुढे जावे का?

सरकारने पुढील कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी संबंधितांशी सल्लामसलत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही ज्या वैज्ञानिक समुदायाच्या दशकांच्या संशोधनानं आता सोडून दिलेल्या संहितेची माहिती दिली आहे त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचे कोणतेही समांतर आवाहन नाही. भूकंपशास्त्रज्ञ, भूकंप अभियंते आणि धोका मूल्यांकन तज्ञ - ज्यांचे ज्ञान या प्रगतीशील सुरक्षा मानकाला आधार देते - तेच लोक ते मागे घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या चर्चेतून स्पष्टपणे अनुपस्थित आहेत.

भारताने आता 2016 च्या मानकांनुसार बांधकाम सुरू ठेवले पाहिजे, अशा जगात जिथे भूकंपाच्या धोक्याची वैज्ञानिक समज बरीच प्रगत झाली आहे. धाडसी धोरण मागे घेण्यात आले. वैज्ञानिकांना प्रश्न पडला आहे की, जोखीम चांगल्या प्रकारे जाणणाऱ्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा न करता हे धोरण मागे का घेतले गेले हे आम्हाला अजूनही माहीत नाही. ज्या देशात 75% लोकसंख्या भूकंपप्रवण क्षेत्रात राहते, तिथे कोणाचा आवाज जास्त महत्त्वाचा असायला हवा - बांधकाम व्यावसायिकांचा की जीवन मूल्य जाणणाऱ्या शास्त्रज्ञांचा? खरं तर या प्रकारे जी प्रगती होऊ घातली आहे त्यातून दुसरं काही होणार नाही तर जास्तीत जास्त जीव जाण्याची टांगती तलवार मात्र कायम डोक्यावर असेल.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

