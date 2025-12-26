ETV Bharat / international

"अल्पसंख्याकांना जिवंत जाळण्यासारखे...", शेख हसीना यांची युनूस सरकारवर जोरदार टीका

बांगलादेशातील बिगर मुस्लिमांवर गंभीर अत्याचार केल्याचा आरोप शेख हसीना यांनी युनूस सरकारवर केला आहे.

Sheikh Hasina
माजी पंतप्रधान शेख हसीना (File Photo - ETV Bharat)
December 26, 2025

नवी दिल्ली : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. बांगलादेशातील बिगर मुस्लिमांवर गंभीर अत्याचार केल्याचा आरोप शेख हसीना यांनी युनूस सरकारवर केला आहे. गेल्या आठवड्यात बांगलादेशात एका हिंदू व्यक्तीची जमावानं हत्या केली होती. या घटनेचा संदर्भात देत शेख हसीना म्हणाल्या की, बेकायदेशीरपणे सत्ता बळकावलेला सध्याचा सत्ताधारी गट "धार्मिक अल्पसंख्याकांना जिवंत जाळून मारण्यासारखे भयानक पायंडे पाडत आहे".

ख्रिसमस निमित्त शेख हसीना यांचा संदेश : ख्रिसमसच्या निमित्तानं दिलेल्या संदेशात, शेख हसीना यांनी युनूस सरकारवर सर्व धर्म आणि समुदायांच्या लोकांना आपापल्या श्रद्धांचे पालन करण्याच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या, "युनूस सरकार बिगर मुस्लिमांवर अकल्पनीय अत्याचार करत आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांना जिवंत जाळण्यासारखे भयानक प्रकार घडवून त्यांनी एक दुर्दैवी पायंडा पाडला आहे. मला खात्री आहे की, बांगलादेशची जनता हा अंधकारमय काळ यापुढं चालू देणार नाही." याचबरोबर, "नाताळच्या या सणाच्या निमित्तानं, मी सर्व ख्रिश्चन बंधू-भगिनींना सुख, शांती आणि समृद्धीच्या शुभेच्छा देते. तसंच अंधाराची जागा प्रकाशानं घ्यावी. बांगलादेश चिरंजीव राहो," असंही शेख हसीना यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या आठवड्यात एका हिंदू व्यक्तीची हत्या : गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हसीना सरकार पायउतार झाल्यानंतर बांगलादेशातील अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध घडलेल्या घटनांच्या मालिकेमुळे हिंदू लोकसंख्या प्रभावित झाली आहे. गेल्या आठवड्यात, मैमनसिंग शहरात 25 वर्षीय हिंदू कामगार दीपू चंद्र दास यांना जमावानं मारहाण केली. त्यात त्यांच्या मृत्यू झाला. दरम्यान, बुधवारी रात्री उशिरा बांगलादेशातील राजबारी जिल्ह्यात जमावाच्या हल्ल्यात आणखी एका हिंदू व्यक्तीची हत्या करण्यात आली, ज्यामुळं देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसंच अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबतची चिंता अधिकच वाढली आहे.

गावकऱ्यांकडून आणखी एकावर कथितपणे हल्ला : द डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, अमृत मंडल यांच्यावर खंडणीच्या आरोपांवरून पांगशा उपजिलाच्या होसेंडांगा गावात गावकऱ्यांनी कथितपणे हल्ला केला. अमृत मंडल यांना सम्राट म्हणूनही ओळखलं जातं होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर ते रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी अमृत मंडल हे गंभीर जखमी अवस्थेत होते. त्यांना पांगशा आरोग्य संकुलात दाखल करण्यात आलं. मात्र, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पहाटे 2 वाजण्याच्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केलं, असं सहाय्यक पोलीस अधीक्षक देब्रता सरकार यांनी सांगितलं.

