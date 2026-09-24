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अमेरिकेत शी जिनपिंग यांचे जंगी स्वागत; डोनाल्ड ट्रम्प विमानतळावर स्वतः उपस्थित

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. याचा संपूर्ण जगावर परिणाम होऊ शकतो. संपूर्ण बातमी वाचा.

MEETING BETWEEN XI AND TRUMP
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 11:27 AM IST

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नवी दिल्ली: चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग अमेरिकेच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी वॉशिंग्टनला पोहोचले, जिथे विमानतळावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले. शी जिनपिंग हे त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांच्यासह बुधवारी सायंकाळी 'जॉइंट बेस अँड्र्यूज' येथे दाखल झाले. सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील ट्रम्प आणि शी यांच्यातील ही दुसरी शिखर बैठक आहे. या बैठकीत व्यापार, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सुरक्षा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग 23 ते 25 सप्टेंबर या कालावधीत अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. या भेटीचा जागतिक स्तरावर किती प्रभाव पडेल, हे दोन्ही देशांमधील मुख्य संघर्ष कसा हाताळला जातो यावर अवलंबून असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), तैवान आणि व्यापार या मुद्द्यांवर असलेला संघर्ष ते कसे हाताळतात आणि नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपणारा व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रातील 'युद्धविराम' (truce) पुढे वाढवला जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांना घेऊन आलेले विमान स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 5:39 वाजता मेरीलँडमधील 'जॉइंट बेस अँड्र्यूज' येथे उतरले; भारतीय वेळेनुसार ही वेळ गुरुवारी पहाटे 3:09 अशी होती. सायंकाळी 6:01 च्या सुमारास जेव्हा शी आणि पेंग विमानातून खाली उतरले, तेव्हा ट्रम्प आणि अमेरिकेच्या 'फर्स्ट लेडी' मेलानिया ट्रम्प विमानाच्या पायऱ्यांजवळ त्यांची वाट पाहत होते.

खरं तर हा स्वागत समारंभ महत्त्वपूर्ण मानला गेला, कारण 1962 नंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एखाद्या परदेशी नेत्याचे विमानतळावर स्वतः स्वागत केले होते; यापूर्वी 1962 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान हॅराल्ड मॅकमिलन यांचे विमानतळावर स्वागत केले होते. शी आणि पेंग विमानाबाहेर आल्यानंतर दोन्ही देशांचे नेते आणि त्यांच्या पत्नी यांनी थोडा वेळ संवाद साधला. डोनाल्ड ट्रम्प आणि मेलानिया हे शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नीचे स्वागत करण्यासाठी पुढे येताना दिसत आहेत.

या दोन नेत्यांची यापूर्वीची भेट मे महिन्यात ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौऱ्यादरम्यान झाली होती, परंतु तेव्हापासून परिस्थितीत खूप बदल झाले आहेत. ट्रम्प सध्या इराणसोबत सुरू असलेल्या वादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या वादामुळे ऊर्जेचे दर वाढले आहेत आणि देशांतर्गत महागाईत भर पडली आहे हे असे मुद्दे आहेत ज्यांचा परिणाम नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांवर होऊ शकतो. इराणसोबतच्या तणावामुळे वाढलेला खर्च पाहता त्यांना चीनसोबत आर्थिक संघर्ष परवडणारा नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे शी जिनपिंग यांना देशांतर्गत घटलेला खप आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांसाठी अधिक स्थिरता मिळावी आणि वॉशिंग्टनने चिनी वस्तूंवर नवीन आयात शुल्क (tariffs) लादू नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. भेटीपूर्वीचे वातावरण सकारात्मक राहिले आहे. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प म्हणाले होते, "आमचे एकमेकांशी चांगले जमते. चीनसोबतचे आमचे संबंध खूप चांगले आहेत. इतर देशांशी संबंध कदाचित तितके चांगले नसतील, पण चीनसोबत आमची कामगिरी खूप चांगली आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी आणि माझे संबंध चांगले आहेत." 'फर्स्ट लेडी' मेलानिया ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या व्हाईट हाऊसच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बुधवारी एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे; यात ट्रम्प वॉशिंग्टनजवळील 'जॉइंट बेस अँड्र्यूज' या लष्करी विमानतळावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वागत करतील.

व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, या समारंभात अमेरिकेच्या तिन्ही दलांमधील 479 लष्करी जवान सहभागी होतील आणि 'साउथ लॉन', 'स्टेट फ्लोअर' व 'रोझ गार्डन' या परिसरांमध्ये लष्करी प्रात्यक्षिके व संचलन (drills) सादर करतील. व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, या समारंभाची सांगता 'बी-2 स्पिरिट' (B-2 Spirit) आणि चार 'एफ-22 रॅप्टर' (F-22 Raptor) विमानांच्या 'मिलिटरी फ्लायओव्हर'ने (आकाशातून उड्डाण करून मानवंदना देण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे) होईल.

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XI AND TRUMP
MEETING BETWEEN TRUMP AND XI
शी यांच्या अमेरिका दौऱ्याचा परिणाम
MEETING BETWEEN XI AND TRUMP

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