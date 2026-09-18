भारतात नाही तर ‘या’ देशात आहे जगातील सर्वात उंच गणपतीची मूर्ती; येथे ‘अष्टविनायक’ मूर्तींचीही स्थापना
भारतात गणेशोत्सव सुरू असताना, थायलंडमधील चाचोएंगसाओ प्रांतातील 12 मजले (39 मीटर) उंच जगातील सर्वात मोठी उभी ब्राँझची गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी भाविक मोठी गर्दी करत आहेत.
Published : September 18, 2026 at 1:51 PM IST
थायलंड : भारतात गणेशोत्सव मोठ्या आनंदानं आणि उत्साहानं सुरू असताना, मोठमोठ्या मूर्ती बनवण्याचं कौशल्य भारतातील मूर्तिकारांकडे आहे; मात्र भारताबाहेरील 12 मजले उंच अशी ब्राँझची गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी गणेशोत्सवादरम्यान भाविक मोठी गर्दी करत आहेत. ही मूर्ती थायलंडमध्ये आहे.
थायलंड या देशात जगातील सर्वात उंच गणपतीची मूर्ती आहे. ही भव्य मूर्ती थायलंडच्या चाचोएंगसाओ (Chachoengsao) प्रांतातील 'खॉंग खुअन गणेश इंटरनॅशनल पार्क' (Khlong Khuean Ganesh International Park) येथे स्थित आहे.
या मूर्तीची वैशिष्ट्ये
या भव्य मूर्तीची एकूण उंची 39 मीटर (128 फूट) आहे, जी साधारणपणे एका 10 ते 12 मजली इमारतीएवढी आहे. ही पूर्णपणे ब्राँझ (कांस्य) धातूपासून बनवलेली जगातील सर्वात उंच 'उभी' गणेशमूर्ती आहे. मूर्तीचं एकूण वजन जवळपास 1000 टनांपेक्षा जास्त असून, ती 854 ब्राँझच्या तुकड्यांना जोडून तयार करण्यात आली आहे. या मूर्तीमध्ये गणपती बाप्पा एका विशिष्ट मुद्रेत उभे आहेत, ज्यामध्ये त्यांचा डावा पाय पुढे आहे, जो निरंतर प्रगतीचं प्रतीक मानला जातो. तसंच त्यांच्या चार हातांमध्ये थायलंडमधील स्थानिक चार फळे—फणस, ऊस, केळी आणि आंबा आहेत, जी समृद्धी आणि संपन्नता दर्शवतात.
थायलंडमध्ये या गणेशाला 'फ्रा फिकानेत' (Phra Phikanet) या नावानं ओळखलं जातं. थायलंडमधील बौद्ध नागरिकही भारताप्रमाणेच गणपती बाप्पाला अडथळे दूर करणारे आणि यशाचे दैवत मानून त्यांची मनोभावे पूजा करतात. भारतातील अनेक पर्यटक थायलंड देशात गेल्यावर या गणेशाची पूजा करताना पाहायला मिळतात. भारतीय पर्यटकांसोबत विदेशी नागरिक देखील ही आकर्षक गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी येत असतात. या गणेशमूर्तीच्या स्थापनेनंतर स्थानिकांना रोजगार देखील उपलब्ध झाला असल्याचं पर्यटक गणेश मोरे सांगतात. "जर आपण थायलंड या देशाला भेट दिली, तर ही गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी आवर्जून भेट द्या," असं आवाहन गणेश मोरे यांनी केलंय.
अष्टविनायक मूर्तींचीही स्थापना
परदेशात असलेल्या नागरिकांना अष्टविनायक दर्शन व्हावं म्हणून या ठिकाणी अष्टविनायकाच्या मूर्तींची देखील स्थापना करण्यात आलेली आहे. गणेशोत्सवा दरम्यान या अष्टविनायकांची विशेष पूजा देखील केली जाते. या मंदिरामध्ये दररोज सकाळी व संध्याकाळी गणेशाची आरती होत असते आणि यासाठी अनेक लोक विशेष हजेरी लावत असतात.
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