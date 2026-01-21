'फक्त अमेरिकाच ग्रीनलँडचं संरक्षण करू शकते'- डेन्मार्कच्या प्रदेशावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा
जागितक आर्थिक मंचामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची मागणी पुन्हा लावून धरली. यावेळी त्यांनी विविध जागतिक मुद्द्यांवर अमेरिकेची भूमिका आक्रमकतेनं मांडली.
Published : January 21, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 10:40 PM IST
दावोस: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचात थेट ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. ग्रीनलँडवर तात्काळ वाटाघाटी करण्याचं आवाहन केले. नाटो मित्र असलेल्या डेन्मार्ककडं ताबा असलेल्या ग्रीनलँड प्रदेश ताब्यात घेण्याचे मनसुबे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी जाहीरपणे सांगितले.
जागतिक आर्थिक मंचात कॅनडानं अमेरिकेच्या ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नावर टीका केली होती. त्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "फक्त अमेरिकाच या विशाल भूमीचं आणि बर्फाच्या तुकड्याचं संरक्षण आणि विकास करू शकते. अमेरिकेव्यतिरिक्त कोणताही देश किंवा देशांचा समूह ग्रीनलँडला सुरक्षित ठेवण्याच्या स्थितीत नाही" असाही ट्रम्प यांनी दावा केला.
VIDEO | Switzerland: Speaking at World Economic Forum in Davos, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says, " we want a piece of ice world protection; you can say 'yes' we will be very appreciative or you can say 'no' and we will remember."— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2026
(source: afp="" pti)… pic.twitter.com/m4wQCZwDVH
अमेरिका ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी सैन्यदलाचा वापर करेल, अशी जगभरात भीती व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड घेण्यासाठी बळाचा वापर करणार नसल्याचं सांगत जगाला आश्वस्त केलं. त्याचबरोबर अमेरिकेकडं अजिंक्य शक्ती आहे, याचीही आठवण करून दिली. अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर ग्रीनलँड वाचवून आणि डेन्मार्कला दिले होते, याची इतिहासातील आठवणही त्यांनी करुन दिली.
"आम्ही ग्रीनलँड डेन्मार्कला परत दिले. असे करून आपण किती मूर्खपणा केला होता?" असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर त्यांनी अमेरिकेच्या युद्धकाळातील त्यागानंतरही डेन्मार्कवर कृतघ्नतेचा आरोप केला. नाटोकडून अमेरिकेला काहीही मिळत नाही. फक्त ग्रीनलँडच्या मालकीची मागणी असल्याचा ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला. खनिजांनी समृद्ध असलेल्या ग्रीनलँडवर ट्रम्प हे सातत्यानं दावे करत आहेत.
दावोसमधील परिषदेत हाच विषय सर्वाधिक गाजला आहे. ट्रम्प यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यासाठी, डोंगराळ दावोस शहरात, रात्रीच्या बर्फात "नो किंग्ज" हे शब्द कोरण्यात आले होते. युरोप आणि कॅनडानं ग्रीनलँडची मालकी घेणाऱ्या अमेरिकेला स्पष्टपणे विरोध दर्शविला आहे.
ग्रीनलँड ताब्यात घेतल्याने नाटो संघटनेला धोका निर्माण होईल, याची युरोपियन युनियनला वाटणारी चिंता अयोग्य असल्याचं म्हटलं. ट्रम्प म्हणाले, "हा नाटोसाठी धोका ठरणार नाही. यामुळे संपूर्ण संघटनेची सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. ग्रीनलँडचे प्रभावीपणे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेला त्याची कायदेशीर मालकी" आवश्यक आहे. तुम्ही भाडेतत्त्वावर त्याचं संरक्षण करू शकत नाही. कायदेशीर तसेच मानसिकदृष्ट्या मालकी आवश्यक आहे. अमेरिका फक्त ही जमीन मागत आहे. आम्ही त्यांना अनेक दशकांपासून जे दिले आहे, त्याच्या तुलनेत ही एक खूपच छोटी मागणी आहे".
भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षादरम्यान झालेल्या शस्त्रसंधीचं श्रेय घेण्याचा डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी अनेकदा प्रयत्न केला. त्यावर भारतानं ऑपरेशन सिंदूरच्यावेळी कोणत्याही देशानं हस्तक्षेप केला नव्हता, असे स्पष्टीकरण वेळोवेळी दिलं आहे. ट्रम्प यांनी आजदेखील भारत-पाकिस्तानच्या संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका पार पाडल्याचा दावा केला.
