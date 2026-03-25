युद्ध संपणार का? 'इराणने अण्वस्त्रे बाळगणार नसल्याचं केलं मान्य,' डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

Donald Trump Claim
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 1:11 PM IST

वॉशिंग्टन- इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्यास पूर्णपणे सहमती दर्शवली आहे, असंही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी दावा केलाय. इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकले असून, इराणसोबतच्या तीन आठवडे चाललेल्या संघर्षात अमेरिकेचा विजय झाल्याचंही ट्रम्प यांनी घोषित केलंय; तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित तेल आणि वायूच्या हितसंबंधांच्या बाबतीत तेहरानने अमेरिकेला एक "प्रचंड भेट" (massive gift) पाठवली असल्याचे नमूद केलंय. मंगळवारी 'ओव्हल ऑफिस'मध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराण एखाद्या करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी उत्सुक आहे. तसेच उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो, मध्यपूर्वेसाठीचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनेर हे या वाटाघाटींचे नेतृत्व करत असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

पाकिस्तानकडून वाटाघाटींचे यजमानपद स्वीकारण्याची तयारी : राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की, सध्याच्या इराणी नेतृत्वामध्ये आधीच महत्त्वपूर्ण बदल घडून आलेत. "खरं तर हा सत्तेतील बदल आहे. तुम्हाला माहीतच आहे हे नेतृत्वातील स्थित्यंतर आहे; कारण सध्याचे सर्व नेते हे सुरुवातीला सर्व प्रश्न निर्माण करणाऱ्या नेत्यांपेक्षा खूपच वेगळे आहेत." यापूर्वी इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेला चालना देण्याबाबत पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टचे ट्रम्प यांनी समर्थन केले होते. शरीफ यांनी सुरू असलेल्या संघर्षावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या वाटाघाटींचे यजमानपद स्वीकारण्याची तयारीही दर्शवली होती.

ते कधीही अण्वस्त्रे बाळगणार नाहीत : मार्कवेन मुलीन यांनी नवीन 'होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी' (अंतर्गत सुरक्षा सचिव) म्हणून शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की, "मला घाईघाईने काहीही बोलायचे नाही, परंतु त्यांनी हे मान्य केले आहे की, ते कधीही अण्वस्त्रे बाळगणार नाहीत." ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, इराणी नेतृत्वाने अमेरिकेला होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि तेलाच्या पुरवठ्याशी संबंधित एक "महत्त्वपूर्ण बक्षीस" (significant prize) दिलंय. "ते एक करार करणार आहेत. काल त्यांनी खरोखरच काहीतरी उल्लेखनीय केलंय. त्यांनी आम्हाला एक भेट दिली आणि ती भेट आज आम्हाला प्राप्त झाली. ती अत्यंत मोलाची आणि प्रचंड मोठी भेट होती."

आमची विमाने तेहरान आणि त्यांच्या देशाच्या इतर भागांवरून उड्डाण करीत आहेत : ट्रम्प यांनी पुढे म्हटले, "ती भेट नक्की काय आहे हे मी तुम्हाला सांगणार नाही, परंतु ते एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बक्षीस होते आणि त्यांनी ते आम्हाला दिले आहे." त्यामुळे माझ्यासाठी याचा अर्थ केवळ एकच होतो. आपण योग्य लोकांशी व्यवहार करीत आहोत. नाही, यात अण्वस्त्रांचा समावेश नव्हता. हे तेल आणि वायूशी संबंधित होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दावा केला की, इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकलं गेलंय. ट्रम्प म्हणाले, "मला हे सांगायला आवडत नाही, पण आम्ही हे युद्ध जिंकलंय. आम्ही ही लढाई आधीच जिंकली आहे. हे असे काहीसे आहे, की जणू आम्ही अशा एका शत्रूविरुद्ध युद्ध जिंकत आहोत, ज्याच्याकडे ना नौदल आहे, ना वायुदल काहीच नाही आणि आमची विमाने तेहरान आणि त्यांच्या देशाच्या इतर भागांवरून उड्डाण करीत आहेत, यावर ते काहीही करू शकत नाहीत."

