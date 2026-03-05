चीनने आपले संरक्षण बजेट का वाढवले? शेजारी देशांसाठी आव्हान वाढले
चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (NPC) ला सादर केलेल्या त्यांच्या कार्य अहवालात ही तरतूद जाहीर केली.
बीजिंग- चीनने आपले राष्ट्रीय संरक्षण बजेट 275 अब्ज डॉलर्सपर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढवलंय. ही वाढ गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे 25 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, जी देशाच्या सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाची गती दर्शवते. चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (NPC) ला सादर केलेल्या त्यांच्या कार्य अहवालात ही तरतूद जाहीर केली.
संरक्षण खर्च वाढवूनही चीन मर्यादित का दिसतो? : मिळालेल्या अहवालानुसार, चीनचा संरक्षण खर्च अजूनही अनेक प्रमुख पॅरामीटर्सद्वारे तुलनेने मर्यादित मानला जातो. प्रमुख निर्देशकांमध्ये जीडीपीमध्ये संरक्षण बजेटचा वाटा, दरडोई संरक्षण खर्च आणि प्रति सैनिक संरक्षण खर्च यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे चीनचा लष्करी खर्च इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत कमी दिसतो.
चीनने आपला संरक्षण खर्च किती वाढवला? : चीनने आपले संरक्षण बजेट वाढवण्याचे हे सलग चौथे वर्ष आहे. गेल्या वर्षी 2025 च्या राष्ट्रीय संरक्षण बजेटमध्ये 7.2 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली, जी 249 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, जी 2024 च्या तुलनेत 17 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सने वाढली. 2024 मध्ये चीनने आपले संरक्षण बजेट 7.2 टक्क्यांनी वाढवले, जे अंदाजे 232 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (1.67 ट्रिलियन युआन) पर्यंत पोहोचले, जे भारताच्या संरक्षण बजेटपेक्षा तिप्पट आहे.
भारत आणि शेजारील देशांवर वाढता दबाव कशामुळे? : अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चीनचा संरक्षण खर्च गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक आव्हानांना न जुमानता या वाढीमुळे भारत आणि इतर शेजारील देशांवर त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवण्यासाठी प्रचंड दबाव येत आहे. चीनच्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या जलद गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली जातेय, ज्यामध्ये विमानवाहू जहाजांचे बांधकाम, प्रगत नौदल जहाजांचे जलद बांधकाम आणि आधुनिक स्टेल्थ विमानांचा विकास यांचा समावेश आहे. या प्रचंड लष्करी आधुनिकीकरणामुळे चीनच्या संरक्षण बजेटच्या आकडेवारीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.
चीनने आपला जीडीपी वाढ का बदलला? : चीनने या वर्षासाठीचा आर्थिक विकासाचा (जीडीपी) लक्ष्य 4.5 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केलाय. अमेरिकेसोबतचा वाढता व्यापार शुल्क वाद, अमेरिका-इराण युद्धानंतर वाढणारे जागतिक संकट आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आलाय. गेल्या तीन वर्षांपासून चीन आपले जीडीपी वाढीचे लक्ष्य सुमारे 5 टक्के ठेवत आहे, परंतु रिअल इस्टेट बाजारातील घसरण आणि वाढती बेरोजगारी यांसारख्या देशांतर्गत आर्थिक दबावांमुळे यावेळी प्रथमच ते 4.5 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलंय.
