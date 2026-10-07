रशियात लॅब कर्मचाऱ्याचा 'न्यूमोनिक प्लेग'मुळं मृत्यू; WHO नं मागितलं स्पष्टीकरण
आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार, न्यूमोनिक प्लेगच्या संभाव्य संसर्गाबाबतच्या परस्परविरोधी अहवालांचे स्पष्टीकरण मिळणं आवश्यक असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे.
Published : October 7, 2026 at 1:54 PM IST
नवी दिल्ली : रशियाच्या रशियाच्या इर्कुत्स्क ओब्लास्टमध्ये एका लॅब कर्मचाऱ्याचा मृत्यूनंतर न्यूमोनिक प्लेगच्या संभाव्य संसर्गाची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) यासंदर्भात रशियन अधिकाऱ्यांकडून अधिक माहिती मागवली आहे. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार, न्यूमोनिक प्लेगच्या संभाव्य संसर्गाबाबतच्या परस्परविरोधी अहवालांचे स्पष्टीकरण मिळणं आवश्यक असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे.
WHO नं मागितलं स्पष्टीकरण : जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस यांनी न्यूमोनिक प्लेगच्या संभाव्य संसर्गाबाबतच्या चिंता व्यक्त केली असून तीव्र न्यूमोनियाचे नेमके कारण आणि त्या भागातील 'अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूट'मध्ये न्यूमोनिक प्लेगचा संभाव्य संसर्ग झाल्याच्या वृत्ताबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये टेड्रोस म्हणाले, "माध्यमांमधील सुरुवातीच्या वृत्तांनंतर, रशियन फेडरेशनमधील इर्कुत्स्क ओब्लास्ट येथील 'इर्कुत्स्क अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूट'मधील एका प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूबाबत जागतिक आरोग्य संघटना सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे. तीव्र न्यूमोनियामुळे रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. माध्यमांमधील सुरुवातीच्या वृत्तांमध्ये, प्रयोगशाळेत चुकून झालेल्या संसर्गामुळं न्यूमोनिक प्लेगची लागण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता."
Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. In response to WHO’s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed. WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026
प्लेगचा कोणताही रुग्ण आढळला नाही, अधिकाऱ्यांचा दावा : दरम्यान, इर्कुत्स्क ओब्लास्टमध्ये (प्रांतात) अलीकडच्या काळात प्लेगचा कोणताही रुग्ण आढळलेला नाही, असं रशियन आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं टेड्रोस यांनी नमूद केलं. "आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलेल्या पडताळणीच्या विनंतीला प्रतिसाद देताना, रशियन आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कळवलं की इर्कुत्स्क ओब्लास्टमध्ये अलीकडे प्लेगचा कोणताही रुग्ण नोंदवला गेलेला नाही. त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला माहिती दिली की, यासंदर्भात महामारीविषयक तपासणी करण्यात आली आहे. प्रतिबंधात्मक व नियंत्रण उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत आणि संसर्ग झालेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्यांना वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवून त्यांची तपासणी करण्यात आली आहे," असं टेड्रोस यांनी सांगितलं.
WHO रशियन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात : रशियन अधिकाऱ्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला दिलेल्या माहितीनुसार, संपर्कात आलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही अत्यंत धोकादायक रोगजनक (पॅथोजेन) आढळलेला नाही आणि ओळख पटलेल्या सर्व व्यक्तींचे वैद्यकीय निरीक्षण पूर्ण झाले आहे. पुढं टेड्रोस म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटनेला रशियन आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे आणि त्यांना तांत्रिक सहाय्य देऊ केलं आहे. तसंच तीव्र न्यूमोनियाचे नेमके कारण, ज्या रोगजनकामुळं सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजना कराव्या लागल्या तो घटक, आणि अज्ञात कारणांमुळं न्यूमोनिया झालेला दुसरा कर्मचारी असल्याच्या प्रसारमाध्यमांतील बातम्या यांबाबत स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं अधिक माहिती मागवली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. "परस्परविरोधी बातम्यांचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याला असलेल्या संभाव्य धोक्यांचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार वेळेवर, पूर्ण आणि पारदर्शक माहितीची देवाणघेवाण होणं अत्यंत आवश्यक आहे," असं टेड्रोस यांनी म्हटलं.
CDC is aware of and closely monitoring reports of a suspected case of pneumonic plague in the Irkutsk region of Russia that resulted in a death. We are working across the U.S. government to assess developments as additional information becomes available. While the circumstances of this reported case remain unconfirmed, plague is a serious bacterial disease that is treatable with antibiotics, particularly when recognized and treated early. Pneumonic plague can spread person-to-person through respiratory droplets during close contact, which is why rapid identification and treatment of infected individuals, and monitoring of potentially exposed individuals, are important public health measures. At this time, there is no indication of a broader threat to the United States, but CDC and our interagency partners are prepared and will continue to monitor the situation closely.— CDC (@CDCgov) October 6, 2026
सीडीसीचे परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष : दरम्यान, अमेरिकेची राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य संस्था असलेल्या 'सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन'नं (सीडीसी) सांगितलं आहे की, सायबेरियातील न्यूमोनिक प्लेगच्या संशयित प्रकरणावर ते बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. "सध्या तरी अमेरिकेला यापासून कोणताही मोठा धोका असल्याचे संकेत नाहीत, परंतु सीडीसी आणि आमचे विविध संस्थांमधील भागीदार सज्ज आहेत आणि परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवणं सुरूच ठेवतील," असं सीडीसीने 'एक्स' वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. दरम्यान, या परिस्थितीमुळं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात चर्चा होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, ते रशियन नेत्याशी लवकरच बोलतील. व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, "सायबेरियन संशोधन संस्थेतील प्लेगच्या संभाव्य प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी पुतिन यांच्याशी त्यांची दूरध्वनीवरून चर्चा होणार आहे."
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