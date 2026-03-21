चीनमधील भारताचे नवे राजदूत विक्रम दुराईस्वामी कोण आहेत? चिनी नावदेखील निवडलं, अर्थ जाणून घ्या

भारतानं विक्रम के. दोराईस्वामी यांची चीनमधील आपला नवीन राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. दुराईस्वामी यापूर्वी चीनमध्ये राहिले आहेत. त्यांचं चिनी भाषेवर चांगलं प्रभुत्व आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 1:35 PM IST

बीजिंग : भारतानं विक्रम के. दोराईस्वामी यांची चीनमधील आपला नवीन राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं 19 मार्च रोजी या संदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं. परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, 1992 च्या बॅचचे आयएफएस (IFS) अधिकारी आणि सध्या युनायटेड किंगडममध्ये (UK) भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या विक्रम दोराईस्वामी यांची चीनमधील भारताचे पुढील राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते लवकरच आपल्या या नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारतील.

दुराईस्वामी 1992 मध्ये भारतीय परराष्ट्र सेवेत रुजू झाले होते. त्यापूर्वी, त्यांनी एक वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रात काम केलं होतं. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून इतिहास विषयात मास्टर डिग्री घेतली आहे.

दुराईस्वामी यांच्या नियुक्तीवर भाष्य करताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, "राजदूत दुराईस्वामी यांनी स्वतःसाठी एक चिनी नाव निवडलं आहे, 'वेई जियामेंग' याची मी नोंद घेतली आहे."

'वेई जियामेंग' (Wei Jiameng) या नावाचा अर्थ काय आहे? : एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, 'वेई' हे चीनमधील एक अतिशय सामान्य आडनाव आहे. उच्चाराच्या दृष्टीनं पाहता, हे नाव 'विक्रम' या शब्दातील 'वि' (Vi) या अक्षरासारखा उच्चार होतो. दरम्यान, 'जिया' (Jia) या शब्दाचा अर्थ 'पवित्र' किंवा 'प्रशंसनीय' असा होतो, तर 'मेंग' (Meng) हा शब्द 'सहकार्य' दर्शवतो. चिनी विद्वानांचा संदर्भ देत वृत्तसंस्थेनं सांगितलं की, या नावाचा अर्थ "एक पवित्र सहयोगी" किंवा 'एक प्रशंसनीय सहयोगी' असा होतो.

विक्रम दुराईस्वामी कोण आहेत? : विक्रम दुरईस्वामी हे भारतीय परराष्ट्र सेवेत (IFS) कार्यरत वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आहेत. 1992-1993 मध्ये नवी दिल्लीत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मे 1994 मध्ये त्यांची हाँगकाँग येथील भारतीय दूतावासात ‘तृतीय सचिव’ म्हणून नियुक्ती झाली. तिथं त्यांनी चिनी भाषेचा डिप्लोमा पूर्ण केला. सप्टेंबर 1996 मध्ये बीजिंग येथील भारतीय दूतावासात त्यांनी सुमारे 4 वर्षे सेवा दिली.

2000 मध्ये नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयात परतल्यानंतर त्यांनी 'उप-मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी' पद भूषवलं. पुढे त्यांची पंतप्रधान कार्यालयात बढती झाली आणि त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांचं खाजगी सचिव म्हणून काम केलं.

2006 मध्ये त्यांनी न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनमध्ये 'राजकीय सल्लागार' म्हणून काम सुरू केलं. ऑक्टोबर 2009 मध्ये जोहान्सबर्गमध्ये (दक्षिण आफ्रिका) भारताचे महावाणिज्यदूत म्हणून त्यांनी कार्यभार स्वीकारला.

जुलै 2011 मध्ये ते पुन्हा परराष्ट्र मंत्रालयात परतले आणि SAARC विभागाचे प्रमुख झाले. मार्च 2012 मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या चौथ्या BRICS शिखर परिषदेसाठी त्यांनी समन्वयक म्हणून काम केलं.

ऑक्टोबर 2012 ते ऑक्टोबर 2014 या कालावधीत त्यांनी ‘अमेरिका विभागा’त सहसचिव म्हणून सेवा दिली. त्यानंतर ते उझबेकिस्तानमधील भारताचे राजदूत झाले आणि पुढे एप्रिल 2015 मध्ये दक्षिण कोरियातील भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्त झाले.

जुलै 2018 मध्ये ते मुख्यालयात परतले आणि ‘बांगलादेश व म्यानमार विभागा’चे प्रमुख झाले. एप्रिल 2019 मध्ये इंडो-पॅसिफिक विभाग स्थापन करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली. डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांची ‘आंतरराष्ट्रीय संस्था व शिखर परिषद’ विषयक अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली.

5 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्यांनी बांगलादेशातील भारताचे उच्चायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांनी अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि दक्षिण आफ्रिका इथंही सेवा बजावली आहे. त्यांना चिनी, फ्रेंच आणि कोरियन भाषांचं ज्ञान आहे.

