ETV Bharat / international

इराणनेच त्यांच्या शाळेवर हल्ला केला, ट्रम्प यांचा गंभीर आरोप; पण पुरावे काय सांगतात?

इराणच्या मिनाब शहरातील शाळेवरील हल्ला इराणनेच घडवून आणला होता, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. या हल्ल्यात 165 जणांचा मृत्यू झाला होता.

who attacks Minab girls school
इराणनेच त्यांच्या शाळेवर हल्ला केला, ट्रम्प यांचा गंभीर आरोप (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : इराणचा अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, इराणच्या मिनाब शहरातील प्राथमिक शाळेवर झालेल्या हल्ल्यासाठी इराण स्वतः जबाबदार आहे. या हल्ल्यात किमान 165 जणांचा मृत्यू झाला होता. ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितलं की, या हल्ल्यात अमेरिका सहभागी नव्हती.

ट्रम्प यांचे इराणवर आरोप : मात्र, उपलब्ध पुरावे पाहता हा हल्ला अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यामुळे झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या स्फोटाबाबत पत्रकारांनी ही अमेरिकेची जबाबदारी आहे का? असा प्रश्न विचारला असता, ट्रम्प यांनी कोणतेही ठोस पुरावे न देता इराणवर आरोप केले.

एअर फोर्स वन विमानात पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, 'आम्हाला वाटतं की, हे इराणनं केलं आहे. कारण त्यांच्या हत्यारांच निशाणा फार अचूक नसतो. त्यांच्याकडे अचूकता अजिबात नाही.'

मृतांमध्ये लहान मुलांचा समावेश : दरम्यान, इराणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या हल्ल्यात मिनाब परिसरातील एका शाळेला लक्ष्य करण्यात आलं आणि त्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. खरं तर, 28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या हल्ल्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सर्वाधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. या घटनेवर युनायटेड नेशन्स तसेच विविध मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र टीका केली आहे.

इराणच्या सरकारी माध्यमांच्या माहितीनुसार, शालेय वेळेत तय्यबा प्राथमिक शाळेत झालेल्या भीषण स्फोटात 165 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये बहुसंख्य लहान मुलांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जातं.

A Dept. of Defense map entitled, Operation EPIC FURY Timeline - First 100 Hours, is displayed during a news conference with Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Dan Caine, at the Pentagon, Wednesday, March 4, 2026, in Washington.
ऑपरेशन एपिक फ्युरी टाइमलाइन - पहिले १०० तास, नावाचा संरक्षण विभागाचा नकाशा प्रदर्शित करण्यात आला आहे (AP)

इस्रायल-अमेरिकेनं जबाबदारी घेतली नाही : या हल्ल्याची जबाबदारी इस्रायल आणि अमेरिका या दोघांनी स्वीकारली नाही. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या घटनेची चौकशी अद्याप सुरू आहे. दुसरीकडे इराणनं या हल्ल्यासाठी थेट वॉशिंग्टनला जबाबदार धरलं आहे.

मात्र सॅटेलाईट फोटो, तज्ज्ञांचं विश्लेषण, एका अमेरिकन अधिकाऱ्याची माहिती, तसेच, अमेरिका आणि इस्रायलच्या सैन्यानं जाहीर केलेल्या सार्वजनिक माहितीनुसार, हा स्फोट अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यामुळे झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या हल्ल्यात जवळच असलेल्या इराणी शासनाशी संबंधित इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या संकुलालाही लक्ष्य करण्यात आलं होतं.

सॅटेलाइट फोटोंमध्ये दिसणाऱ्या नुकसानाच्या ठरावीक आणि मर्यादित पॅटर्नवरून हा अचूक लक्ष्य केलेला हवाई हल्ला असण्याची शक्यता असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे, असे असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

अमेरिका जाणूनबुजून शाळेला लक्ष्य करणार नाही- परराष्ट्रमंत्री : पेंटागॉननं या घटनेची चौकशी सुरू असल्याची पुष्टी केली आहे. दरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केलं की, 'अमेरिका जाणूनबुजून शाळेला लक्ष्य करणार नाही.'

बुधवारी (4 मार्च) पेंटॅगॉनमधील पत्रकार परिषदेत या हल्ल्याबद्दल विचारलं असता अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ म्हणाले होते की, 'आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत. आम्ही कधीही नागरिकांना टार्गेट करत नाही. मात्र या घटनेचा तपास सुरू आहे.'

This satellite photo from Planet Labs PBC shows the area of a school and base of Iran's paramilitary Revolutionary Guard in Minab, Iran, May 14, 2024. (AP)
प्लॅनेट लॅब्स पीबीसी कडून घेतलेला हा सॅटेलाइट फोटो मिनाब येथील शाळेचा आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या तळाचा परिसर दर्शवितो. (AP)

'अमेरिकन सैन्याकडून झाला असण्याची शक्यता अधिक' : दरम्यान, द न्यू यॉर्क टाईम्स या वृत्तपत्रानं गुरुवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकन सैन्यानं पूर्वी दिलेल्या निवेदनांमध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील नौदल लक्ष्यांवर कारवाई सुरू असल्याचं सांगितलं होतं. या परिसरात इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचा तळ असल्यामुळे, हाच हल्ला अमेरिकन सैन्याकडून झाला असण्याची शक्यता अधिक असल्याचं या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.

हल्ला झालेल्या वेळेतील सोशल मीडियावरील पोस्ट, तसेच प्रत्यक्षदर्शींनी शेअर केलेले फोटो आणि व्हिडिओ यांच्या विश्लेषणावरून शाळेवर झालेला स्फोट आणि रिव्होल्युशनरी गार्डच्या नौदल तळांवरील हल्ले एकाच वेळी झाले असावेत, असे द न्यू यॉर्क टाईम्सनं म्हटलं आहे.

इराणकडून निषेध : या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटलं, 'ही क्रूर कृती आक्रमकांनी केलेल्या असंख्य गुन्ह्यांच्या इतिहासातील आणखी एक काळं पान आहे.'

दरम्यान इस्रायल आणि अमेरिकेनं शनिवारी सकाळी त्यांच्या दीर्घकालीन शत्रूवर हवाई हल्ल्यांची मालिका सुरू केली. इराणी रेड क्रेसेंट सोसायटीनं शनिवारी संध्याकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यांमध्ये किमान 201 लोकांचा मृत्यू झाला असून 747 जण जखमी झाले आहेत. (एजन्सी वृत्त)

TAGGED:

MINAB SCHOOL STRIKE TRUMP
MINAB SCHOOL TRUMP IRAN
TRUMP ACCUSES IRAN MINAB
इराण शाळा हल्ला ट्रम्प
MINAB GIRLS SCHOOL ATTACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.