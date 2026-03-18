'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' नेमकी भानगड काय? याची एवढी चर्चा का आहे; भारताशी काय संबंध? जाणून घ्या

इराण-अमेरिका संघर्षादरम्यान 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. याची एवढी चर्चा का आहे? हे आपण इथं सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

Strait of Hormuz
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 1:34 PM IST

हैदराबाद : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) प्रभावित झाली आहे. हा अरुंद समुद्री मार्ग पर्शियन आखाता'ला जगातील महासागरांशी जोडतो. जगातील एकूण तेलापैकी सुमारे एक-पंचमांश तेल वाहून नेणारी जहाजं याच अरुंद मार्गाद्वारे आखातातून बाहेर पडतात. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणनं इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेनं हल्ले सुरूच ठेवले तर हा महत्त्वाचा मार्ग पूर्णपणे बंद केला जाऊ शकतो. मात्र, इराणनं यासंदर्भात भारताला काही प्रमाणात दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे.

भारताला मोठा फटका बसून शकतो : या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असून, सध्या त्या प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या आसपास आहेत. काही दिवसांपूर्वी या किंमती 60 ते 70 डॉलर्सदरम्यान होत्या. इराणनं दावा केला आहे की, परिस्थिती आणखी बिघडल्यास कच्च्या तेलाची किंमत 150 डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक होऊ शकते. जर असं झालं, तर भारतासारख्या देशांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसू शकतो. पेट्रोल आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

'होर्मुझची सामुद्रधुनी' नेमकी काय भानगड : होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक वळणदार समुद्री मार्ग आहे. त्याच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी रुंदी सुमारे 33 किलोमीटर आहे. हा मार्ग पर्शियन खाडी आणि ओमानची खाडी यांना जोडतो. ये-जा करणाऱ्या जहाजांसाठी शिपिंग लेनची (जलमार्ग) रुंदी केवळ 3 किमी आहे, त्यामुळे हा मार्ग बंद करणं किंवा इथून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करणं तुलनेनं सोपं ठरतं. या सामुद्रधुनीच्या मध्याच्या एका बाजूला इराण तर दुसऱ्या बाजूला ओमान आहे. 12 सागरी मैलांपर्यंतचा भाग हा कोणत्याही देशाचं प्रादेशिक जलक्षेत्र मानलं जातं. त्यामुळे या अरुंद भागावर इराणचं वर्चस्व आहे आणि यामुळेच हा मार्ग जागतिक ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ‘चोक पॉइंट’ बनतो. सामान्यतः आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO) येथे जहाजांची वाहतूक नियंत्रित करते, मात्र सध्या या भागात इराणचा प्रभाव अधिक आहे. इराणी सेना आणि आयआरजीसी यांच्या परवानगीशिवाय जहाजांचा सुरक्षित प्रवास कठीण होऊ शकतो.

Location of the Strait of Hormuz
होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि भारताचं अंतर किती? : या सामुद्रधुनीच्या मध्यापासून गुजरातमधील कांडला बंदर सुमारे एक हजार किमी अंतरावर आहे, तर मुंबई बंदर सुमारे 1550 किमीवर आहे. तेल वाहून नेणाऱ्या मोठ्या जहाजांचा सरासरी वेग ताशी सुमारे 30 किमी असतो. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास 90 टक्के कच्चं तेल आयात करतो, त्यापैकी सुमारे 40 टक्के तेल या मार्गानं येतं. तसंच सुमारे 54 टक्के एलएनजीही याच मार्गानं भारतात पोहोचतो.

मार्ग बंद करण्याची इराणची धमकी : या सामुद्रधुनीच्या मध्याजवळ दुबईसारखी गगनचुंबी इमारतींनी भरलेली शहरं आहेत. सौदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतार, बहरीन, संयुक्त अरब अमिरात आणि इराण इथून तेल आणि वायू वाहून नेणाऱ्या मोठ्या टँकर जहाजांचा हा मुख्य मार्ग आहे. सध्या इराण प्रामुख्याने चीनलाच तेल विकत आहे. या मार्गाला पर्याय फारच मर्यादित आहेत. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनी काही पाइपलाइन विकसित केल्या असल्या तरी त्या संपूर्ण पुरवठा सांभाळू शकत नाहीत.

Which countries are located near the Strait of Hormuz?
इराणनं पर्शियन खाडीतून बाहेर जाणाऱ्या सर्व जहाजांना, त्यात तेल टँकरांचाही समावेश आहे, नष्ट करण्याची धमकी दिली आहे. युद्ध परिस्थितीत जहाजांना विमा देणाऱ्या कंपन्या प्रत्येक जहाजासाठी स्वतंत्र जोखीम मूल्यांकन करत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सार्वजनिकरित्या म्हटलं आहे की, अमेरिका एकट्यानं किंवा आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याशिवाय हा मार्ग पुन्हा सुरू करू शकणार नाही. त्यांनी चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि इतर प्रभावित देशांनी या भागात जहाजं पाठवून सुरक्षितता देण्याचं आवाहन केलं आहे. पण यातील अनेकांनी ट्रम्प यांचं हे आवाहन फेटाळून लावलं आहे.

1980 साली वाहतूक बंद झाली होती : 1980 च्या दशकातील इराण-इराक युद्धा दरम्यान दोन्ही देशांनी तेल टँकर आणि इतर जहाजांवर हल्ले केले होते. त्यावेळी समुद्री सुरुंग (नौदल माईन्स) टाकून काही भागांतील सागरी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत इराणनं हा जलमार्ग पूर्णपणे बंद केलेला नाही. अगदी मागीलवर्षी इस्रायल आणि अमेरिकेनं इराणच्या महत्त्वाच्या अणु तसंच लष्करी तळांवर हल्ले केलेल्या 12 दिवसांच्या संघर्षादरम्यानही हा मार्ग बंद करण्यात आलेला नव्हता.

होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुला राहणे अत्यावश्यक : आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक देशांनी आपल्या तेल साठ्यांचा वापर सुरू केला. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ने आपल्या सदस्य देशांच्या आपत्कालीन साठ्यातून 4 कोटी बॅरल तेल उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. यापूर्वी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर 2022 मध्ये IEA च्या 32 सदस्य देशांनी मिळून 182.7 कोटी बॅरल तेल बाजारात सोडलं होते.

मात्र, अशा उपाययोजना पर्शियन खाडीत अडथळा निर्माण झालेल्या तेल पुरवठ्याची केवळ अंशतः भरपाई करू शकतात आणि त्या अल्पकालीन उपाय मानल्या जातात. तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुला राहणी अत्यावश्यक आहे.

दुसरीकडे, अमेरिका जोन्स अ‍ॅक्ट (Jones Act) मधील अटी शिथिल करण्याचाही विचार करत आहे. 1920 च्या दशकातील या कायद्यामुळे अनेकदा इंधन दर वाढण्यास हातभार लागतो, अशी टीका केली जाते. या कायद्यानुसार अमेरिकेतील एका बंदरातून दुसऱ्या बंदरात मालवाहतूक करण्यासाठी अमेरिकन ध्वज असलेली जहाजं वापरणे बंधनकारक आहे. हा कायदा मुख्यतः अमेरिकेच्या जहाजबांधणी उद्योगाचं संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.

