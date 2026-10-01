ETV Bharat / international

अमेरिका आणि इराण यांच्यात काय घडले? रुबिओ यांनी इराणी शिष्टमंडळाला न्यूयॉर्क तातडीने सोडण्याचे आदेश दिले

इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष असूनही ट्रम्प प्रशासनाने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या वार्षिक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी इराणी शिष्टमंडळाला व्हिसा मंजूर केला होता.

What happened between the US and Iran
अमेरिका आणि इराण यांच्यात काय घडले (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आमसभेसाठी त्यांच्यासोबत आलेल्या शिष्टमंडळाला न्यूयॉर्क सोडून नियोजित वेळेआधीच इराणला परतण्याचे आदेश दिलेत. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष असूनही ट्रम्प प्रशासनाने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या वार्षिक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी इराणी शिष्टमंडळाला (ज्यात राष्ट्राध्यक्ष आणि परराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश होता) व्हिसा मंजूर केला होता.

अराघची न्यूयॉर्कमध्ये का थांबले होते? : इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी न्यूयॉर्क सोडले होते. मात्र, परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची न्यूयॉर्कमध्येच थांबले होते. ते अमेरिकेसोबतच्या अप्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी होणार असल्याचे वृत्त होते. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) खुली करणे, संघर्ष संपवणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत वाटाघाटी पुन्हा सुरू करणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे हा या चर्चेचा उद्देश होता.

रुबिओ का संतापले? : काही वृत्तांनुसार, अराघची यांची बुधवारी न्यूयॉर्कमध्ये थांबण्याची योजना होती. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शनिवार-रविवारी इराणी आणि कतारी मध्यस्थांमध्ये झालेल्या बैठकींमध्ये कोणतीही लक्षणीय प्रगती झाली नाही, ज्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांचा संयम सुटला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सोमवारी रुबिओ यांनी इराणी बाजूला स्पष्ट केले की, अराघची आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने तातडीने न्यूयॉर्क सोडावे.

इराणी शिष्टमंडळाने मायदेशी परतावे : एका अधिकाऱ्याच्या मते, रुबिओ यांचे असे मत होते की, इराणी शिष्टमंडळाचे न्यूयॉर्कमधील पुढील वास्तव्य आता योग्य नाही. त्या अधिकाऱ्याने नमूद केले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय बैठका संपल्या असल्याने इराणी शिष्टमंडळाने मायदेशी परतावे, असेही रुबिओ यांना वाटत होते. त्यानंतर अराघची आणि त्यांच्या टीमने मंगळवारी पहाटे न्यूयॉर्क सोडले.

TAGGED:

UNGA
NEW YORK
MARCO RUBIO
अमेरिका आणि इराण
US AND IRAN TALK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.