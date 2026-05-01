"आम्हाला इराणवर पुन्हा बॉम्बहल्ल्याची गरज भासू शकते," डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
Published : May 1, 2026 at 12:37 PM IST
वॉशिंग्टन: इराणसोबतच्या वाटाघाटी बंद दाराआड सुरू आहेत आणि त्यांच्या प्रशासनातील केवळ एका लहान गटालाच या चर्चेच्या वास्तविक स्थितीची माहिती आहे, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलंय. गुरुवारी (स्थानिक वेळेनुसार) ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "माझ्या आणि इतर काही लोकांव्यतिरिक्त वाटाघाटी नेमक्या काय आहेत हे कोणालाही माहीत नाही." इराणच्या नेतृत्व रचनेबाबत असलेल्या गोंधळाची ट्रम्प यांनी कबुली दिली आणि नमूद केले की, "आमच्यासमोर एक समस्या आहे कारण नेते नक्की कोण आहेत हे कोणालाही खात्रीने माहीत नाही. ही एक मोठी अडचण आहे."
अमेरिकेच्या दबावतंत्रामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान : असे असूनही ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले की, तेहरान करार करण्यास उत्सुक आहे आणि अमेरिकेच्या दबावतंत्रामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाकेबंदीचा संदर्भ देत ट्रम्प म्हणाले, "त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळत आहे." "नाकेबंदी प्रचंड आहे. नाकेबंदीची शक्ती प्रचंड आहे." सध्याचा युद्धविराम नाजूक असला तरी ट्रम्प यांनी इराणवर मोठ्या प्रमाणावर लष्करी हल्ले पुन्हा सुरू होण्याची शक्यताही बोलून दाखवलीय. पुन्हा बॉम्बहल्ला करण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले, "त्याची गरज आहे की नाही हे मला माहीत नाही. कदाचित गरज भासेल."
अमेरिकेचा तेहरानवर करार स्वीकारण्यासाठी दबाव : सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांना पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांकडून इराणसंदर्भातील अद्ययावत लष्करी पर्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण प्रशासन तेहरानवर करार स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकत आहे. इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याच्या त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याच्या काँग्रेसच्या वारंवार होणाऱ्या प्रयत्नांवरही ट्रम्प यांनी टीका केली. "ते सतत युद्ध अधिकारांबद्दल बोलत राहतात," असे ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले. ते पुढे म्हणाले, "मी इराणसोबत एका करारावर वाटाघाटी करीत आहे आणि प्रत्येक आठवड्याला दर तीन दिवसांनी ते बाहेर येऊन म्हणतात की, युद्ध थांबलेच पाहिजे." ही टिप्पणी अशा वेळी आली, जेव्हा अमेरिकेचे युद्धमंत्री पीट हेगसेथ यांनी सिनेट सशस्त्र सेवा समितीसमोर प्रशासनाच्या कायदेशीर भूमिकेचा बचाव केला आणि असा युक्तिवाद केला की, सध्याच्या युद्धविरामामुळे 1973 च्या युद्ध अधिकार ठरावाअंतर्गत अनिवार्य असलेली कालमर्यादा थांबलीय.
प्रशासनासमोर एक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण : कायद्यानुसार, लष्करी कारवाईबाबत काँग्रेसला सूचित केल्यानंतर राष्ट्रपतींना ती कारवाई समाप्त करण्यासाठी किंवा काँग्रेसची मंजुरी घेण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी असतो. इराण संघर्षाच्या बाबतीत ही अंतिम मुदत या आठवड्याच्या अखेरीस येण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, आपल्या साक्षीत हेगसेथ म्हणाले की, "अखेरीस मी या प्रकरणात व्हाईट हाऊस आणि व्हाईट हाऊस कौन्सिल यांच्या निर्णयावर अवलंबून राहीन. सध्या युद्धविराम लागू आहे आणि आमच्या समजुतीनुसार, याचा अर्थ असा होतो की, युद्धविरामाच्या काळात 60 दिवसांची कालमर्यादा थांबवण्यात आलीय." व्हर्जिनियाचे डेमोक्रॅटिक सिनेटर टिम केन यांनी या अर्थाला आव्हान देत उत्तर दिले की, "मला वाटत नाही की कायदा याला समर्थन देतो." केन यांनी पुढे असेही म्हटले की, जवळ येत असलेली अंतिम मुदत प्रशासनासमोर एक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण करण्यास सज्ज आहे.