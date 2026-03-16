आम्ही इराणशी चर्चा करत आहोत, पण युद्धाचा अंत करणाऱ्या करारासाठी ते सज्ज नाहीत - डोनाल्ड ट्रम्प

पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष 17व्या दिवशी आणखीच तीव्र झाला आहे. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांदरम्यान या प्रदेशातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

एअर फोर्स वन' विमानात पत्रकारांशी संवाद साधताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (AP)
Published : March 16, 2026 at 11:25 AM IST

वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर रूप धारण करत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या जोरदार हल्ल्यांना इराणनंही तितकेच शक्तिशाली प्रतिहल्ले चढवण्यास सुरुवात केली आहे. क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोनच्या या संघर्षाचा आज 17 वा दिवस असून संपूर्ण प्रदेशातील तणाव आता शिगेला पोहोचला आहे.

या अत्यंत अस्थिर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी (15 मार्च) एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं. ट्रम्प यांनी सांगितलं की, 'अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा सुरू आहे. मात्र युद्ध थांबवण्यासाठी करार करण्यास तेहरान अजून तयार नाही'. दरम्यान, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचा हा तिसरा आठवडा असून त्याचा जागतिक बाजारांवरही परिणाम होत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प काय म्हणाले? : 'एअर फोर्स वन'मध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, 'होय, आम्ही त्यांच्याशी बोलत आहोत.' मात्र या चर्चेचं स्वरूप काय आहे? याबाबत त्यांनी अधिक माहिती दिली नाही. ते म्हणाले की, इराण अजून करारासाठी तयार नसलं तरी ते त्या दिशेनं जवळ येत आहे.

इराणनं चर्चा सुरू असल्याचं नाकारलं : दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी यापूर्वी अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा सुरू असल्याचं नाकारलं. ट्रम्प यांनी असंही म्हटलं की, त्यांना करार करायचा आहे की नाही? याबाबत खात्री नाही, कारण 'तुम्ही नेमकं कोणाशी बोलत आहात किंवा कोणाशी बोलायचं हेच माहीत नाही, कारण त्यांच्या नेतृत्वातील बहुतांश लोक मारले गेले आहेत.'

अमेरिका आणि इस्रायल यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या हल्ल्याच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनेई आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी ठार झाल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं.

'अमेरिकेशी चर्चा करण्यात स्वारस्य नाही' : मात्र, ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराण करार करण्यास उत्सुक आहे. यावर परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी, इराणला अमेरिकेसोबत चर्चा करण्यात स्वारस्य नसल्याचं सांगत, ट्रम्प यांच्या भूमिकेला प्रत्युत्तर दिलं.

सीबीएसच्या 'फेस द नेशन' कार्यक्रमात बोलताना आराघची म्हणाले, 'आम्ही पुरेसे स्थिर आणि मजबूत आहोत. आम्ही फक्त आमच्या लोकांचं संरक्षण करत आहोत. अमेरिकेसोबत चर्चा करण्याचं कारण आम्हाला दिसत नाही, कारण आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करत असतानाच त्यांनी आमच्यावर हल्ला केला.' त्यांनी पुढे म्हटलं की, 'अमेरिकेसोबत चर्चा करण्याचा आमचा अनुभव चांगला नाही.'

