ETV Bharat / international

"आम्ही भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये मध्यस्थ नाही," रशियाने वाद सोडवण्याबाबत दिले स्पष्टीकरण, शरीफ यांना धक्का!

भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बहुतेक वेळा तणावपूर्ण राहिलेत आणि पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानशी असलेले संबंधदेखील सध्या बिघडत आहेत.

Russia has given a clarification regarding resolving the dispute
रशियाने वाद सोडवण्याबाबत दिले स्पष्टीकरण (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मॉस्को : भारत आणि पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील तणाव सोडवण्यासाठी आम्ही मध्यस्थी करीत नाही, असंही रशियाने स्पष्ट केलंय. रशियन सरकारने म्हटले आहे की, जर कोणताही पक्ष विनंती करेल तर ते मदत करण्यास तयार आहेत. परंतु सध्या अशी कोणतीही प्रक्रिया सुरू नाही. भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बहुतेक वेळा तणावपूर्ण राहिलेत आणि पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानशी असलेले संबंधदेखील सध्या बिघडत आहेत.

रशिया या देशांमधील मध्यस्थ म्हणून काम करत नाही : रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले, ज्याची उत्तरे मंत्रालयाने दिली. त्यांना विचारण्यात आले की रशिया पाकिस्तान, भारत आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव कमी करण्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावतोय का? रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने उत्तर दिले, "रशिया या देशांमधील मध्यस्थ म्हणून काम करत नाही. जर हे देश विनंती करणार असतील तर आम्ही कोणत्याही मतभेदांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यास नेहमीच तयार आहोत."

पाकिस्तानशी संबंधांना प्रतिसाद : रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, 2025 पासून पाकिस्तानसोबत अनेक महत्त्वाच्या द्विपक्षीय बैठका झाल्यात, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यातील बैठकीचा समावेश आहे. यावरून दोन्ही देशांची सहकार्य वाढवण्याची इच्छा दिसून येते. रशिया आणि पाकिस्तान 2030 पर्यंत व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या विकासासाठी एक कार्यक्रम स्वीकारतील, अशी अपेक्षा आहे.

पाकिस्तानमधील अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास रस : अलिकडच्या काही महिन्यांत पाकिस्तान आणि रशियामधील संबंध सुधारलेत. रशियाने पाकिस्तानमधील अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास रस दाखवलाय. विशेषतः पाकिस्तानच्या स्टील मिल्स आणि रेल्वे सुधारण्यात त्यांना रस आहे. पाकिस्तान भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये रशियाला मध्यस्थ म्हणून सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु रशियाने आतापर्यंत भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे आणि मध्यस्थीपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे.

रशिया भारताच्या जवळ : रशिया आणि भारत हे दशकांपासून विश्वासू मित्र आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानला अमेरिकेचा मित्र मानले जाते. परिणामी, पाकिस्तानची रशियाशी असलेली जवळीक जागतिक लक्ष वेधून घेत आहे. पाकिस्तानने अनेक आघाड्यांवर रशियाशी संबंध सुधारण्यासाठी काम केलंय आणि चीननेही अनेक आघाड्यांवर पाकिस्तानला मदत केलीय.

हेही वाचाः

डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा! भारतावरील टॅरिफ केला 'इतका' कमी, पंतप्रधान मोदी रशियन तेल खरेदी करणार नाहीत, अमेरिकेचा दावा

भारताने चाबहार बंदरातून घेतली माघार? अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नाही

TAGGED:

SHARIF
INDIA
PAKISTAN
रशिया
RUSSIA MEDIATORS NOT INDIA PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.