GenZ चळवळीनंतर आज नेपाळमध्ये मतदान! मतमोजणी कधी होणार आणि निकाल कधी जाहीर होणार?
निकाल मोजण्यासाठी आणखी 2 ते 3 दिवस लागू शकतात. देशातील निकाल जाहीर करण्यासाठी लागणाऱ्या नेहमीच्या वेळेपेक्षा हा एक महत्त्वाचा बदल असेल.
Published : March 5, 2026 at 2:17 PM IST
काठमांडू- नेपाळमध्ये आज गुरुवारी (5 मार्च) नवीन सरकार निवडण्यासाठी मतदान होत आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखालील हिंसक निदर्शनांनंतर ही देशातील पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक आहे, ज्यामुळे सरकार कोसळलंय. तेव्हापासून हिमालयीन देश माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या नेतृत्वाखाली आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, नेपाळच्या निवडणूक आयोगाने मतमोजणी सुरू झाल्यापासून 24 तासांच्या आत 165 जागांसाठी निकाल जाहीर करण्याचे आश्वासन दिलंय, परंतु डोंगराळ प्रदेशातून मतपेट्या गोळा करून त्या मतमोजणी केंद्रांवर नेण्यास किमान एक दिवस लागतो. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निकाल मोजण्यासाठी आणखी 2 ते 3 दिवस लागू शकतात. जर निवडणूक आयोगाने त्यांचे वचन पूर्ण केले, तर देशातील निकाल जाहीर करण्यासाठी लागणाऱ्या नेहमीच्या वेळेपेक्षा हा एक महत्त्वाचा बदल असेल.
नेपाळचे निवडणूक अधिकारी काय म्हणाले? : नेपाळचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राम प्रसाद भंडारी म्हणतात की, ते 9 मार्चपर्यंत मतमोजणी पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. 2022 मध्ये झालेल्या गेल्या निवडणुकीत निकाल जाहीर करण्यासाठी जवळजवळ दोन आठवडे लागले. कारण काही मतदान केंद्रे दुर्गम, डोंगराळ भागात आहेत. नेपाळचा 80 टक्क्यांहून अधिक भाग डोंगराळ आहे, त्यामुळे मतपेट्या गोळा करणे आणि वाहतूक करणे आव्हानात्मक होते. नेपाळी कायद्यानुसार, नागरिकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मतदारसंघात, जे त्यांचे जन्मस्थान आहे, मतदान करणे आवश्यक आहे. मतमोजणी, जी मॅन्युअली केली जाते, तिलाही बराच वेळ लागतो. प्रत्येक राजकीय पक्ष मतमोजणी केंद्रांवर प्रतिनिधी पाठवतो आणि मतमोजणीपूर्वी प्रत्येक खुल्या मतपत्रिकेची तपासणी करतो.
नेपाळमध्ये किती मतदार आहेत? : नेपाळमध्ये सुमारे 19 कोटी लोक ज्यात अंदाजे 10 लाख पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांचा समावेश आहे. 275 संसद सदस्य निवडण्यासाठी नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 165 सदस्य फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टमद्वारे निवडले जातील, म्हणजेच सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार जागा जिंकतो. उर्वरित 110 खासदारांची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे, ज्यामध्ये राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण विचारात घेतले जाणार आहे. या दुहेरी प्रणालीमुळे कोणत्याही एका पक्षाला थेट विजय मिळवणे कठीण होते, त्यामुळे सर्वोच्च पक्षाला युती सरकार स्थापन करावे लागू शकते.
रिंगणात असलेल्या उमेदवारांची संख्या : निवडणूक आयोगाच्या मते, यावेळी एकूण 6541 उमेदवार आहेत. यापैकी अंदाजे 3406 उमेदवार थेट निवडून आलेल्या जागांवर निवडणूक लढवत आहेत, त्यापैकी 1000 पेक्षा जास्त 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत, तर 3135 उमेदवार पीआर प्रणाली अंतर्गत निवडणूक लढवत आहेत. मतदान स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 7:00 वाजता सुरू झालं असून, संध्याकाळी 5:00 वाजेपर्यंत चालेल. देशाच्या काही भागात सर्व इच्छुक मतदारांना मतदान करता यावे म्हणून मतदान केंद्रे उशिरापर्यंत उघडी राहू शकतात. मागील निवडणुकीत काही मतदारसंघांमध्ये स्थानिक वेळेनुसार रात्री 9 वाजेपर्यंत मतदान सुरू होते.