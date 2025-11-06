डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर व्लादिमीर पुतिन यांनीही दिले अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संरक्षण मंत्रालयाला अणुचाचण्या पुन्हा करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर आता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही अणुचाचण्या घेण्याचे आदेश दिले.
Published : November 6, 2025 at 3:19 PM IST
मॉस्को : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन संरक्षण विभागाला अणुचाचण्या सुरू करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर आता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांना अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अणुचाचण्या करण्यावरुन चांगलाच कलगीतुरा रंगाल्याचं दिसून येत आहे. दुसरीकडं रशिया युक्रेनमधील संघर्ष सोडवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना वरचढ होऊ देणार नसल्याचं मत संरक्षण विभागातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव देण्याचे आदेश : सुरक्षा परिषदेसोबतच्या बैठकीत बोलताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या वक्तव्यावर जोर दिला. "जर अमेरिका प्रथम अणुचाचण्या करेल, तर मॉस्को अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करेल. मात्र संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयानं वॉशिंग्टनच्या हेतूंचं विश्लेषण करावं. अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावेत," असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी असे संकेत दिले, की अमेरिका तीन दशकांत प्रथमच अणुचाचणी पुन्हा सुरू करेल. रशिया आणि चीनबरोबर असतील. ट्रम्प यांनी आदेश दिलेल्या अमेरिकन अणुशस्त्र प्रणालीच्या नवीन चाचण्यांमध्ये अणुस्फोटांचा समावेश नसेल, असं अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी रविवारी सांगितलं.
अण्वस्त्र चाचणी बंदीच्या मंजुरी रद्द विधेयकावर स्वाक्षरी : अमेरिकन सैन्यानं नियमितपणे अण्वस्त्रं चालवण्यास सक्षम शस्त्रांची चाचणी केली आहे. मात्र 1992 पासून त्यांनी अण्वस्त्रांचा स्फोट केलेला नाही. अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर अमेरिकेनं स्वाक्षरी केली, परंतु त्याला मान्यता दिली नाही. दुसरीकडं हा करार अण्वस्त्रं असलेल्या सर्व देशांनी स्वीकारल्यापासून पाळला जात आहे. त्याला उत्तर कोरिया हा एकमेव अपवाद आहे. व्लादिमीर पुतिन यांनी 2023 मध्ये रशियाच्या जागतिक अण्वस्त्र चाचणी बंदीच्या मंजुरीला रद्द करणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. मॉस्कोनं अमेरिकेच्या बरोबरीला आणण्यासाठी आवश्यक असल्याचं नमूद करण्यात येत आहे. जागतिक अणुचाचणी बंदीवर राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी स्वाक्षरी केली होती. मात्र अमेरिकन सिनेटनं त्या कराराला कधीही मान्यता दिली नाही. बुधवारी झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री आंद्रेई बेलोसोव्ह यांनी पुतिन यांना अमेरिकेच्या अणुशस्त्रागारांचं आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल माहिती दिली. वॉशिंग्टनकडून पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
