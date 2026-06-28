ETV Bharat / international

व्हेनेझुएलामध्ये पुन्हा 5.6 तीव्रतेचा भूकंप; आधीच्या दोन भूकंपांमधील मृतांची संख्या 1430

युरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटरनं (EMSC) व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्याजवळ 5.6 तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद केली आहे.

Frustration Grows In Venezuela As Earthquake Death Toll Reaches 1,430
व्हेनेझुएलामध्ये पुन्हा 5.6 तीव्रतेचा भूकंप; आधीच्या दोन भूकंपांमधील मृतांची संख्या 1430 (AP)
author img

By ANI

Published : June 28, 2026 at 3:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कॅराकस : गेल्या काही दिवसांपूर्वी व्हेनेझुएलामध्ये या शतकातील सर्वात शक्तिशाली दोन भूकंप झाले. एका मिनिटाच्या आत दोन जोरदार धक्के बसल्यामुळं अनेक इमारतींचं मोठं नुकसान झाले. तर या भूकंपातील मृतांची संख्या 1430 इतकी झाली आहे. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. अशात पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलामध्ये भूकंपाची नोंद झाली आहे. युरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटरनं (EMSC) व्हेनेझुएलाच्या किनाऱ्याजवळ 5.6 तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद केली आहे. 5.6 तीव्रतेचा हा भूकंप अरागुआच्या किनाऱ्याजवळील समुद्रात झाला.

दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सांगितलं की, "आंतरराष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद कार्यक्रम परराष्ट्र विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणल्यामुळं अमेरिकन सरकारला आपत्तींना अधिक जलद आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देणं शक्य होतं. व्हेनेझुएलातील भूकंपानंतर अमेरिकेनं तत्काळ प्रतिसाद देत, शहरी मदत पथकं सक्रिय केली आणि मानवतावादी व वैद्यकीय पुरवठा पोहोचवला." तर व्हेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी, पीडित कुटुंबांप्रति शोक व्यक्त केल्याबद्दल संयुक्त अरब अमिरातीचं राष्ट्रपती मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांचे आभार मानले. तसंच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जियेवा यांनी या दुःखद घटनेबद्दल डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्याप्रती सहानुभूती व्यक्त केली.

व्हेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी सांगितलं की, "आमच्या देशातील आणीबाणीच्या काळात दाखवलेल्या एकजुटीबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल आम्ही आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जियेवा यांचे आभार मानतो. व्हेनेझुएलाच्या लोकांना मदत करण्याच्या आणि त्यांचे संरक्षण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये सामील होण्याच्या त्यांच्या तयारीबद्दल आम्ही त्यांचे कौतुक करतो." दरम्यान, मदतकार्यात सरकारच्या संघटनशून्यतेबद्दल रहिवाशांनी तक्रार केली आहे. काही भागांतील मोबाईल फोन व इंटरनेट सेवा खंडित झाल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

गेल्या बुधवारी व्हेनेझुएलामध्ये 7.2 आणि 7.5 तीव्रतेचे दोन मोठे भूकंप झाले, त्यानंतर अनेक लहान भूकंपाचे धक्के आणि इतर लहान भूकंपाचे धक्के जाणवले. बचाव पथकं अजूनही भूकंपग्रस्तांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. बुधवारच्या भूकंपानंतर आतापर्यंत जवळपास 1430 लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, आणखी 51000 लोक बेपत्ता असल्याचं वृत्त आहे. भूकंपानंतर 72 तासांच्या आत जर कोणीही वाचलेलं आढळलं नाही, तर त्यांच्या जगण्याची शक्यता अत्यंत कमी असेल, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. तर कोसळलेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकले असल्याचा अंदाज असून, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचा दौरा करू शकतात- अमेरिकन अधिकारी मार्को रुबिओ
  2. अफगाणिस्तानमध्ये 6.2 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप, भारतातही जाणवले भूकंपाचे धक्के

TAGGED:

भूकंप
व्हेनेझुएला
मृतांची संख्या 1430
राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज
VENEZUELA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.