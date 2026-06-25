भीषण भूकंपाने व्हेनेझुएला हादरला! 164 जणांचा मृत्यू, 971 जण जखमी, आणीबाणी जाहीर
या आपत्तीमुळं मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
By IANS
Published : June 25, 2026 at 8:17 PM IST
टोकियो/कॅराकस : व्हेनेझुएलामध्ये या शतकातील सर्वात शक्तिशाली दोन भूकंप झाले आहेत. एका मिनिटाच्या आत दोन जोरदार धक्के बसल्यामुळं अनेक इमारतींचं मोठं नुकसान झालं आहे. या घटनेत जवळपास 164 लोकांचा मृत्यू झाला असून 971 जण जखमी झाले आहेत. या आपत्तीमुळं मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बचाव आणि मदतकार्य सुरू करण्यात आलं आहे.
BREAKING Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck Venezuela on Wednesday evening, the United States Geological Survey reports.— AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026
The quakes caused buildings in Caracas to collapse and were felt in neighboring Colombia pic.twitter.com/60xOAAjmrT
आणीबाणी जाहीर : बुधवारी स्थानिक वेळेनुसार सुमारे एका मिनिटाच्या अंतरानं व्हेनेझुएलामध्ये दोन शक्तिशाली भूकंप झाले, ज्यामुळं कॅराकसमध्ये इमारती कोसळल्या आणि नुकसान झाले. या दोन शक्तिशाली भूकंपांमुळं इमारती कोसळल्यानंतर आणि देशाचे मुख्य विमानतळ बंद करण्यात आलं. तसंच या घटनेनतंर व्हेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. व्हेनेझुएलातील भूकंपांमुळं मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होण्याची शक्यता आहे.
Emergency services rescue an injured person from a collapsed building in the San Bernardino sector of Caracas, after two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela pic.twitter.com/rRFLNojqa8— AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026
दोन शक्तिशाली भूकंप : यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेनुसार, पहिल्या भूकंपाची तीव्रता 7.1 इतकी होती आणि आणि त्याचा केंद्रबिंदू देशाच्या कॅरिबियन किनाऱ्यावर मोरोनच्या पश्चिमेला सुमारे 28 किलोमीटर अंतरावर होता. त्याची खोली 13 किलोमीटर होती. त्यानंतर अवघ्या एका मिनिटाने 7.5 तीव्रतेचा आणखी एक मोठा भूकंप झाल्याचं यूएस जिओलॉजिकलनं नोंदवलं. दुसऱ्या भूकंपाची खोली 10 किलोमीटर होती. त्याचा केंद्रबिंदू मोरोनच्या नैऋत्येला 16 किलोमीटर अंतरावर होता. राजधानी कॅराकसमध्ये, हादरणाऱ्या इमारती आणि घरांतून लोक बाहेर धावले. अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कोणतीही जीवितहानी किंवा नुकसानीची माहिती दिली नाही. मात्र, या आपत्तीमुळं आता मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Venezuela's interim leader declares a state of emergency as two massive earthquakes caused buildings in the capital to crumble and forced the closure of the country's main airporthttps://t.co/VEzL7XkGP2 pic.twitter.com/6NrHR9VuGE— AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026
जपानमध्ये 6.9 तीव्रतेचा भूकंप : गुरुवारी सकाळी जपानमध्ये 6.9 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला, ज्यामुळं देशाच्या ईशान्य भागातील मोठा परिसर हादरला आणि वाहतूक सेवा काही काळासाठी विस्कळीत झाली. मात्र, स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्सुनामीचा कोणताही धोका नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. जपान हवामान संस्थेनं सांगितलं की, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सुमारे 7:30 वाजता इवाते प्रांताच्या पॅसिफिक किनाऱ्याजवळ भूकंप झाला आणि त्याचा केंद्रबिंदू 50 किलोमीटर खोल होता.
संस्थेनं सांगितलं की, जपानच्या 7-बिंदू भूकंप तीव्रता मापन प्रणालीनुसार, हाशिकामामध्ये भूकंपाची तीव्रता 'अप्पर 6' आणि हाचिनोहेमध्ये 'लोअर 6' नोंदवली गेली. ही दोन्ही ठिकाणं आओमोरी प्रांतात आहेत. आओमोरी प्रांतातील सानोहे आणि इवाते प्रांतातील मोरियोका, तसंच इतर अनेक भागांमध्ये 'अपर 5' तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के नोंदवले गेले. मियागी, होक्काइडो, अकिता, यामागाता आणि फुकुशिमा प्रांतांमध्ये जोरदार भूकंपाचे धक्के जाणवले, तर टोकियो आणि आसपासच्या परिसरातही भूकंपाचे धक्के जाणवले, असं क्योडो न्यूजनं वृत्त दिलं आहे.
हेही वाचा :