युद्धविरामाचे संकेत, वीज प्रकल्पांवरील हल्ल्यांना 5 दिवसांसाठी स्थगिती, डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा

अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

Published : March 23, 2026 at 7:03 PM IST

वॉशिंग्टन: अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिका पुढील पाच दिवस इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला करणार नाही, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. मात्र, इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडावी लागेल, असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, यापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, जर इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर त्यांच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला केला जाईल. तसंच त्यांनी यासाठी 48 तासांची मुदतही दिली होती.

अमेरिका-इराणमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितलं की, "गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ज्यामुळं संघर्षावर व्यापक तोडगा निघू शकतो. पुढील एक आठवडा ही चर्चा सुरू राहणार आहे. मी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला इराणच्या वीज प्रकल्प आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे सर्व लष्करी हल्ले पाच दिवसांसाठी स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत," अशी माहिती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली. तसंच, मध्यपूर्वेतील तणाव पूर्णपणे संपवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये गंभीर चर्चा सुरू असल्याचा दावा देखील डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला.

होर्मुझची सामुद्रधुनीवरून दिला होता इशारा : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी झालेल्या चर्चेविषयी सविस्तर भाष्य केलं नाही. तसंच इराणनं या दोन देशांमधील कोणत्याही चर्चेला तात्काळ दुजोरा दिला नाही; मात्र, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी आपण आपले तुर्की समपदस्थ हाकान फिदान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचं म्हटलं आहे. तेहरान आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील चर्चेमध्ये तुर्कीनं यापूर्वीही मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. दरम्यान, सोमवारी दुपारी इराणकडून झालेल्या नवीन हल्ल्यांना रोखण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीनं आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेमार्फत प्रयत्न केल्याचं कळवल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे. याआधी सोमवारी सकाळी होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही तर इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ले करू, असा थेट इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता.

