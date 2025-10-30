शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची होणार भेट; मात्र भेटीआधी ट्रम्प यांच्या अण्वस्त्र चाचणीच्या विधानानं खळबळ
अमेरिकेच्या इशाऱ्यांना मॉस्कोनं अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाण्याखालील ड्रोनची यशस्वी चाचणी केल्याचं व्लादिमीर पुतिन यांनी सांगितलं. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी हे विधान केलं.
Published : October 30, 2025 at 11:07 AM IST|
Updated : October 30, 2025 at 11:18 AM IST
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पुढच्या काही तासात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटणार आहेत. मात्र त्या अगोदरचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. अण्वस्त्रानं सुसज्ज असलेलं अमेरिका जगातील सर्वात बलशाली राष्ट्र आहे. मात्र इतर देशांच्या अण्वस्त्र चाचणीमुळे अमेरिकाही तत्काळ अण्वस्त्र चाचणी सुरू करेल, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी प्रसार माध्यमांना सांगितलं. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे अनेक देशांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
अमेरिकेकडं इतर देशांपेक्षा जास्त अण्वस्त्रं : याबाबत बोलताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, "अमेरिकेकडं इतर देशांपेक्षा सर्वाधिक अण्वस्त्रं आहेत. माझ्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात अण्वस्त्रांचं नूतनीकरण साध्य झालं. प्रचंड विध्वंसक शक्तीमुळे मला अण्वस्त्र अद्ययावत करण्याचा तिरस्कार वाटला. माझ्याकडं कोणताही पर्याय नव्हता. मात्र आता अमेरिकेनंतर अण्वस्त्रांच्या बाबतीत रशिया दुसऱ्या क्रमांकावर असून चीन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र चीन आगामी 5 वर्षाच्या काळात बलशाली होण्याची शक्यता आहे. इतर देशांच्या अण्वस्त्र चाचणीमुळे, मी आमच्या संरक्षण विभागाला अण्वस्त्रांची चाचणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ती प्रक्रिया लगेच सुरू होईल. या प्रकरणाकडं लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद!" असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल माध्यमातील खात्यावर पोस्ट शेयर केली आहे.
वॉशिंग्टनच्या इशाऱ्यांना झुगारून मॉस्कोची अण्वस्त्र चाचणी : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी वॉशिंग्टनच्या इशाऱ्यांना झुगारून अण्वस्त्र शक्तीनं चालणाऱ्या पाण्याखालील ड्रोनची यशस्वी चाचणी केली. ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचललं आहे. मंगळवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बुरेव्हेस्टनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र चाचणीला 'अयोग्य' असल्याचं नमूद केलं. यावेळी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनशी संघर्ष संपवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला.
