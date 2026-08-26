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अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध केले आणखी कडक; भारताचा चाबहार बंदर प्रकल्प आणि द्विपक्षीय व्यापार धोक्यात येणार का?

अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे चार भारतीय कंपन्या आणि एका भारतीय नागरिकावरही परिणाम झालाय. परिणामी, अमेरिकेच्या निर्बंधांचा चाबहार बंदर प्रकल्प आणि भारत-इराण द्विपक्षीय व्यापारावरही परिणाम होण्याची भीती आहे.

US President Donald Trump
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 11:22 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 12:08 PM IST

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तेहरान: अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंट आणि स्टेट डिपार्टमेंटने सोमवारी इराणवर 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' नावाचे व्यापक निर्बंध जाहीर केले. या निर्बंधांचा उद्देश इराणला जागतिक आर्थिक जाळ्यांपासून वेगळे पाडणे हा आहे. या निर्बंधांअंतर्गत अमेरिकेने इराणच्या पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, जहाजबांधणी, डिजिटल मालमत्ता आणि लष्करी खरेदीच्या जाळ्यांना लक्ष्य केले आहे. अमेरिकेच्या या निर्बंधांमुळे चार भारतीय कंपन्या आणि एका भारतीय नागरिकावरही परिणाम झाला आहे. परिणामी, अमेरिकेच्या निर्बंधांचा चाबहार बंदर प्रकल्प आणि भारत-इराण द्विपक्षीय व्यापारावरही परिणाम होण्याची भीती आहे.

'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' म्हणजे काय? : अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी जाहीर केलेले 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' हे एक व्यापक आर्थिक अभियान आहे, ज्याचा उद्देश इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि इराण सरकारला आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजार आणि परकीय चलन मिळण्यापासून वंचित ठेवणे आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) आणि अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भारत, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि स्वित्झर्लंडसह अनेक अधिकारक्षेत्रांमधील जवळपास 60 संस्था, व्यक्ती आणि जहाजांवर निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल निर्यात, अवैध जहाज वाहतूक जाळे, डिजिटल मालमत्ता विनिमय, सोन्याचा व्यापार आणि दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाच्या खरेदीला लक्ष्य करतात.

याचा इराणवर काय परिणाम झाला आहे? : अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. इराणी रियालचे मूल्य प्रति अमेरिकन डॉलर 20 लाख रियालच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरले आहे. देशांतर्गत महागाई 66 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. इराणने अमेरिकेच्या निर्बंधांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची शपथ घेतली आहे आणि जगभरातील देशांना अमेरिकेच्या आर्थिक मोहिमेला पाठिंबा न देण्याचा इशारा दिला आहे.

कोणत्या भारतीय कंपन्या अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या अधीन आहेत? : अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या अधीन असलेल्या भारत-स्थित कंपन्यांमध्ये कस्टम्स ब्रोकर पोर्टेज पार्टनर्स एलएलपी आणि तिचे भागीदार, इंदारिस्मिया अशरफमिया शेख आणि हरीश रामचंद्र रंगी यांचा समावेश आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की या व्यक्तींनी इराणमधून पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या अनेक खेपांच्या आयातीसाठी मदत केली. निर्बंधांच्या अधीन असलेल्या इतर कंपन्यांमध्ये सदाशिव ओव्हरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि प्रकृतीज इन्फ्रा इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. पीपी सॉफ्टटेकचे संचालक प्रशांत गर्ग हे देखील चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. निवेदनानुसार, शेख, रंगी आणि गर्ग हे सर्व भारतीय नागरिक आहेत.

पीपी सॉफ्टटेक आणि प्रकृतीज इन्फ्राने प्रत्येकी 25 दशलक्ष डॉलर्सची आयात : सदाशिव ओव्हरसीजने अंदाजे 69 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची इराणी पेट्रोलियम उत्पादने आयात केली, तर पीपी सॉफ्टटेक आणि प्रकृतीज इन्फ्राने प्रत्येकी 25 दशलक्ष डॉलर्सची आयात केली. इराणमधून पेट्रोलियम किंवा पेट्रोलियम उत्पादनांची खरेदी, संपादन, विक्री, वाहतूक किंवा विपणन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण व्यवहारांमध्ये जाणीवपूर्वक सहभागी झाल्याबद्दल या कंपन्यांना निर्बंधांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या भारतीय कंपन्यांवरील निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील त्यांची सर्व मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन नागरिक आणि संस्थांना त्यांच्यासोबत व्यवहार करण्यास मनाई आहे आणि जागतिक अमेरिकन डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणालीमध्ये त्यांचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.

भारतावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम : अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारत-इराण व्यापारावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरात भारत-इराण व्यापारात सातत्याने घट होत आहे. 2019 मध्ये अमेरिकेने निर्बंधांना दिलेली सूट संपल्यानंतर भारताने तेहरानकडून कच्च्या तेलाची नियमित खरेदी थांबवली, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारात 90 टक्क्यांहून अधिक घट झाली. आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत इराणला होणारी भारतीय निर्यात अंदाजे 1.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली होती, तर इराणकडून होणारी भारतीय आयात 375 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कमी होती.

बासमती तांदूळ आणि चहाच्या निर्यातीवर परिणाम : इराण हा भारताच्या बासमती तांदळाचा एक प्रमुख खरेदीदार देश आहे. केवळ 2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत, भारतीय निर्यातदारांनी इराणी खरेदीदारांना 383.11 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा तांदूळ पाठवला होता. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत इराणला होणारी भारतीय चहाची निर्यात 14.34 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची असण्याचा अंदाज आहे. आता, या निर्बंधांमुळे इराणला होणाऱ्या भारतीय चहा आणि तांदळाच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. याचे मुख्य कारण इराणकडून होणाऱ्या देयकांची समस्या आहे.

भारताचा चाबहार प्रकल्प धोक्यात आहे का? : मे 2024 मध्ये भारताने इराणच्या पोर्ट अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशन (PMO) सोबत एक ऐतिहासिक 10 वर्षांचा दीर्घकालीन करार केला. या करारानुसार, भारत आपली कंपनी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) मार्फत चाबहार बंदरातील शहीद बेहेश्टी टर्मिनल चालवेल. पाकिस्तानला टाळून अफगाण आणि मध्य आशियाई बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी चाबहार हे भारताचे प्रवेशद्वार आहे. तथापि, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे चाबहार प्रकल्पाच्या विकासात लक्षणीय अडथळा निर्माण झाला आहे. चाबहार बंदरासाठी गँट्री क्रेन, कंटेनर हाताळणी उपकरणे आणि विशेष बंदर यंत्रसामग्री मिळवण्यात भारताला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे वित्तीय संस्था चाबहार विस्तारासाठी आवश्यक टोल पेमेंट, टर्मिनल हाताळणी शुल्क किंवा भांडवली गुंतवणूक हाताळण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

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Last Updated : August 26, 2026 at 12:08 PM IST

TAGGED:

INDIA CHABAHAR PORT PROJECT
INDIA IRAN TRADE
अमेरिकेचे इराणवर निर्बंध
US SANCTIONS AGAINST IRAN

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