अमेरिकेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का! ट्रम्प यांनी बदलले व्हिसाचे नियम, भारतीयांवर काय परिणाम होणार?
नव्या नियमानुसार, विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना कमाल 4 वर्षांपर्यंतचा व्हिसा दिला जाईल. तसंच, परदेशी पत्रकारांसाठी अमेरिकेतील वास्तव्याची मर्यादा 240 दिवस निश्चित करण्यात आलीय.
Published : July 17, 2026 at 2:57 PM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं परदेशी विद्यार्थी, एक्सचेंज व्हिजिटर्स आणि परदेशी पत्रकारांसाठी नवीन व्हिसा नियम जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे यापूर्वी लागू असलेली काही विशेष सवलत रद्द करण्यात आली असून, व्हिसाच्या कालावधीवर निश्चित मर्यादा घालण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) दिलेल्या माहितीनुसार, F (विद्यार्थी), J (एक्सचेंज व्हिजिटर) आणि I (परदेशी माध्यम प्रतिनिधी) या व्हिसा श्रेणींवर लागू असलेली 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' (Duration of Status) ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. याआधी विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळत होती. मात्र, आता त्याऐवजी निश्चित कालावधीचा व्हिसा दिला जाणार आहे.
🔴RUBIO BANS NEW VISAS TO LEFTIST GROUPS: Secretary of State Marco Rubio just dropped a MAJOR VISA BAN targeting far left terrorist groups and their violent networks trying to bring chaos to America.🔥 pic.twitter.com/lTnpE02qgW— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2026
नव्या नियमानुसार, विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना कमाल 4 वर्षांपर्यंतचा व्हिसा दिला जाईल. तसंच, परदेशी पत्रकारांसाठी अमेरिकेतील वास्तव्याची मर्यादा 240 दिवस (सुमारे आठ महिने) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर आवश्यक असल्यास ते आणखी 240 दिवसांसाठी मुदतवाढ मागू शकतील.
याशिवाय, चीनच्या नागरिकांसाठी विशेष नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यांना सुरुवातीला 90 दिवसांचा व्हिसा दिला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार तो आणखी 90 दिवसांसाठी वाढवता येईल. अमेरिकन सरकारच्या मते, या बदलांचा उद्देश इमिग्रेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करणं, व्हिसाचा गैरवापर रोखणं तसंच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत करणं हा आहे.
नव्या व्हिसा नियमांबाबत अमेरिकेचं काय म्हणणं आहे? : अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाचे (DHS) मंत्री मार्कवेन मुलिन यांनी सांगितलं की, सुमारे 50 वर्षांपासून लागू असलेल्या 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्थेमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता आणि इमिग्रेशन व्यवस्थेत गैरव्यवहाराला वाव मिळत होता. त्यामुळे ही व्यवस्था बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी काही परदेशी विद्यार्थी वारंवार नवीन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊन अनेक वर्षे अमेरिकेत वास्तव्यास राहत होते. मात्र, आता व्हिसासाठी निश्चित कालमर्यादा असल्यानं सरकारला अशा विद्यार्थ्यांची अधिक प्रभावी तपासणी आणि देखरेख करता येणार आहे. तसंच, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांना आपल्या मायदेशी परतावं लागेल.
DHSच्या माहितीनुसार, 1978 पासून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेतील वास्तव्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नव्हती. त्यामुळे काहीजण सातत्यानं नवीन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊन अमेरिकेत दीर्घकाळ राहात होते. नव्या नियमांमुळे ही पद्धत आता बंद होणार आहे. याशिवाय, यापूर्वी विद्यार्थी व्हिसाची मुदतवाढ देण्यामध्ये महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र, नव्या नियमानुसार व्हिसाची मुदत वाढवायची की नाही? याचा अंतिम निर्णय आता अमेरिकन सरकार घेणार आहे.
विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास USCIS कडे अर्ज करावा लागणार : नव्या नियमानुसार, एखादा परदेशी विद्यार्थी किंवा एक्सचेंज व्हिजिटरला शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अधिक कालावधीची आवश्यकता असल्यास त्याला थेट अमेरिकन सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडे मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. या प्रक्रियेदरम्यान बायोमेट्रिक पडताळणी, बॅकग्राऊंड तपासणी आणि फसवणुकीसंदर्भातील चौकशी केली जाणार आहे.
तसेच, F-1 विद्यार्थी व्हिसाधारकांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, महाविद्यालय बदलल्यानंतर किंवा व्हिसाचा दर्जा (स्टेटस) बदलल्यानंतर अमेरिका सोडण्यासाठी मिळणारी मुदत 60 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय, अभ्यासक्रमात बदल केल्यासही पूर्वीपेक्षा अधिक कडक नियम लागू करण्यात येणार आहेत. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागानं स्पष्ट केलं की, हा नियम लवकरच 'फेडरल रजिस्टर'मध्ये प्रकाशित केला जाईल आणि त्यानंतर 60 दिवसांनी तो लागू होईल.
सध्या 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्थेअंतर्गत अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले परदेशी विद्यार्थी आणि इतर संबंधित व्हिसाधारकही या नव्या नियमांच्या कक्षेत येतील. नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्यासाठीही कमाल अधिकृत वास्तव्यास 4 वर्षांची मर्यादा लागू होईल. DHS च्या मते, इतर अनेक गैर-स्थलांतरित (Non-Immigrant) व्हिसांवर आधीपासूनच निश्चित कालमर्यादा लागू आहे. आता त्याच धर्तीवर विद्यार्थी (F), एक्सचेंज व्हिजिटर (J) आणि मीडिया (I) व्हिसांनाही निश्चित कालावधीची व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे.
नव्या नियमांचा भारतावरही परिणाम होणार : अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनानं स्थलांतर (इमिग्रेशन) नियम अधिक कठोर करण्यासाठी आणि तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या व्यक्तींवर अधिक देखरेख ठेवण्यासाठी ही नवी धोरणात्मक पावलं उचलली आहेत. हा निर्णय त्याच व्यापक धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे. अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांचा थेट परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर भारतीय विद्यार्थ्यांसह सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना व्हिसाची मुदतवाढ मिळवण्यासाठी अधिक कठोर सरकारी तपासणी प्रक्रियेतून जावं लागेल. यामध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी, पार्श्वभूमी तपासणी आणि इतर आवश्यक चौकशीचा समावेश असेल. तसंच, एखाद्या विद्यार्थ्याला आपलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधीची गरज भासल्यास, त्याला आता थेट अमेरिकन सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा कालावधी वाढवण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण आणि वेळखाऊ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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