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अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकला; अमेरिकेचा इराणवर हवाई हल्ला, होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला

एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेची संपूर्ण लष्करी कारवाई सुमारे एका तासात पूर्ण झाली.

US Strikes Iran
अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकला (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 1:36 PM IST

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वॉशिंग्टन : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये एका मालवाहू जहाजावर आदल्या दिवशी झालेल्या ड्रोन हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने शुक्रवारी (26 जून) इराणवर हल्ले केले. अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेलं युद्ध संपवण्यासाठी आणि अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग पुन्हा खुला करण्यासाठी काम सुरू करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये आठवडाभरापूर्वीच एक तात्पुरता करार झाला होता. या समझोत्याची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कसोटी ठरली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, या ड्रोन हल्ल्यामुळे युद्धविरामाचे उल्लंघन झालं आहे. अमेरिकेनं याला प्रत्युत्तर द्यावं की नाही, याबद्दल पत्रकारांनी विचारलं असता "तुम्हाला ते समजेलच," असं ट्रम्प यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर काही वेळातच हे हल्ले करण्यात आले. अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'नं सांगितलं की, त्यांच्या लष्करानं इराणमधील क्षेपणास्त्र व ड्रोनची ठिकाणं आणि किनारपट्टीवरील रडार केंद्रे यांना लक्ष्य केलं.

दरम्यान, इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रमुख इब्राहिम अजीझी यांनी अमेरिकेला इशारा देत म्हटलं की, "होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणचं नियंत्रण आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर करावा." त्यांनी अमेरिकेच्या कारवाईला युद्धविरामाचं उल्लंघन नसून 'युद्धविरामाचं व्यवस्थापन' असं संबोधलं. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, 'मतभेद असतील तर इराणने चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा. मात्र हिंसेला योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल.'

एका तासात लष्करी कारवाई पूर्ण : एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेची संपूर्ण लष्करी कारवाई सुमारे एका तासात पूर्ण झाली. सुरक्षेच्या कारणास्तव संबंधित अधिकाऱ्याची ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

मालवाहू जहाजावर ड्रोन हल्ला : दरम्यान, यापूर्वी गुरुवारी युनायटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) यांनी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका कंटेनर जहाजावर प्रोजेक्टाइल आदळल्याची माहिती दिली होती. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी इराणनं व्यापारी जहाजांना तेहराननं मंजूर केलेल्या मार्गानेच प्रवास करण्याचा इशारा दिल्यानं सागरी व्यापार क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

जागतिक व्यापारावर परिणाम : या वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक व्यापारावरही होत आहे. 'इंटरनॅशनल मेरीटाइम ऑर्गनायझेशन' ने (IMO)होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचं अभियान तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. आतापर्यंत सुमारे 115 जहाजं सुरक्षितपणे बाहेर पडली असली, तरी अजूनही जवळपास 500 जहाजे या परिसरात अडकून असल्याची माहिती समोर आली आहे.

तेल वाहतुकीलाही फटका : समुद्री वाहतूक क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, नव्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेलवाहतूक पुन्हा मंदावली आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या मार्गावरून दररोज 130 हून अधिक जहाजं प्रवास करत होती. बुधवारी हा आकडा 78 पर्यंत घसरला होता. आता ताज्या तणावानंतर अनेक तेलवाहू जहाजांनी पर्यायी मार्ग स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

शांतता चर्चेवर अनिश्चिततेचे सावट : अमेरिका आणि इराण यांच्यात कायमस्वरूपी शांतता करारासाठी अद्याप चर्चा सुरू आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सुरक्षित जहाजवाहतूक आणि इराणच्या उच्च समृद्ध युरेनियम साठ्याचा मुद्दा हे चर्चेचे प्रमुख विषय आहेत. अंतरिम कराराचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यासाठी दोन्ही देशांकडे सुमारे 60 दिवसांचा कालावधी असून, ताज्या संघर्षामुळे या चर्चेच्या भवितव्यावरही अनिश्चिततेचं सावट निर्माण झालं आहे.

TAGGED:

US STRIKES IRAN
अमेरिका इराण संघर्ष
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