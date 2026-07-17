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अमेरिकेचा इराणमधील पुलांवर हल्ला; तिघे ठार, अनेक जण जखमी

'आयआरआयबी'ने दिलेल्या माहितीनुसार, हवाई हल्ल्यांमध्ये बंदर खमीर काउंटीमधील दोन पुलांना लक्ष्य करण्यात आले. एक कोहुरेस्तान गावाजवळ आणि दुसरा शूर नदीजवळ होता.

US strikes bridges in Iran
अमेरिकेचा इराणमधील पुलांवर हल्ला (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 2:05 PM IST

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तेहरान: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार मोडल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अमेरिकेने अलीकडेच केलेल्या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामध्ये तिघांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यम 'आयआरआयबी' (IRIB) नुसार, इराणच्या होर्मोजगन प्रांतातील अनेक ठिकाणी अमेरिकेने हल्ले केले. इराणविरुद्धच्या कारवायांची ही सलग सहावी रात्र होती. 'आयआरआयबी'ने दिलेल्या माहितीनुसार, हवाई हल्ल्यांमध्ये बंदर खमीर काउंटीमधील दोन पुलांना लक्ष्य करण्यात आले. एक कोहुरेस्तान गावाजवळ आणि दुसरा शूर नदीजवळ होता.

एका व्यक्तीचा हात मोडला : अहवालात नमूद केल्यानुसार, बंदर अब्बासच्या 'तप्पे अल्लाह अकबर' भागात झालेल्या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि आठ जण जखमी झाले. होर्मोजगन युनिव्हर्सिटी ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या जनसंपर्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींपैकी सात जणांना स्फोटाशी संबंधित दुखापती झाल्या, तर एका व्यक्तीचा हात मोडला. दुसऱ्या एका घटनेत 'आयआरआयबी'ने दिलेल्या माहितीनुसार, बंदर अब्बास रेल्वे जंक्शन स्टेशनला लक्ष्य करण्यात आले, ज्यात दोन जण जखमी झाले. बंदर अब्बासपासून पश्चिमेकडे सुमारे 10 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे स्टेशन शहीद राजाई बंदर आणि बंदर अब्बास रेल्वे नेटवर्कला जोडणाऱ्या प्रवासी आणि मालवाहू रेल्वे मार्गांसाठी एक महत्त्वाचा दुवा आहे.

खमीर काउंटीमधील पुलांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये दोन ठार : अहवालानुसार, होर्मोजगन प्रशासनाने सांगितले की, कोहुरेस्तान पुलाव्यतिरिक्त 'गिरीवेह' पुलावरही, ज्याचे वर्णन प्रांतातील वाहतुकीचा मुख्य दुवा म्हणून केले जाते, त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. प्रशासनाने पुढे सांगितले की, खमीर काउंटीमधील पुलांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये दोन जण ठार झाले आणि चार जण जखमी झाले. दोन्ही बाजूंमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन लष्कराने गुरुवारी (स्थानिक वेळेनुसार) इराणविरुद्ध हल्ल्यांची नवीन फेरी सुरू केली; तेहरानविरुद्धच्या कारवायांची ही सलग सहावी रात्र होती. अमेरिकन सेंट्रल कमांडच्या (CENTCOM) मते, या हल्ल्यांचा उद्देश इराणची लष्करी क्षमता आणखी कमकुवत करणे हा होता.

अमेरिका इराणमधील वीज प्रकल्प आणि पूल यांना लक्ष्य करणार : वॉशिंग्टनचा असा दावा आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांसाठी तेहरान धोका निर्माण करत आहे. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये CENTCOM ने म्हटले आहे की, "आज दुपारी 2 वाजता अमेरिकन लष्कराने इराणविरुद्ध हल्ल्यांचा नवीन टप्पा सुरू केला. अशा प्रकारच्या कारवायांची ही सलग सहावी रात्र आहे, ज्याचा उद्देश इराणची लष्करी क्षमता आणखी कमकुवत करणे हा आहे." मंगळवारी 'फॉक्स न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर तेहरान चर्चेच्या टेबलावर परतले नाही, तर इराणविरुद्धच्या आक्रमक कारवाईचा भाग म्हणून अमेरिका पुढील आठवड्यापासून इराणमधील वीज प्रकल्प आणि पूल यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात करेल.

...तर त्यांच्यासमोर कोणताही पर्याय उरणार नाही : त्यांनी पुढे असाही इशारा दिला की, जर इराण वॉशिंग्टनसोबत करार करण्यात अपयशी ठरले, तर त्यांच्यासमोर कोणताही पर्याय उरणार नाही. ट्रम्प यांनी 'फॉक्स न्यूज'ला सांगितले, "आम्ही त्यांना उद्या रात्री कठोर शिक्षा करू. त्यानंतरच्या रात्रीही आम्ही त्यांना कठोर शिक्षा करू आणि त्यानंतर पुढील आठवड्यात त्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट होईल; कारण पुढील आठवड्यात वीज प्रकल्प बंद पडतील. पुढील आठवड्यात पूल बंद पडतील. जोपर्यंत ते चर्चेच्या टेबलावर येऊन बोलणी करत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही त्यांचे सर्व वीज प्रकल्प आणि सर्व पूल बंद पाडू."

TAGGED:

US STRIKES BRIDGES
US IRAN WAR UPDATES
US STRIKES IRAN
अमेरिका इराण युद्ध
US TARGET CIVILIAN INFRASTRUCTURE

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