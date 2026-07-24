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भारतासह 60 देशांवर ट्रम्प यांची 12.5 टक्क्यांपर्यंत नवीन आयात शुल्क लादण्याची घोषणा

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी लागू केलेले काही शुल्क बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

US President Donald Trump
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 11:06 AM IST

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वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या 60 व्यापारी भागीदार देशांवर नवीन आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केले आहे. या शुल्काचे दर 10 टक्के ते 12.5 टक्क्यांदरम्यान आहेत. भारताचा समावेश 10 टक्के शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. सक्तीच्या मजुरीच्या (forced labor) आरोपांमुळे हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी लागू केलेले काही शुल्क बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

सुरुवातीला भारतासाठी 12.5 टक्के शुल्क प्रस्तावित : गुरुवारी अमेरिकेने 'कलम 301' (Section 301) अंतर्गत 60 देशांवर 10 टक्के आणि 12.5 टक्क्यांचे नवीन शुल्क दर लागू केले. भारताला कमी दराच्या म्हणजेच 10 टक्के शुल्काच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी 'एएनआय'ला (ANI) सांगितले की, सुरुवातीला भारतासाठी 12.5 टक्के शुल्क प्रस्तावित होते, परंतु कामगार पद्धतींबाबत झालेल्या फलदायी चर्चेनंतर भारताला कमी दराची श्रेणी मिळाली. 60 देशांवर 10 टक्के ते 12.5 टक्के शुल्क लागू करण्याबाबत 'यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह' (USTR) कार्यालयाने गुरुवारी केलेल्या घोषणेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सूचनेवरून ही कारवाई करण्यात आली; सक्तीच्या मजुरीद्वारे उत्पादित मालाची आयात रोखण्यासाठी यापूर्वीचे उपाय अपुरे असल्याचे त्यांचे मत होते.

भारताचा 10 टक्के शुल्काच्या श्रेणीत समावेश : 'यूएसटीआर'च्या (USTR) माहितीनुसार, 10 टक्के शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या 17 देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. या गटात युनायटेड किंगडम (UK), कॅनडा, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी 'एएनआय'ला सांगितले की, भारतासाठी सुरुवातीला 12.5 टक्के शुल्काचा विचार केला गेला होता, परंतु कामगार पद्धतींबाबत अमेरिकेसोबत झालेल्या रचनात्मक चर्चेनंतर भारताला 10 टक्के शुल्काच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले.

60 देशांवर शुल्क लादण्यात आले : 10 टक्के ते 12.5 टक्क्यांदरम्यानचे हे नवीन शुल्क भारत, युके, युरोपियन युनियन (EU), कॅनडा आणि जपान यांसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांना लागू होईल आणि त्याची अंमलबजावणी शुक्रवारपासून सुरू होईल. 'युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह' (USTR) कार्यालयाने गुरुवारी ही घोषणा केली आणि याला राजदूत जेमिसन ग्रीर यांनी घेतलेला अंतिम निर्णय असे संबोधले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार उचलण्यात आलेल्या या पावलांतर्गत, सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून उत्पादित केलेल्या मालाच्या आयातीवर प्रभावीपणे बंदी घालण्यात आणि ती लागू करण्यात अपयशी ठरलेल्या 60 देशांवर हे शुल्क लादण्यात आले आहे.

दंडात्मक उपाययोजना लागू करण्याचा अधिकार USTR ला : 1974 च्या व्यापार कायद्यातील (Trade Act of 1974) कलम 301 अन्वये, अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या देशांविरुद्ध शुल्क (tariffs) किंवा इतर दंडात्मक उपाययोजना लागू करण्याचा अधिकार USTR (युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह) ला देण्यात आला आहे. या निवेदनात 10 टक्के आणि 12.5 टक्के अशा दोन प्रकारच्या शुल्कांची घोषणा करण्यात आली आणि स्पष्ट करण्यात आले की, "कलम 301 अंतर्गत 10 टक्के शुल्काचा दर अशा तपासलेल्या अर्थव्यवस्थांना लागू होतो ज्या (1) सक्तीच्या मजुरीद्वारे (forced labor) तयार केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालतात; (2) परस्पर व्यापार कराराद्वारे अशा बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे वचन देतात किंवा (3) अशी अंशतः प्रणाली लागू करतात ज्यामुळे सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार केलेल्या विशिष्ट वस्तूंची आयात रोखली जाते."

12.5 टक्के हा कलम 301 अंतर्गत लागू होणारा शुल्काचा दर असणार : या देशांमध्ये अर्जेंटिना, बांगलादेश, कंबोडिया, कॅनडा, इक्वेडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश आहे. निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे की, "युरोपियन युनियन, तैवान, जपान, कोरिया आणि स्वित्झर्लंडमधील ज्या विशिष्ट उत्पादनांना सूट (exemption) मिळत नाही, त्यांच्यासाठी 'मोस्ट-फेव्हर्ड-नेशन' (MFN) दराव्यतिरिक्त 10 टक्के किंवा 12.5 टक्के हा कलम 301 अंतर्गत लागू होणारा शुल्काचा दर असेल. इतर सर्व तपासलेल्या देशांसाठी 12.5 टक्के हा कलम 301 अंतर्गत लागू होणारा शुल्काचा दर असेल."

वस्तूंच्या आयातीवर जवळपास एका शतकापासून बंदी : USTR कार्यालयाच्या माहितीनुसार, राजदूत ग्रीर यांनी सांगितले की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे असे मत आहे की अनेक दशकांच्या नैतिक दबावानंतरही जागतिक पुरवठा साखळीतून सक्तीची मजुरी पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही." "अमेरिकेत सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर जवळपास एका शतकापासून बंदी आहे आणि त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. आता आमच्या व्यापारी भागीदारांनीही तसेच करण्याची वेळ आली आहे." या प्रकरणी त्वरित पावले उचलणाऱ्या भागीदारांचे त्यांनी कौतुक केले आणि म्हटले, "सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी ज्या व्यापारी भागीदारांनी जलद पावले उचलली आहेत, त्याबद्दल मला समाधान वाटत आहे आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची खात्री करण्यास मी उत्सुक आहे."

45 हून अधिक सरकारांशी सल्लामसलत : ही महत्त्वपूर्ण घडामोड USTR ने या वर्षी मार्चमध्ये 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 301(b) अंतर्गत 60 देशांविरुद्ध तपास सुरू केल्यानंतर घडली आहे. या तपासाचा उद्देश हे निश्चित करणे हा होता की, या देशांच्या कार्यपद्धतींचा संबंध सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवरील बंदीची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या अपयशाशी आहे का? त्यानंतर 45 हून अधिक सरकारांशी सल्लामसलत करण्यात आली आणि तपासाचा भाग म्हणून अनेक सार्वजनिक सुनावण्या घेण्यात आल्या. एका अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले की, USTR ने प्रस्तावित प्रतिसादात्मक कृतींसंदर्भात 1600 हून अधिक लेखी टिप्पण्या प्राप्त केल्या, त्यांचे पुनरावलोकन केले आणि विश्लेषण केले. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुन्हा पेटवलेल्या जागतिक व्यापार युद्धातील ही नवीन वाढ आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीच्या अधिकारांखाली लादलेले अनेक शुल्क बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या निकालानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी व्यापार धोरणाला पुढे नेण्यासाठी पर्यायी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे भाग पडले आहे.

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TAGGED:

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अमेरिकेवर लादलेले आयातशुल्क
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