नौदलाच्या सरावानंतर भारतातून परतणाऱ्या इराणच्या जहाजाला अमेरिकेनं बुडवलं
अमेरिकेनं इराणची युद्धनौका बुडवली असून, यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.
Published : March 5, 2026 at 10:29 AM IST
हैदराबाद - अमेरिकेनं इराणची युद्धनौका बुडवली असून, यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. पूर्व भारतातील बंदरातून इराणला परतणारी फ्रिगेट आयआरआयएस देना म्हणून ओळखली जाणारी इराणी युद्धनौका अमेरिकेनं बुडवली आहे. ही युद्धनौका युद्धक्षेत्रात बुडाली नसून, तर अमेरिकेने ती नौका शांतता मोहीम राबवत असताना बुडवली आहे.
हा हल्ला हिंद महासागरात आखातापासून अनेक मैल अंतरावर झाला. अमेरिका आणि इस्रायली सैन्य इराणवर जोरदार हल्ला करत आहेत. इराणही क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे.
"आंतरराष्ट्रीय समुद्रात सुरक्षित वाटणाऱ्या इराणी युद्धनौकेला एका अमेरिकन पाणबुडीने बुडवले," असे अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ पेंटागॉनमध्ये म्हणाले.