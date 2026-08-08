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मोठी बातमी! अमेरिका भारतासह 5 देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावणार; अमेरिकन सिनेटकडून विधेयक मंजूर

रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लादण्याची तयारी सुरू आहे. रशिया आणि त्यांच्या प्रमुख ऊर्जा खरेदीदारांवर कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेच्या सिनेटनं एका विधेयकाला मंजुरी दिलीय.

Donald Trump
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (ANI)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 7:32 AM IST

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वॉशिंग्टन : रशियाकडून तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनं खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लादण्याचा मार्ग अमेरिकेनं मोकळा केला आहे. अमेरिकन सिनेटनं रशिया आणि त्याच्या पेट्रोलियम उत्पादनांचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या देशांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असलेल्या विधेयकाला मोठ्या बहुमतानं मंजुरी दिली. रशियाकडून होणारा तेल व्यापार युक्रेनमधील युद्धाला आर्थिक पाठबळ देत असल्याचा दावा या विधेयकाच्या समर्थकांकडून करण्यात आला आहे.

या विधेयकाचे नाव बदलून ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट ऑफ 2026’ असं करण्यात आलं आहे. सिनेटमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने 86 तर विरोधात 11 मतं पडली.

अमेरिकेचा भारत-चीनला दणका : विधेयकानुसार, रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे जगातील 5 प्रमुख आयातदार असलेल्या देशांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्या देशांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. या तरतुदीचा थेट परिणाम रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर होण्याची शक्यता आहे.

रशियाच्या तेल आणि गॅसच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल कमी करून युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी रशियावर दबाव वाढवणं, हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या चीन, भारत, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणारे प्रमुख 5 देश आहेत.

विधेयकाचा उद्देश काय? : रशियावरील निर्बंधांसोबतच या विधेयकात ‘इराण सॅन्क्शन अ‍ॅक्ट ऑफ 1996’ची मुदत 2031 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. द्विपक्षीय समर्थन असलेल्या या विधेयकाला रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी पुढे नेलं.

दरम्यान, कीव दौऱ्यानंतर सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे 11 जुलै रोजी अचानक निधन झालं. त्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी या विधेयकाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी नव्या जोमानं प्रयत्न सुरू केले. युक्रेनचं समर्थक म्हणून ग्रॅहम यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा सन्मान करण्यासाठीही हे विधेयक महत्त्वाचं मानलं जात आहे. ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या त्यांच्या बहिणी डार्लिन ग्रॅहम यांनी म्हटलं की, हे विधेयक रशियाची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवणाऱ्या प्रमुख देशांसमोर एक सोपा पण महत्त्वाचा पर्याय ठेवते. अमेरिकेसोबत व्यापार करायचा की स्वस्त रशियन ऊर्जा खरेदी करायची, यापैकी एक पर्याय त्यांना निवडावा लागेल.

या विधेयकाचा उद्देश रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, श्रीमंत उद्योगपती (ओलिगार्क्स) आणि वित्तीय संस्थांसह रशियातील प्रमुख नेते व अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादणं हाही आहे.

विधेयकाच्या मतदानानंतर सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं की, हे कठोर निर्बंध आणि टॅरिफ या जीवघेण्या, गुन्हेगारी आणि आक्रमक युद्धात सहभागी असलेल्या सर्वांना रोखतील.

ट्रम्प यांना टॅरिफसंदर्भात अतिरिक्त अधिकार मिळणार : दरम्यान, काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी या विधेयकामुळे ट्रम्प यांना टॅरिफसंदर्भात अतिरिक्त अधिकार मिळण्याची शक्यता असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या व्यापार धोरणात टॅरिफला केंद्रस्थानी ठेवलं आहे. आता हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी अमेरिकन प्रतिनिधी सभेकडे पाठवलं जाणार आहे. प्रतिनिधी सभेचं अधिवेशन 31 ऑगस्ट रोजी पुन्हा सुरू होणार असून, त्यानंतर या विधेयकावर पुढील प्रक्रिया होईल.

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