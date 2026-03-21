इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांचे मोठे पाऊल, इराणी तेलावरील निर्बंध हटवले
अमेरिकेच्या अर्थ विभागानं शुक्रवारी रात्री उशिरा जाहीर केलं की, इराण आणि रशियाच्या तेलावरील दीर्घकाळापासून लागू असलेले निर्बंध पुढील एका महिन्यासाठी तात्पुरते उठवण्यात आले आहेत.
Published : March 21, 2026 at 9:40 AM IST
Updated : March 21, 2026 at 9:48 AM IST
वॉशिंग्टन : जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या संभाव्य तेल संकट आणि गगनाला भिडणाऱ्या किमतींना आळा घालण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं एक आश्चर्यकारक पाऊल उचललं आहे. शुक्रवारी (20 मार्च) रात्री उशिरा, अमेरिकेच्या अर्थ विभागानं जाहीर केले की, इराण आणि रशियाच्या तेलावर लादण्यात आलेले दीर्घकालीन निर्बंध पुढील एका महिन्यासाठी तात्पुरते उठवण्यात आले आहेत.
हा निर्णय का घेण्यात आला? : गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्ध पुकारलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ अमेरिका आणि जागतिक, अशा दोन्ही बाजारांमध्ये हाहाकार माजवणारी ठरली. महागाईला आळा घालण्याच्या आणि शेअर बाजारातील मोठ्या घसरणीला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशानं ट्रम्प प्रशासनानं हा 'सामान्य परवाना' (General License) जारी केला आहे.
कोणत्या सवलती मिळतील? :
- तात्पुरती सूट : ही सूट १९ एप्रिलपर्यंत अंमलात राहील. या कालावधीत, इराणी तेलाची विक्री, वितरण आणि माल उतरवून घेण्यावर कोणतेही दंड आकारले जाणार नाहीत.
- निर्बंध असलेल्या जहाजांना दिलासा: अमेरिकेच्या 'परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालया'च्या (OFAC) एका नवीन निर्देशानुसार, ज्या जहाजांना यापूर्वी 'काळ्या यादीत' (blacklisted) टाकण्यात आलं होतं किंवा ज्यांच्यावर निर्बंध होते, अशा जहाजांकडून आता तेलाची खरेदी करता येईल आणि त्यातून माल उतरवून घेता येईल.
- रशिया आणि इराण या दोघांनाही लागू: हा परवाना रशियन आणि इराणी तेलाला लक्ष्य करणाऱ्या दहा वेगवेगळ्या, कठोर निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणतो.
Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026
वॉशिंग्टन निर्बंध का उठवत आहे? : विशेष म्हणजे, यातील अनेक कठोर निर्बंध खुद्द राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीच त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, इराणच्या 'विघातक कारवाया' आणि दहशतवादाला दिलेल्या पाठिंब्याच्या आरोपावरून लादले होते. दरम्यान, 2022 मध्ये युक्रेनवर झालेल्या आक्रमणापाठोपाठ रशियन तेलावर निर्बंध लादण्यात आले होते. तथापि, सध्याच्या युद्धानं घडवलेला विनाश आणि त्यासोबतच जागतिक इंधन व अन्न सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका यामुळे वॉशिंग्टनला आपली रणनीती बदलणं भाग पडलं आहे.