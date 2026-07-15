इराणच्या बंदरांवर अमेरिकेची नाकेबंदी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर निर्णय
अमेरिकेनं सर्वात आधी एप्रिलच्या मध्यावर ही नाकेबंदी लागू केली आणि त्यानंतर जूनच्या मध्यावर ती उठवली होती.
Published : July 15, 2026 at 12:53 PM IST
दुबई : 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून (होर्मुझची सामुद्रधुनी) जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांवर इराणनं केलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन लष्करानं बुधवारी पहाटे इराणी बंदरांवर पुन्हा नाकेबंदी लागू केली. युद्ध संपवण्यासाठीचा तात्पुरता करार कोलमडत असतानाच, अमेरिकन लष्कराला आश्रय देणाऱ्या देशांवर यामुळं नवीन हल्ले झाले आहेत. मध्य पूर्वेतील इराणचे काही दिवस चाललेले प्रतिहल्ले आणि शांततेच्या काळात जगातील एक-पंचमांश तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक ज्या जलमार्गावरून होते, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दोन्ही देशांचे सुरू असलेले प्रयत्न, यांमुळे हा प्रदेश पुन्हा एकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
शुल्क आकारण्याची योजना रद्द : अमेरिकेनं सर्वात आधी एप्रिलच्या मध्यावर ही नाकेबंदी लागू केली आणि त्यानंतर जूनच्या मध्यावर ती उठवली होती. हा निर्णय इराणचा अणुकार्यक्रम यांसारख्या मुद्द्यांवर वाटाघाटींसाठी 60 दिवसांचा कालावधी निश्चित करणाऱ्या तात्पुरत्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी घेण्यात आला होता. मात्र, या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून सुरू असलेल्या संघर्षामुळं चर्चा खोळंबली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी पुन्हा नाकेबंदी लागू करण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर 20 टक्के शुल्क आकारण्याचेही जाहीर केलं होतं. मात्र, पर्शियन आखातातील मित्रराष्ट्रांच्या विनंतीचा हवाला देत, नाकेबंदी पुन्हा सुरू करण्याच्या काही तास आधीच त्यांनी शुल्क आकारण्याची ती योजना रद्द केली.
दोन्ही देशांकडून होतायेत हल्ले : नाकाबंदी पुन्हा लागू करण्यापूर्वी अमेरिकेनं हल्ल्यांची आणखी एक फेरी पार पाडली, असं अमेरिकेच्या लष्कराच्या 'सेंट्रल कमांड'नं सांगितलं. बुधवारी पहाटे इराणकडून बहरीन आणि कुवेतमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला. इराणकडून होणारा हा मारा आता नित्याची बाब बनली असून, यामुळं या युद्धातील युद्धविरामावर आणखी ताण निर्माण झाला आहे. नाकेबंदी पुन्हा लागू झाल्यानंतर काही तासांतच, इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी त्या सामुद्रधुनीत गोळीबार झाल्याचं वृत्त दिलं. मात्र त्याबाबतची माहिती दिला नाही.
अमेरिकेच्या किमान 198 युद्धनौका तैनात : अमेरिकेच्या लष्कराच्या 'सेंट्रल कमांड'चे प्रमुख अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी एका निवेदनात सांगितलं की, इराणनं आखाती भागातील शेजारील अरब देशांच्या दिशेनं डझनभर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले होते. "निरपराध लोकांचे प्राण धोक्यात आणणाऱ्या अकारण आक्रमकतेसाठी अमेरिकन सैन्य इराणला जबाबदार धरत आहे," असं ब्रॅड कूपर म्हणाले. दरम्यान, अरबी समुद्रात अमेरिकेच्या किमान 198 युद्धनौका तैनात आहेत. यामध्ये दोन विमानवाहू नौका आणि एक हजारहून अधिक मरीन सैनिक असलेली 'अॅम्फिबियस असॉल्ट शिप' यांचा समावेश आहे. तसंच, 'सेंट्रल कमांड'नं सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "मध्य पूर्व भागात शेकडो लष्करी विमानं कार्यरत आहेत."
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